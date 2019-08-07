اليابان | قلعة أوساكا حيث يمتزج سحر الطبيعة مع عبق التاريخ

تعتبر حديقة قلعة أوساكا بلا شك واحدة من أشهر الأماكن التي يمكن الإستمتاع فيها بمنظر أزهار الكرز. يوجد فيها ما يقرب 300 شجرة كرز من أنواع مختلفة أهمها “سومي يوشينو”، كما تحتوي على شجرة يائي زاكورا التي يتأخر إزهارها، مما يعني أنه يمكنك الاستمتاع بموسم تفتح الزهور حتى النهاية.

قلعة أوساكا محاطة بالساكورا

يقع في وسط حديقة قلعة أوساكا حصن يضم متحفًا تاريخيًا وسطح مراقبة. كما توجد أيضًا صالتان للموسيقى هما صالة قلعة أوساكا و ياغاي أونغاكودو في الهواء الطلق، وكذلك ملعب للبيسبول ومسار مخصص للركض، مما يجعله المكان المفضل لسكان أوساكا المحليين الراغبين في الاسترخاء.

يوجد في الحديقة أيضًا حوالي 300 شجرة كرز، وقد تم اختيارها كواحدة من أفضل 100 موقع لأزهار الكرز على مستوى البلاد من حيث جمال أشجارها ووفرة أنواعها المختلفة. إن منظر القلعة الشامخة في الخلفية مع رفرفة الأوراق التويجية فوق سطح الجدول المائي بالإضافة إلى مسار الركض عبر الحديقة، تتكامل جميعها لرسم لوحة فنية رائعة من أجمل الزهور التي تسر الناظرين.

قلعة أوساكا تقف وراء شجرة كرز مكتملة الإزهار.

الموقع المثالي لرؤية التناغم الجمالي بين أشجار الكرز والقلعة يوجد في غرب حديقة نيشي نومارو- تيئن. وبينما يجب دفع رسوم للدخول إلى هذا الجزء من الحديقة، إلا أن منظر شجرات الكرز الثلاثمائة الموجودة بداخلها مدهش سواء أثناء النهار أو عند إضاءتها في الليل.

منظر قلعة أوساكا وأشجار الكرز من حديقة نيشي نومارو- تيئن. يتباين لون الزهور الوردي الفاتح بشكل جميل مع السماء الزرقاء

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جولة عبر التاريخ تحت أشجار الساكورا

في عام 1598، قام الجنرال تويوتومي هيده-يوشي بتشييد قلعة أوساكا، ولكن تم إحراقها بالكامل أثناء حصار أوساكا في عام 1615. سعت قوات شوغونية توكوغاوا لتدميرأي أثر للقلعة بالشكل الذي كانت عليه في عهد هيده-يوشي، وقاموا أيضًا بإنشاء سد وقلعة جديدة في مكانها. وفي عام 1931، تم إعادة بناء القلعة بالشكل الذي نراه اليوم، ولكن البوابة الكبيرة وأبراج المراقبة والقاعدة الحجرية التي بنتها قوات شوغونية توكوغاوا لا تزال على حالها. شُيدت القاعدة الحجرية للقلعة من الميغاليث الذي تم جلبه من جميع أنحاء اليابان بأحجام مذهلة. يوجد في شمال القلعة نصب تذكاري حجري يمثل المكان الذي انتحر فيه تويوتومي هيده-يوري ابن هيده-يوشي و يودو-دونو الزوجة الثانية لهيده-يوشي بطريقة السيبوكو (انتحار طقوسي).

النصب التذكاري الحجري لتويوتومي هيده-يوري و يودو-دونو أمام القاعدة الحجرية للقلعة

أزهار البرقوق الرائعة

يوجد بستان برقوق إلى الشرق من الحديقة حيث باستطاعة الزوار أن يجدوا أكثر من ألف شجرة برقوق مختلفة أنواعها، منها ما يزهر مبكرًا ومنها ما يتأخر إزهاره، وبالتالي، يتسنى الاستمتاع بمشاهدة أزهارها لفترة طويلة تبدأ من نهاية شهر يناير/ كانون الثاني حتى بداية شهر مارس/آذار.

أزهار البرقوق تتألق أمام قلعة أوساكا

حديقة قلعة أوساكا

العنوان: أوساكاجو، تشوأو-كو، أوساكا

أوساكاجو، تشوأو-كو، أوساكا الوصول : بجوار محطة أوساكاجو كوين مباشرة على خط جي آر أوساكا كانجو ومحطة مورينوميا على خط جي آر أوساكا كانجو أو خط المترو تشوأو؛ على بعد 10 دقائق سيراً على الأقدام من محطة تانيماتشي يونتشومي على خط المترو تشوأو وخط المترو تانيماتشي.

: بجوار محطة أوساكاجو كوين مباشرة على خط جي آر أوساكا كانجو ومحطة مورينوميا على خط جي آر أوساكا كانجو أو خط المترو تشوأو؛ على بعد 10 دقائق سيراً على الأقدام من محطة تانيماتشي يونتشومي على خط المترو تشوأو وخط المترو تانيماتشي. أسعار التذاكر في حديقة نيشي نومارو- تيئن : 200 ين لطلاب المدارس الثانوية وما فوق، 350 ين حين تكون مضاءة.

* بغض النظر عن وقت بداية الإضاءة، تبلغ رسوم الدخول أثناء الإضاءة 350 ين

: 200 ين لطلاب المدارس الثانوية وما فوق، 350 ين حين تكون مضاءة. * بغض النظر عن وقت بداية الإضاءة، تبلغ رسوم الدخول أثناء الإضاءة 350 ين الموقع باللغة الإنكليزية: http://osakacastlepark.jp/foreinger/english.html

(النص الأصلي باللغة اليابانية في 31 مارس/ آذار 2018. الترجمة من الإنكليزية. كتب بواسطة كورويوا ماساكازو. صورة العنوان: قلعة أوساكا محاطة بالساكورا)