اليابان | دراسة: واحد من كل ثلاثة موظفين يابانيين تعرّض للمضايقة في مكان العمل!

الاعتداء النفسي الأكثر شيوعا

في دراسة حديثة أجراها اتحاد نقابات العمال الياباني على 1000 موظف ياباني، ذكر 375 موظف أنهم تعرضوا للمضايقة في مكان العمل.

أكثر أنواع المضايقات التي تم الإبلاغ عنها (مسموح بإجابات متعددة) هي: الإساءة النفسية، بما في ذلك التهديدات وتشويه السمعة، الإهانة، واللغة المسيئة (41.1%)، المطالب غير المعقولة، بما في ذلك الإكراه على الأفعال التي لا علاقة لها بوضوح بالعمل أو من المستحيل القيام به، والتدخل في أداء وظيفة الفرد (25.9%)، انتهاكات الخصوصية، بما في ذلك التدخل المفرط في الشؤون الشخصية للضحايا (22.7%).

أكثر أنواع المضايقات شيوعًا التي يتم ارتكابها: الإيذاء النفسي من قبل الرؤساء، بما في ذلك التهديدات، تشويه السمعة، الإهانة، واللغة المسيئة، التجاهل من قبل زملاء العمل، بما في ذلك العزلة والنبذ، والتحرش الجنسي من جانب العملاء، الزبائن، وشركاء العمل الآخرين.

وصف الضحايا عواقب المضايقات على النحو التالي: فقدان الدافع الوظيفي (53.6%)، الأمراض النفسية والجسدية (22.4%)، يتم دفعهم لتغيير أو ترك وظائفهم (18.9%). أفاد العمال في العشرينات من العمر بأنهم تركوا العمل في أغلب الأحيان بسبب التحرش في مكان العمل، وهو ما يمثل حوالي 30% من الضحايا في هذه الفئة.

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أكثر من 80،000 شكوى تحرش سنويا

دليل آخر على نطاق التحرش في مكان العمل يأتي من إحصاءات نشرت في يونيو/ حزيران 2019 من قبل وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية حول نظام من السياسات والإجراءات لحل النزاعات الفردية بين العامل وصاحب العمل.

يهدف النظام إما إلى تجنب أو حل النزاعات بين العمال والشركات. وفقًا لهذا المنشور، تم تقديم أعلى مستوى على الإطلاق من الشكاوى وصل إلى 266،535 شكوى في السنة المالية 2018. ومن بين هذا العدد، كانت هناك 79،797 شكوى تتعلق بالتنمر والسلوك التعسفي الآخر، بما في ذلك التحرش، مما يجعل هذه الفئة من الشكاوى المتعلقة بالعمل أكبر شريحة من هذا القبيل للعام السابع على التوالي.

أصبحت المضايقات الوظيفية مصدر قلق متزايد في أماكن أخرى من العالم أيضًا. تبنت منظمة العمل الدولية معيارًا جديدًا وتوصيات للعمالة لمكافحة العنف والتحرش أثناء العمل خلال مؤتمر يونيو/ حزيران 2019. على الرغم من أنها ستواجه عقبات كبيرة ليتم تبنيها في اليابان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أنه لا توجد أحكام في القانون المدني الياباني تحظر المضايقات في مكان العمل، لكن سيقوم اتحاد نقابات العمال الياباني بدعوة الحكومة اليابانية إلى التصديق عليه.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)