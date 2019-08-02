اليابان | رغم دعوات المساواة بين الجنسين: الرجال تتهرب من إعداد وجبة العشاء!

في عام 1975، تم وقف حملة إعلانية عن المعكرونة الفورية تحت شعار ”أنا أطبخ ، هو يأكل“، بعد الانتقادات التي تعرضت لها الحملة من أنها تروج للأدوار التقليدية الصورة النمطية للجنسين. ومع ذلك، لا تزال المواقف التي أثارتها هذه العبارة راسخة بقوة على الرغم من العدد المتزايد من النساء اللواتي تشاركن في العمل جنبًا إلى جنب مع الرجال.

عندما سئلوا عما فعلوه بشأن الوجبات المسائية خلال أيام الأسبوع كجزء من دراسة استقصائية عن عادات الأكل والطهي، أجاب 93.9% من الرجال اليابانيين في الأربعينيات و 86.6% من الرجال في الستينيات من العمر ”أحد أفراد الأسرة يعد العشاء“. كانت هناك إمكانية لإعطاء إجابات متعددة، كانت المعدلات أقل بكثير بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين قالوا إنهم طهوا عشاءهم الخاص – 10.6% للرجال في الأربعينات و17.9% للرجال في الستينيات، مقارنة مع ما يقرب من 100% للنساء في هاتين الفئتين العمريتين – وهو أمر واضح إشارة إلى عدد الرجال في منتصف العمر الذين يعتمدون على الآخرين لطهي وإعداد الطعام لهم.

قال ما يقرب من 70% من الرجال في الأربعينيات من العمر إنهم ”بالكاد“ أعدوا أو ساعدوا في إعداد وجبات الطعام المسائية خلال أيام الأسبوع مع حوالي 20% فقط قالوا إنهم فعلوا ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع. عندما سئلوا عن سبب عدم طهي الطعام أو المساعدة في المطبخ، كانت أهم الإجابات هي أن ”شخصًا آخر سيفعل ذلك“ و ”سأعود إلى المنزل متأخراً“ و ”لا أعرف كيف أطبخ“.

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تم سؤال المستفتيين عما هو مطلوب لضمان سلامة الغذاء. قال الرجال في الأربعينيات والستينيات من العمر إنه من الضروري شراء طعام طازج والتحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية و ”الاستخدام وفقا لذلك“. وقال أكثر من الثلث في كل من المجموعتين أيضًا أنه بدلاً من استخدام العناصر المعدة مسبقًا، يجب إعداد الطعام الطازج قدر الإمكان.

يبدو أنه على الرغم من أن هؤلاء الرجال نادراً ما يقومون بإعداد وجبات الطعام خلال أيام الأسبوع، فإنهم يدركون تمامًا أهمية سلامة الغذاء ويميلون إلى افتراض أن أسرهم سوف يستخدمون المنتجات الغذائية المحلية الطازجة في الوجبات التي يعدونها. تهدف الحكومة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، لكن الأعمال المنزلية لا تزال تقوم بها النساء بالدرجة الأولى، على الرغم من الأعداد المتزايدة من النساء العاملات.

الاحتياطات اللازمة لسلامة الوجبات الغذائية

استهدف استطلاع الرأي حول عادات الأكل والطهي 400 رجل وامرأة في العشرينات والأربعينيات والستينيات من العمر. في حين غطت أسئلة الاستطلاع مجموعة واسعة من الموضوعات، فإن هذه المقالة تقتصر على إجابات من هم في الأربعينيات والستينيات فيما يتعلق بالوجبات المسائية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)