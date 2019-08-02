اليابان | إحصاءات: عدد السكان الأجانب يتجاوز 2% للمرة الأولى في تاريخ اليابان

بلغ عدد سكان اليابان 127،443،563 نسمة حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2019، وفقًا لمسح سكاني نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، استنادًا إلى بيانات تسجيل المقيمين. ومن بين هذا المجموع، كان هناك 124،776،364 مواطنًا يابانيًا، بانخفاض قدره 433،239 عن العام السابق – وهو أكبر انخفاض منذ بدء المسح الحالي في عام 1968، والتراجع العاشر على التوالي منذ أن وصل إلى الذروة في عام 2009. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد السكان الأجانب بمقدار 169،543 نسمة إلى 267.199 نسمة. وهذا يعني أن السكان الأجانب يمثلون 2.09% من إجمالي السكان، ويتجاوزون 2% لأول مرة.

حسب العمر، يصل عدد المواطنين اليابانيين إلى قمتين في جيل طفرة المواليد (65-69)، وأطفالهم (45-49). يوضح الرسم البياني بوضوح مدى شيخوخة السكان. وعلى العكس، فإن الفئات العمرية الأكثر شيوعًا للمقيمين الأجانب هي في العشرينات والثلاثينيات، حيث يعوض العمال الأجانب الشباب عن نقص العمالة في المجتمع الياباني.

كانت طوكيو، سيتاما، كاناغاوا، تشيبا، وأوكيناوا المحافظات الوحيدة التي سجلت زيادات في عدد المواطنين اليابانيين، بينما ارتفع عدد السكان الأجانب في جميع المحافظات الـ 47.

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تضم طوكيو أكبر عدد من السكان الأجانب حيث يبلغ 551،683 نسمة، تليها محافظة آيتشي (253،508)، أوساكا (235،977)، وكاناغاوا (212،567). وبشكل عام، يتركز 70% من المقيمين الأجانب في ثلاث مناطق حضرية رئيسية في اليابان تتمركز في طوكيو، أوساكا، وناغويا.

تضم قرية شيموكابو في هوكايدو أعلى نسبة من الأجانب بين البلديات اليابانية بنسبة 26.06%. يمثل السكان الأجانب أيضًا حوالي 10% من السكان في بلديات هوكايدو مثل روسوتسو ونيسيكو. ونظرًا لأن جميع هذه المنتجعات تحتوي على منتجعات التزلج التي تحظى بشعبية لدى السياح الأجانب وكذلك اليابانيين، فمن المحتمل أن يزيد عدد العمال في الفنادق والمرافق السياحية الأخرى من عدد السكان الأجانب.

بلديات هوكايدو التي لديها ذات نسب كبيرة من المقيمين الأجانب

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)