اليابان | قلعة أوساكا: القلعة الأكثر زيارة في اليابان

تنتصب قلعة أوساكا المعلم البارز بشموخ في وسط مدينة أوساكا الرئيسية. إنها أيضا من معالم الجذب السياحية التي يتعين على جميع الزوار زيارتها. الأسوار والحصن هما قلب متنزه قلعة أوساكا، وهو وجهة مفضلة للتمتع بالسكينة والاسترخاء. يتميز المتنزه الممتد على منطقة شاسعة من المساحات الخضراء التي تحتوي على حدائق ومساحات مفتوحة، بوجود مرافق ثقافية ورياضية مثل قاعة قلعة أوساكا وصالة رياضية وملعب للبيسبول ومسار للركض.

الحصن الرئيسي يوجد في قلب متنزه قلعة أوساكا.

تستخدم قاعة قلعة أوساكا لاستضافة الكثير من الفعاليات، من الألعاب الرياضية إلى الحفلات الموسيقية ومراسم الاحتفال بالدخول للجامعات.

مشاهد بانورامية للمدينة

أكثر هياكل القلعة إثارة للإعجاب هو الحصن. زار الحصن في عام 2017 أكثر من 2.7 مليون شخص، وهذا الرقم يفوق عدد زوار أي قلعة يابانية أخرى في السنوات الأخيرة.

يربط الكثير من الناس قلعة أوساكا بأمير الحرب تويوتومي هيدييوشي. ولكن أول قلعة بناها هيدييوشي كانت في عام 1581 واستمرت 32 سنة فقط قبل أن تحترق في عام 1615 خلال الحصار الثاني لأوساكا والذي كانت فيه هزيمة ابنه. سيطرت حكومة توكوغاوا على المدينة، وهدمت الأسوار الحجرية والخنادق المائية التي بنيت خلال عهد هيدييوشي، وحشدت الإقطاعيين في جميع أنحاء البلاد لتوفير العمال لبناء قلعة جديدة. والأسوار الحجرية والخنادق المائية التي نراها اليوم هي نتاج عملهم. ولكن حلت أيضا مصيبة أخرى بهذه القلعة الثانية حيث احترقت في عام 1665 بعد أن ضربها البرق بعد 36 عاما فقط من اكتمالها. وقد بقيت الأنقاض على حالها لمدة 200 عام تقريبا.

إن قلعة أوساكا التي تنتصب اليوم هي نسخة طبق الأصل تم إنجازها في عام 1931. يتألف البناء الهجين غير التقليدي من حصن تصميمه الخارجي يشابه تصميم قلعة هيدييوشي الأصلي – كما صورتها لوحة قابلة للطي تظهر الحصار الثاني لأوساكا – وهو مشيد فوق الأساسات التي بنتها عشيرة توكوغاوا.

التصميم الحالي للحصن يستند إلى القلعة كما تظهرها لوحة قابلة للطي تصور الحصار الثاني لأوساكا.

يظهر الحصن من الخارج كهيكل مكون من خمسة طوابق ولكن يحتوي من الداخل على ثمانية طوابق. المبنى بمثابة مستودع عملاق يضم مواد تاريخية من بينها لوحات ومجسمات مصغرة تصف حياة هيدييوشي والخلفية الاجتماعية والثقافية لعصره في الطوابق المختلفة. يشتمل الطابق الثاني على لوحة لنمر ذهبي مثل تلك التي تزين الجدران السوداء في الطابق العلوي من الحصن، وعلى تمثال عبارة عن نسخة طبق الأصل بالحجم الحقيقي للكائن الأسطوري ’’شاتشيهوكو (رأس نمر وجسم سمكة شبوط)‘‘ الذي يستخدم لتزيين أسقف القصور. يمكن للزائرين تجربة نسخ طبق الأصل من خوذ ودروع ارتداها المحاربون في فترة الممالك المتحاربة (1467–1568) مقابل رسوم مالية، وهو عامل جذب شائع لدى الزوار الأجانب الذين يرغبون في نشر صورة لأوقات ممتعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الكائن الأسطوري ’’شاتشيهوكو‘‘ المذهب ونمر معروضان في الطابق الثاني.

منمنمات لشخصيات تصور معركة الحصار الثاني لأوساكا.

تتوفر العديد من الخوذات لتجربة ارتدائها، بما فيها خوذة لتويوتومي هيدييوشي (الثانية من اليمين).

تحيط منصة المراقبة بكامل الطابق الثامن حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمنظر بانورامي لأوساكا وضواحيها. عادة ما يصعد الزوار إلى منصة المراقبة أولا ويستخدمون الدرج للنزول إلى الطوابق الأسفل منها في الحصن. هذا يمكن أن يعني وجود طابور طويل من الناس على المصعد المتجه للأعلى، لذلك فإن سلوك المسار العكسي يمكّن من توفير الوقت وتخفيف ضغط الانتظار. من الأفضل البدء بمشاهدة المعروضات في الطابق الأول وصعود الدرج إلى كل طابق متعاقب قبل الوصول إلى الطابق العلوي من الحصن. بعد الاستمتاع بالمنظر الرائع من الأعلى، من الممكن النزول بواسطة المصعد مع حد أدنى من الانتظار فقط.

يوجد ممر حول كامل الطابق الثامن، وهو يتيح رؤية مناظر بانورامية لأوساكا.

التقط صورة لخط الأفق في مدينة أوساكا يظهر معها تمثال للكائن الأسطوري ’’شاتشيهوكو‘‘ في المقدمة.

حصن قلعة أوساكا

العنوان: 1-1 أوساكاجو، تشوؤ-كو، أوساكا

ساعات العمل: 9:00 صباحا إلى 5:00 مساء (آخر موعد للدخول في 4:30 مساء)

يغلق من 28 ديسمبر/كانون الأول إلى 1 يناير/كانون الثاني

رسم الدخول: 600¥ للبالغين، مجانا للجميع من هم دون سن المدرسة الإعدادية (تتوفر أيضا تذاكر جماعية وتذاكر تمكن من الدخول إلى مقاصد سياحية أخرى أيضا)

الكثير من الفعاليات في متنزه قلعة أوساكا

الكثير من مباني القلعة الأخرى غير الحصن زالت بسبب الحريق أثناء الاضطراب الذي صاحب عصر نهضة مييجي والقصف إبان الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك لا تزال هناك 10 ممتلكات ثقافية مهمة داخل أسوار القلعة الرئيسية والخارجية. ومن بين تلك الممتلكات بوابة ساكورامون وبوابة أوتيمون وخمسة أبراج بما فيها برج تامون ومخزنان والسقف الذي يوجد فوق بئركينميئيسوي. كل تلك الممتلكات هي الهياكل الأصلية التي نجت من حرائق مختلفة لحقت بقلعة أوساكا.

Advertisements

بعض هذه المباني مفتوحة أمام عامة الناس لفترات محدودة. في عام 2019 يمكن للزوار في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني مشاهدة الجزء الداخلي من برج تامون وبرج سينغان بالإضافة إلى مستودع إنشوغورا المخصص لتخزين البارود.

بوابة أوتيمون عند المدخل الأمامي للقلعة.

سقف فوق بئر كينميئيسوي، مشيد في عام 1626.

برج سينغان، أحد الهياكل الأصلية القليلة المتبقية بعد الكوارث المتكررة التي لحقت بالقلعة.

تشتهر قلعة أوساكا بالحجارة العملاقة المستخدمة لتشييد ماسوغاتا – مساحات مفتوحة كان الجند يتجمعون فيها – وتحيط بها جدران حجرية ملساء. لماسوغاتا بوابتان مشيدتان بزاوية قائمة على بعضها البعض وذلك للحيلولة دون دخول حصن القلعة مباشرة. كانت ماسوغاتا بمثابة فخ، تجبر المحاربين المهاجمين على التوقف قبل الانعطاف بشكل حاد، ما يسمح للمدافعين عن القلعة بإمطارهم بوابل من الرصاص أو الرماح. ولمنع المهاجمين من تسلق الجدران والهروب، استخدمت حجارة ملساء ضخمة لتطويق تلك المساحات المفتوحة.

إن صخرة ’’تاكو إيشي‘‘ داخل بوابة ساكورامون هي الأكبر في قلعة أوساكا، حيث تبلغ مساحة سطحها حوالي 60 مترا مربعا وتزن حوالي 108 أطنان. شكّل نقل هذه الصخرة ووضعها في مكانها في وقت لم يكن فيه معدات بناء ثقيلة إنجازا رائعا حقا.

صخرة ’’تاكو إيشي‘‘ عند بوابة ساكورامون عند المدخل الأمامي للقلعة.

تم نقل صخرة ’’هيغو إيشي‘‘ والتي هي جزء من كيوباشيغوتشي ماسوغاتا من قبل عمال من إقطاعية ’’بيزين أوكاياما‘‘.

تجعل الحدائق والمساحات المفتوحة في متنزه قلعة أوساكا من المتنزه أيضا مكانا شهيرا للاستمتاع بالطبيعة على مدار الفصول الأربعة ولا سيما في فصل الربيع عندما تتفتح أزهار أشجار الكرز والمشمش. يشتهر بستان المشمش شرق أسوار نينومارو بأنه الأكبر في غرب اليابان، حيث يضم 1270 شجرة من أكثر من 100 نوع. كما أن المتنزه من بين أفضل 100 موقع في اليابان لمشاهدة أزهار الكرز حيث يحتوي أكثر من 3000 شجرة من نوعي ’’سوميي يوشينو‘‘ و’’يامازاكورا‘‘ التي تكسي المتنزه بأزهار وردية شاحبة خلال فصل الربيع.

أزهار الكرز في حديقة نيشينومارو، وتظهر القلعة في الخلفية.

مجموعة من أزهار الكرز من نوع سوميي يوشينو يظهر من خلالها خندق مائي وخلفه برج روكوبان الذي يعد ممتلكا ثقافيا مهما.

عرض خاص لأبراج قلعة أوساكا

التذاكر: متوفرة أمام حديقة نيشينومارو

ساعات العمل: 10:00 صباحا إلى 4:30 عصرا (آخر وقت للدخول في 4:00 عصرا)

تفتح في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية من 2 مارس/آذار إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019. تفتح كل يوم ما عدا أيام الاثنين في العطلة الصيفية من 20 يوليو/تموز إلى 31 أغسطس/آب.

رسوم الدخول: 700 ¥ للبالغين، 300 ¥ لكل شخص دون سن المدرسة الإعدادية (تتوفر تذاكر جماعية وتذاكر تمكن من الدخول إلى مقاصد سياحية أخرى أيضا)

مقاصد جذب سياحية مجاورة

مصطبة جو في أوساكا

توفر العديد من خطوط القطارات والحافلات التي تعمل في مكان قريب خيارات متعددة للوصول إلى متنزه قلعة أوساكا، وإحدى أكثر الطرق شهرة للوصول إلى المتنزه في الوقت الحاضر هي عبر محطة أوساكاجو كوئن. إن مصطبة جو في أوساكا هي مرفق تجاري تم افتتاحه في عام 2017، وهي ترتبط بالمحطة وتوفر مسارا مباشرا إلى المتنزه. يوجد في المرفق مجموعة واسعة من أماكن تناول الطعام، لذلك فهو مكان مثالي لتناول الغداء أو العشاء بعد زيارة قلعة أوساكا. هناك أيضا مكان لأخذ قسط من الراحة يحتوي على رسوم توضيحية للأمراء والسيدات والمحاربين تحت مظلات حمراء ساطعة اللون تستخدم في طقوس احتساء الشاي في الهواء الطلق، حيث يمكن للزوار التقاط صور تذكارية.

يتوقف الكثير من الزوار عند مصطبة جو في أوساكا قبل أو بعد زيارة قلعة أوساكا.

بقعة لأخذ قسط من الراحة، وهي تشكل خلفية فنية لالتقاط صورة للنشر على إنستغرام.

مصطبة جو في أوساكا

العنوان: 3-1 أوساكاجو، تشوؤ-كو، أوساكا

الوصول: مباشرة بجانب محطة أوساكاجو كوئن على خط أوساكا كانجو التابع لشركة JR.

)النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص من فوجي كازويوكي. الصور من كورويوا ماساكازو وفوجي كازويوكي وBox 96. صورة العنوان: متنزه قلعة أوساكا تظهر فيه قلعة أوساكا في منتصف الصورة، وهي مكان محبب للسكان للحصول على السكينة)