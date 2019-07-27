اليابان | اليابان تفتح المزيد من كافتريات الأطفال التي تقدم وجبات مجانية أو منخفضة التكلفة لأطفال الفقراء!

كافيتريا واحدة لكل ستة مدارس ابتدائية

”كافتيريات الأطفال“ هي أماكن للأطفال المتأثرين بظروف عائلية أو مالية صعبة لتلقي الدعم والرعاية في المجتمع المحلي. كشفت دراسة لمنظمة غير ربحية أن هناك الآن أكثر من 3700 من هذه الكافيتريات في جميع أنحاء اليابان. منذ المسح الأخير في عام 2018، حيث تم افتتاح 1400 منشأة إضافية بزيادة قدرها أكثر من 50%.

مع وجود طفل من بين كل ستة أو سبعة أطفال يابانيين يُعتقد أنهم يعيشون في فقر، بدأ إنشاء أول كافيتريات الأطفال في عام 2012 كأماكن لتوفير الدعم والتفاعل لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض أو الذين لديهم آباء يأتون إلى البيت متأخراً. وعلى الرغم من عدم وجود تعريف رسمي لهذه المرافق، إلا أنها عادة ما تكون أماكن يمكن للأطفال الذهاب فيها بأنفسهم والحصول على وجبة مجانية أو منخفضة التكلفة. وغالبًا ما يفتح المتطوعون الكافيتريات عدة مرات في الشهر.

يبلغ عدد الكافيتريات 3718 كافيتريا في عام 2019، وهو ما يمثل حوالي 12 ضعف عدد الكافيتريات التي كانت موجودة في عام 2016 والبالغ عددها 319 كافتيريا. وإذا تطرقنا لها وفقا لكل محافظة، تضم طوكيو أكبر عدد من المنشآت يصل إلى 488 كافيتريا، تليها أوساكا بـ 336 كافيتريا، ثم كاناغاوا بـ 253 كافيتريا.

كانت أعلى نسبة من الكافيتريات في المناطق التي تتواجد بها المدراس الابتدائية في محافظة أوكيناوا (60.5%)، تليها محافظة شيغا (52.5%) وطوكيو (36.6%)، في حين أن المعدل الوطني كان 17.3% (كافيتريا واحدة لكل ست مناطق تحتوي على المدارس الابتدائية).

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بناءً على افتراض أن بيانات الإدارة المفصلة التي تم جمعها في محافظة شيغا كان المتوسط الوطني، تقدر موسوبي أن 1.6 مليون شخص، من بينهم 900،000 طفل بالإضافة إلى مديرين ومتطوعين، يشاركون في أنشطة الكافيتريات في جميع أنحاء البلاد.

وجبة نموذجية تقدم للأطفال في الكافيتريات.

وفقًا للمسح الشامل الذي أجرته الحكومة لظروف المعيشة، فقد ارتفع معدل الفقر النسبي للأطفال عمومًا منذ منتصف التسعينيات وبحلول عام 2012 بلغ 16.3%. وأظهر أحدث مسح في عام 2015 أن هذا المعدل قد انخفض قليلاً إلى 13.9%، على الرغم من أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا مقارنة مع 10% في منتصف الثمانينات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، كل الصور مقدمة من مركز دعم كافتيريا الأطفال الوطني موسوبي)