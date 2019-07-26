اليابان | بعيدا عن الصورة النمطية: الموظفون اليابانيون يشدون الحزام!

كشفت دراسة استقصائية لبنك شينسي تبحث في إنفاق الموظفين للمال أنه في المتوسط في عام 2019، كان يتعين على موظفي الشركات من الرجال الذكور إنفاق 36747 ين شهريا، أي بانخفاض قدره ين3089 عن العام السابق. يعد هذا ثاني أقل مبلغ يتم تسجيله منذ بدء المسح في عام 1979. (كان أقلها 34100 ين في عام 1982).

في عام 2018، كان متوسط إنفاق الرجال في العشرينات والخمسينات من العمر أكثر من 40.000 ين، ومع ذلك، في عام 2019، شهد الأشخاص في العشرينات من العمر انخفاضًا يصل إلى 4،470 ين وتراجع لمن هم الخمسينيات من العمر، حيث انخفض 5966 ين، بحيث أصبح كلاهما الآن أقل من 40،000 ين.

بينما كان لدى الموظفين غير المتزوجين 43608 ين، يمكن ملاحظة وجود فجوة كبيرة بين الرجال المتزوجين الذين تتراوح بين 25000 إلى 35000 ين. يميل أولئك الذين لديهم أطفال في سن المرحلة الابتدائية أو أصغر إلى إنفاق أموال أقل، في إشارة إلى أن نفقات تربية الأطفال ورسوم التعليم تشكل عبئًا على ميزانية الأسرة.

عندما سئلوا عن إنفاق الأموال بحكمة وتوفير المال (إجابات متعددة)، أجاب 37.9% من موظفي الشركات بأنهم يبذلون جهودًا لخفض تكاليف وجبة الغداء، 29.1% قالوا إنهم قللوا من عدد مرات ذهابهم لشرب الكحوليات، 27.0% حمل زجاجة ماء خاصة بهم، و24.6% يحضرون معهم وجبات الغداء من المنزل. كل هذا يشير إلى أنهم يحدون من استهلاكهم للطعام والشراب في محاولة منهم لتقليص النفقات.

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أظهرت دراسة استقصائية عن حالات غداء الموظفين في المكتب، والتي بدأت في عام 2009، أن متوسط إنفاق الرجال على الغداء في عام 2019 قد انخفض بنسبة تتراوح بين 15 و555 ين، وانخفض متوسط إنفاق النساء بنسبة 5 إلى 581 ين.

وكان أكثر رد من جانب الرجال والنساء على السواء هو أنهم تناولوا غداءهم الذي أعدوه في المنزل في العمل، حيث أجابت أكثر من نصف النساء اللائي شملهن الاستطلاع بهذه الطريقة. في حين أن 18.4% من الرجال يستخدمون كافتيريا الشركة، مقابل 8.5% فقط من النساء.

أطلقت شركة تمويل المستهلك Lake KK الدراسة الاستقصائية حول إنفاق المرتبات في عام 1979، وعلى مدار الأربعين عامًا الماضية تم إجراؤها سنويًا قبل موسم المكافآت الصيفي مباشرةً. لكن منذ عام 2008، أشرفت مجموعة شينسي بنط على الاستطلاع بعد الاستحواذ على الشركة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)