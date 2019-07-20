اليابان | اختفاء عدد متزايد من مرضى الزهايمر في اليابان

نصف مرضى الخرف المفقودين في سن الثمانين أو أكبر

ارتفع عدد مرضى الخرف المبلغ عن اختفائهم للشرطة اليابانية إلى مستوى قياسي بلغ 16927 شخصا في عام 2018، بزيادة بلغت 1064 شخصا عن عام 2017. ويبلغ إجمالي 2018 أكثر 1.7 مرة مقارنة بعام 2012، حيث بدأت الإحصاءات، وارتفعت الأرقام بشكل مطرد كل عام.

تم تأكيد مكان وجود حوالي 70% من الأشخاص المفقودين في نفس يوم الإبلاغ عن اختفائهم، وجميعهم تقريبًا خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ. ومع ذلك، تم العثور على أكثر من 500 شخص متوفين في عام 2018 بسبب حوادث مرور وغيرها من الأسباب.

من بين الأشخاص المفقودين، بلغت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر 8585 شخصًا أو أكثر بقليل من نصف الحالات، يليهم الأشخاص في السبعينيات من العمر بعدد يبلغ 6577 شخصًا، والذين بلغوا الستينيات من العمر بعدد يبلغ 1،353 شخصًا. كان هناك أيضًا 131 شخصًا في الخمسينيات من العمر تم الإبلاغ عن اختفائهم.

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كان هناك اتجاه تصاعدي عام في عدد كبار السن الذين اختفوا بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من الخرف أم لا. في عام 2018، كان عدد الأشخاص المفقودين لكل 10000 شخص 65.9 بين الأشخاص ممن هم في السبعينات من العمر، و102.6 بين الأشخاص ممن هم في الثمانينات، مقارنة بـ 56.9 و73.9، على التوالي، في عام 2014

في عام 2018، تم تأكيد وجود 16866 شخصًا مفقودًا، بما في ذلك الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدهم في عام 2017 أو قبل ذلك. ومن بين تلك الحالات المبلغ عنها تم تأكيد أن هناك 16227 شخصًا لا يزالون على قيد الحياة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا/فولي)