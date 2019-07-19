اليابان | متوسط الأجور في الشركات المدرجة في البورصة يصل إلى 6 ملايين ين ليتسبب في خلق فجوة أكبر في الرواتب

ارتفع متوسط الرواتب لـ 2591 شركة يابانية مدرجة بنسبة 1.1% عن العام السابق إلى 6.06 مليون ين، بناءً على النتائج المالية لعام 2018. بدأت Tokyo Shōkō Research مسح الرواتب في عام 2011، عندما أصبح مطلوبًا من الشركات المدرجة الكشف عن مكافآت المديرين التنفيذيين والموظفين، وهذه هي المرة الأولى التي يخترق فيها المتوسط نطاق 6 ملايين ين. في السنوات الست التي انقضت منذ عودة شينزو آبي إلى السلطة في نهاية عام 2012، ارتفع متوسط الأجور بمقدار 361000 ين.

وفي الوقت نفسه، في مسح أجرته وكالة الضرائب الوطنية لجميع الشركات الخاصة، تظهر أحدث الإحصاءات لعام 2017 أن متوسط الرواتب ارتفع عن العام السابق. على الرغم من ذلك، ظل الرقم لجميع الشركات عند 4.32 مليون ين أو أقل بـ 1.67 مليون ين من 5.99 مليون ين بالنسبة للشركات المدرجة. كانت هذه الفجوة 1.58 مليون ين في عام 2013، وهي السنة الأولى لإدارة آبي، لذلك فهي تتسع بدلاً من أن تنحسر.

في ظل سياسة آبي الاقتصادية التي يطلق عليها آبينوميكس، وهي سلسلة من السياسات الاقتصادية لإدارة آبي، وضع بنك اليابان تسهيلات نقدية ذات ”بُعد مختلف“ وخفض أسعار الفائدة، مع توفير قدر كبير من التمويل. في الوقت نفسه، نفذت الحكومة سياسة تسهيلات مالية. إذا تمكنت الشركات من زيادة أرباحها، فهذا يؤدي إلى زيادة الرواتب وخلق تأثير هائل للاستهلاك المتزايد. يمكن ملاحظة هذا التأثير بين موظفي الشركات الكبيرة، بما في ذلك الشركات المدرجة في البورصة، لكن الشركات الأخرى لا تستفيد من هذا الوضع.

Advertisements

احتل قطاع البناء المرتبة الأولى في رواتب الشركات المدرجة حسب الصناعة والوحيد الذي وصل إلى نطاق الـ 7 ملايين ين وكان هذا بسبب الاستثمار البناء النشط وتأمين الموارد البشرية. في المرتبة الثانية كان قطاع العقارات التي حققت أرباحًا بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وسط انخفاض أسعار الفائدة. قطاعي التمويل والتأمين كانا بالمركز الرابع، ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة يعني أن الرواتب انخفضت على أساس سنوي لمدة عامين متتاليين.

كان مستشار الاندماج والاستحواذ GCA أعلى شركة فردية من حيث متوسط الأجر السنوي بـ 20.63 مليون ين. شكلت الشركات التجارية خمسة مراكز من العشرة الأوائل.

متوسط الرواتب السنوية للشركات المدرجة في عام 2018

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)