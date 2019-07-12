اليابان | المعاش التقاعدي وحده لا يكفي للمعيشة في اليابان

يشير تقرير صادر عن مجلس النظام المالي (جزء من وكالة الخدمات المالية) إلى أنه خلال فترة شهر واحد، يبلغ متوسط الزوجين الكبار (المعرَّفين كزوجين متزوجين ويبلغ عمر الشريك الذكر 65 عامًا أو أكثر والشريكة 60 عامًا أو أكثر) يحصلا على دخلًا يبلغ 209198 ين ياباني، ولكنهما ينفقا 2631818 ينًا، مما يعني أن هناك عجزًا يبلغ 54520 ينًا. سيبلغ مجموع الأصول المالية، مثل دفعات المعاشات التقاعدية الخاصة، التي سيحتاج الزوجان المتوسطان إلى تعويضها من أجل تعويض هذا النقص، 13 مليون ين على مدى 20 عامًا و20 مليون ين على مدار 30 عامًا.

وفقًا للتقرير، فإن متوسط عدد المدخرات الصافية (المدخرات الإجمالية مطروحًا منها الديون) يبلغ 24.8 مليون ين، وهو ما قد يبدو كثيرًا، ولكن ينبغي أن يتذكر المرء أن هذا متوسط فقط. بعض الأزواج لديهم أقل، والنفقات غير العادية مثل الرعاية التمريضية ستؤدي بهم إلى النضال من أجل توفير احتياجات المعيشة الضرورية.

المشكلة هي أن الأصول وفحص المعاشات التقاعدية التي يعتمد عليها المتقاعدون من أجل لقمة العيش تتعرض للضغط، وربما أن الأسوأ من ذلك لم يأت بعد. فمع انخفاض الأجور منذ انفجار الفقاعة الاقتصادية في اليابان، يجد العمال صعوبة في الادخار. اعتبارًا من عام 2017، بلغ متوسط مدفوعات التقاعد للمتقاعدين الذين أكملوا التعليم العالي 20.0 مليون ين، أي بانخفاض قدره 38% عن 20 عامًا مضت. ويعزى ذلك جزئيًا إلى زيادة تنقل الموظفين مع تبديل عدد أكبر من العمال لعملهم بين الشركات في منتصف حياتهم الوظيفية.

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لقد أدى انخفاض معدل المواليد في اليابان إلى تشويه التوازن بين المساهمين في نظام المعاشات التقاعدية والمستفيدين منه، مما يعني أن المزيد من التخفيضات تبدو الآن أمرًا لا مفر منه. يكشف تقرير مجلس النظام المالي أن معدل الاستبدال، الذي يعبر عن الدخل عند سن 65 كنسبة مئوية من الدخل قبل التقاعد، كان 59.7% في عام 2019، ولكن من المتوقع أن ينخفض إلى 50.6% بحلول عام 2049 عندما يبلغ المولودين في عام 1984 سن 65 سنة.

عندما سئلوا عما سيفعلونه لضمان حصولهم على ما يكفي للتقاعد، كان من المرجح أن يقول المجيبون أنهم سيتقاعدون لاحقًا أو يخفضون نفقات المعيشة. ومع ذلك، فإن الفجوة البالغة 8.8 سنوات بين متوسط العمر المتوقع (81.0) ومتوسط العمر المتوقع الصحي (72.1) للرجال تشير إلى أن كبار السن لديهم إمكانات محدودة في الكسب والمعيشة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)