اليابان | زهرة التوليب في اليابان… عشق يتجدد كل ربيع

الحب الأبدي لزهور التوليب

تقع مدينة يبيتسوتشو غرب بحيرة ساروما بالقرب من بحر أوخوتسك شمال شرق هوكايدو. منذ بداية عام 1957، تمت زراعة زهور التوليب في إقليم كامي يبيتسو التابع لهذه المدينة والذي يقع على امتداد الجزء العلوي لنهر يبيتسو من أجل تصديرها للخارج. فيما مضى، كانت هذه المنطقة رائدةً في إنتاج وتصدير زهور التوليب. ولكن في أواخر الستينيات، انخفضت أسعار بصيلات التوليب التي تُزرع في هولندا في الأسواق العالمية، وجرّاء ذلك انهارت صادرات التوليب اليابانية، وتفاقمت المشكلة بسبب انخفاض الطلب في السوق المحلية. ومع ذلك، استمر أهالي المنطقة في زراعتها بشكل فردي في الحدائق المنزلية أو في أركان المزارع الصغيرة تعبيرًا عن حبهم لهذه الزهرة. في عام 1976، تم تخصيص التوليب لتكون زهرة مدينة يبيتسوتشو، وذلك لضمان استمرار الأجيال القادمة في الاستمتاع بهذه الزهور التي كانت فيما مضى سببًا في نشاط الزراعة المحلية.

التوليب هي الزهرة الرسمية لمدينة يبيتسوتشو

لقد تمت زراعة أكثر من مليون زهرة توليب من 200 نوع مختلف في حقول حديقة زهور التوليب كامي يبيتسو التي تبلغ مساحتها 7 هكتار. وكانت الحديقة في الأصل مزرعة تابعة للمسنين تديرها رابطة أندية المسنين المقيمين في المنطقة. في عام 1975، زُرعت زهور التوليب للمرة الأولى في هذه المزرعة على مساحة 200 متر مربع. تم توسيع الحقول بعد ذلك تدريجيًا، وبدأت تستقطب السياح بعد بلوغ مساحتها إلى حوالي 3000 متر مربع. وبالتالي تم اتخاذ تدابير لجعل المزرعة رمزًا للمدينة، ويشمل ذلك بناء طاحونة هوائية على الطراز الهولندي الكلاسيكي. وفي عام 1988، تم الإعلان رسميًا عن جعل المنطقة حديقة محلية لزهور التوليب.

هذه الطاحونة الهوائية على الطراز الهولندي هي رمز حديقة زهور التوليب كامي يبيتسو.

يُتيح سطح المراقبة داخل الطاحونة الهوائية الاستمتاع بمنظر بانورامي لحقول زهور التوليب.

أزهار التوليب المبهرجة بأوراق مزدوجة

كما تم توفير مرافق متعددة في حديقة زهور التوليب كامي يبيتسو على مساحة 12.5 هكتار من الأراضي تشمل متجرًا لبيع الهدايا ومطعمًا للوجبات السريعة وموقفًا للسيارات. وخلال فترة ذروة الازدهار التي تمتد من أوائل مايو/ أيار إلى أوائل يونيو/ حزيران يُقام معرض سنوي لزهور التوليب في حديقة كامي يبيتسو. تشمل العروض اشتراكات التوليب ويُتاح للأعضاء القيام بقطف الزهور التي يريدونها بأنفسهم مباشرة من الحقول. ويبلغ عدد الزائرين المحليين والدوليين حوالي 100 ألف زائر سنويًا.

تصل زهور التوليب إلى ذروة ازدهارها في 20 مايو/ أيار في السنوات العادية.

تم استخدام زهور التوليب وزهور المسكاري البنفسجية لتنسيق حوض الزهور الرائع هذا.

زهور المسكاري تبرز جمال زهور التوليب.

التقاط أحلى صور الانستغرام

الحديقة نفسها تطغى عليها أجواء هولندية متميزة باعتبار أن التوليب الزهرة الوطنية لهولندا، التي تنفرد بأكبر عدد من زهور التوليب المزروعة على مستوى العالم. فعند الدخول إلى ساحة الحديقة، يمكنك سماع صوت آلة الأورغن الخاصة بالشارع الهولندي. كما يمكنك الاستمتاع بمنظر بانورامي لحقول زهور التوليب من على سطح المراقبة، الذي يشبه الطاحونة الهوائية ويعتبر العلامة المميزة للحديقة. تعتبر القباقيب العملاقة التي يصنعها الحرفيون الهولنديون ويبلغ طولها 225 سنتيمترًا ووزنها 300 كيلوغرام مكانًا شهيرًا لالتقاط الصور التذكارية، كما يمكن ارتداء الأزياء الهولندية لالتقط الصور.

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يتم عزف هذا الأورغن خلال معرض أزهار التوليب.

صُنعت القباقيب من شجرة حور عمرها 50 عامًا.

ننصح الزوار أولاً بالقيام بجولة حول أراضي الحديقة الواسعة على متن الترام الكهربائي Tupi للتعرف على المنطقة، ثم البحث عن المعالم السياحية الأكثر جاذبية من وجهة نظرهم. فبينما يحرص معظم الزوار على الاستمتاع بالمنظر الأمامي للطاحونة الهوائية وحوض الزهور المنسّق، ينبغي عليهم أيضًا عدم تفويت المنظر الرائع للحدائق الموجودة خلف الطاحونة.

تستغرق الجولة بصحبة مرشد سياحي على متن الترام الكهربائي Tupi 12 دقيقة. ويمكن للمسافرين التوقف لالتقاط صور تذكارية في الأماكن الخلابة على طول الطريق. أسعار تذاكر طلبة المدارس الثانوية وما فوق هي 300 ين و100 ين للطلبة الأصغر سنًا.

منظر رائع لحقول زهور التوليب من الجانب الآخر للحديقة.

حديقة زهور التوليب كامي يبيتسو

العنوان: 1-358، كامي يبيتسو توندن شيغائيتشي، يبيتسو، هوكايدو

مواعيد العمل:من الساعة 8:00 صباحًا إلى 6:00 مساءً

فترة إقامة معرض زهور التوليب: من أوائل مايو/ أيار إلى أوائل يونيو/ حزيران

أسعار التذاكر: 500 ين لطلبة المدارس الثانوية وما فوق و250 ين لطلبة المدارس الابتدائية والإعدادية. خدمة التخفيضات الجماعية متوفرة.

معالم سياحية مجاورة: فوروساتو-كان جي آر واي، توليب-نو-يو

تقع حديقة زهور التوليب كامي يبيتسو بجوار فوروساتو-كان جي آر واي (تُنطق “جيري”)، وهو متحف مخصص لعرض نشأة وتاريخ مدينة يبيتسوتشو. يحتوي الطابق الأول على tondenhei-oku الأصلي (وهو مسكن تم إنشاؤه من أجل tondenhei، أو جنود الاستيطان الاستعماري اليابانيين الذين كانوا متمركزين في محافظة هوكايدو خلال حقبة ميجي (1868–1912)). يقدم المعرض للزوار نظرة ثاقبة على الحياة في تلك المنطقة خلال الفترة المبكرة للتطور الحديث. كما يحتوي الطابق الثاني على وثائق وديوراما وغير ذلك من العناصر التي تشرح حياة tondenheiالمهنية في مدينة يبيتسو، بدءًا من التجنيد وحتى يتم صرفه من الخدمة. الأرض التي تقع فيها حديقة أزهار التوليب حاليًا كانت تستخدم سابقًا كمكان تجمع وتدريب لهؤلاء الجنود. ولا شك أن فوروساتو-كان جي آر واي مكان يستحق الزيارة.

تم تصميم فوروساتو-كان جي آر واي من الخارج ليبدو كقلعة أوروبية.

يقع توليب نو يو وهو أونسن كامي يبيتسو على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من حديقة أزهار التوليب. يمكن للزوار هنا الاستمتاع بالينابيع الساخنة الطبيعية على شكل حمامات في الهواء الطلق وجاكوزي وحمامات القابلة للاستلقاء وحمامات المياه الهابطة. كما تتوفر حمامات الساونا أيضًا، مما يجعله المكان المناسب للاسترخاء بعد عناء جولة سياحية طويلة. يوجد أيضًا مطعم ومتجر للهدايا للحصول على الوجبات والاسترخاء والهدايا التذكارية.

رسوم الدخول إلى توليب-نو-يو وتكاليف استئجار الفوط معقولة.

فوروساتو-كان جي آر واي

العنوان:588، كيتاهيسون-إيكو، يبيتسو، محافظة هوكايدو

مواعيد العمل:من الساعة 9:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً

مغلق يوم الإثنين (باستثناء أيام العطل) ورأس السنة الجديدة

أسعار التذاكر: 400 ين للبالغين، و250 ين لطلاب المدارس الثانوية، و200 ين لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية؛ خدمة التخفيضات الجماعية متوفرة.

أونسن كامي يبيتسو توليب نو يو

العنوان: 3020-1، ناكايبيتسو ناكاماتشي، يبيتسو، محافظة هوكايدو

مواعيد العمل: من الساعة 10:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً (آخر استقبال لرواد الحمام على الساعة 9:30 مساءً)

مفتوح على مدار السنة

أسعار التذاكر: 300 ين لطلاب المدارس الابتدائية، و500 ين لغير طلاب المدارس الابتدائية، تكلفة استئجار الفوط 100ين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. تم إعداد التقارير والنص بواسطة لوفين كاتسو)