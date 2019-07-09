اليابان | طفرة شاي الفقاعات تفاقم مشكلة التخلص من النفايات

شاي الفقاعات يباع في كل مكان

ما هذا المشروب الذي يبدو أن الجميع في هاراجوكو يحملونه بأيديهم؟ إنه شاي الفقاعة، أحدث صرعة تنتشر في منطقة ثقافة الشباب العصرية تلك.

لقد سألنا شابا وشابة يتمشيان وبأيديهما كأسان من شاي الفقاعات عن سر الجاذبية الكبيرة لهذا المشروب. وأجابت الشابة قائلة إن المشروب سبب لزيارة المدينة الكبيرة: ’’ليس لدينا هذا في مسقط رأسنا في توهوكو‘‘. في حين كان الشاب سعيدا بما اشتراه حيث قال ’’حبات لؤلؤ التابيوكا طرية وسهلة المضغ، إنها لذيذة‘‘.

بعد ذلك قمنا بزيارة مقهى يبيع شاي الفقاعات في هاراجوكو لمعرفة المزيد عن عوامل الجذب لهذا المنتج. وعند سؤال زبائن المقهى عن رأيهم بشاي الفقاعات أشادوا بطعم مشروباتهم، وأضافوا ’’أنه يأتي بنكهات شاي مختلفة، لذلك لن تمل منه أبدا‘‘.

عشرات المتاجر في منطقة الموضة هاراجوكو

يحظى شاي الفقاعات بشعبية ولا سيما بين الشباب. إنهم يحبون حبات لؤلؤ التابيوكا الطرية وسهلة المضغ التي تكون في أسفل الكأس ويستمرون في العودة لشراء المزيد من المشروب.

يبلغ ثمن كأس متوسط الحجم من شاي الحليب اللؤلؤي مع حلوى قطنية القوام فوقه حوالي 600 ين.

النقاط السوداء في المشروب هي حبات لؤلؤ التابيوكا.

شهد انتشار شاي الفقاعات طفرة أول مرة في اليابان في أوائل التسعينيات، في نهاية فترة اقتصاد الفقاعة. واليوم بسبب عودة شعبية هذا المشروب، ظهر في منطقتي هاراجوكو وأوموتيساندو المتجاورتين أكثر من 30 متجرا لبيع شاي الفقاعات.

تُشير النقاط على الخريطة إلى محلات بيع شاي الفقاعات في شرق وجنوب شرق محطة هاراجوكو وأرض معبد مييجي (المنطقة الخضراء في أعلى يمين الصورة).

أكثر من مجرد وجبة خفيفة

رصدنا مجموعة من الفتيات تحملن أكياسا بداخلها كؤوس شاي الفقاعات. فهل كن يحملن الكؤوس إلى بعض صديقاتهن العطشى المنتظرات؟ ولكن الجواب كان بالنفي، لقد كن في جولات على المتاجر لشراء تشكيلة من شاي الفقاعات ومن ثم سيقمن بتصوير مشروباتهن لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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تعد الكؤوس الأنيقة والمشروبات الشهيرة مواضيع تحظى بشعبية على موقع انستغرام وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي المرئية.

مشكلة النفايات

لكن طفرة شاي الفقاعات لها جانب سلبي يتمثل في الكؤوس الفارغة وعدم كفاية الأماكن المخصصة لرميها. وقد تحول هذا الأمر إلى مشكلة حقيقية في المنطقة حيث تعلق الشركات المحلية بشكل متزايد بمهمة تنظيف تلك الفضلات قبيحة المنظر.

يقول أوني يوجيرو المسؤول في جمعية تجار هاراجوكو: ’’في كثير من الحالات يتم التخلص من الكؤوس بينما لا يزال فيها حبات التابيوكا‘‘، مما يجعل من الصعب إرسال القمامة مباشرة إلى شركة إعادة التدوير. ويستطرد قائلا ’’تواجه منطقة أوموتيساند مشكلة مماثلة مع كل النفايات التي يرميها الزوار‘‘. هذه مشكلة مستمرة: تقوم السلطات المحلية بإفراغ سَلاَّت القمامة يوميا، ولكن لن يتم الانتهاء من المهمة عما قريب، فالنفايات مستمرة في التدفق.

أدى نقص سَلاَّت القمامة المحلية إلى ارتفاع عدد أكواب شاي الفقاعات التي يتم التخلص منها في صناديق إعادة التدوير المخصصة للمشروبات التي تباع من ماكينات البيع الآلية.

أدت مشكلة القمامة المتنامية باستمرار إلى أن تقوم مقاهي بيع شاي الفقاعات بخطوات. حيث تعمد بعض المتاجر الآن إلى وضع ملصقات على الكؤوس التي تبيعها وكتابة رسائل على إيصالات الشراء تحث الزبائن على أخذ العبوات الفارغة معهم إلى المنزل.

تشكل طفرة مشروب شاي الفقاعات نقطة مضيئة مرحبا بها في الاقتصاد المحلي، لكن الباعة والسكان على حد سواء يأملون في رؤية زيادة في الوعي لدى الزبائن والتخلص بشكل مناسب من الكؤوس بعد الاستخدام.

المقالة الأصلية مذاعة باللغة اليابانية على Live News It. الترجمة من .nippon.com

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