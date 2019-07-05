اليابان | التركيز على العمل الجاري

هل مررت أبدًا بتلك التجربة؟ حين يكون عند المرء مهمة للقيام بها، مثل تنظيف تسوية غرفة غير مرتبة أو عمل يدوي ما يحتاج إلى الصبر. وعلى الرغم من كونه عمل يتطلب الكثير من الجهد في البداية، إلا أنه مع التركيز، يفقد المرء الإحساس بالوقت تدريجيًا. وقبل أن يستوعب، يجد أن العمل قد أوشك على الانتهاء.

مصطلح 一行三昧 (إيتشيغيو زانماي) يعني التركيز الكامل أو (三昧، زانماي) على مهمة واحدة (一行، إيتشيغيو). والمصطلح الياباني سانماي مأخوذ من اللغة السنسكريتية (هي لغة قديمة في الهند وهي لغة طقوسية للهندوسية، والبوذية، والجانية)، وهو مفهوم موجود في التقاليد التأملية المتنوعة.

إن وضع الأفكار الخاملة جانبا – وحتى وضع الفكر نفسه جانبا – يسمح بالامتصاص الكامل بالجسد والروح، في الوظيفة المباشرة الحالية. عند العودة إلى اللحظة الحالية، يتفهم المرء ويدرك مدى أهمية تلك التجربة الثمينة والفريدة التي حظي بها.

الشخصيات

نوريكو: تلميذة بالمرحلة الإعدادية.

يوم الأحد صباحًا في محطة القطار. قد تم إلغاؤه بسبب عطل ميكانيكي. هذا صحيح. جميع القطارات متوقفة. محال أن أصل في موعدي. لذا استمتعوا في غيابي. إنه حظي! الجميع يستمتعون بالحديقة وأنا أسيرة رصيف القطار لا أستطيع المغادرة. صوت الأمطار خرير مياه الأمطار

لا أستطيع تصديق ذلك. على الأقل حصلت على مقعد للجلوس. إن المطر منهمر بالخارج. وزيادة في سوء الحظ، لا أحمل مظلة. ولكن، فلأتأكد من توقعات الطقس. ممتاز. والآن لا يوجد بطاريات في الهاتف أيضًا. سأقوم بواجب القراءة إذن. أتمنى ألا يغلبني النعاس Advertisements وتبدأ نوريكو بالقراءة. وحين تبدأ بالقراءة … ”ما هذا؟“ ”لقد طغى صوت المطر على باقي الأصوات الأخرى“ صوت الرياح. ونعيق الغراب. مع صوت الرياح. آه ….. ضوء مفاجئ يهبط على كتاب نوريكو. ”إنه …“ ”قوس قزح.“

النهاية

(النص الأصلي باللغة اليابانية بتاريخ 22 أغسطس/ آب عام 2018. الترجمة من الإنكليزية. رسومات موكوتان أنجيلو)