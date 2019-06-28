اليابان | العمل المستقر.. الأولوية الأولى للشباب الياباني!

تتغير المواقف والآراء بين طلاب الجامعة فيما يتعلق بخيارات التوظيف بشكل دائم وفقا لظروف المجتمع والحالة الاقتصادية للبلاد. فقد وجد مسح أجري في أبريل/ نيسان أن المعيار الأعلى بين الباحثين عن عمل لاختيار مكان العمل، والذي ذكره 39.6%من الطلاب الذين شملهم الاستطلاع، كان ”استقرار الشركة“. وهذا يمثل زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بنتائج استطلاع العام السابق، حيث كان عامل ”الرضا الوظيفي“، السبب الأكثر تكراراً كل عام والذي يعود إلى مسح خريجي 2001.

تقوم Mynavi باستطلاع آراء الطلاب الجامعيين الباحثين عن عمل منذ أول مسح لها عام 1978 للطلاب المتخرجين في العام التالي. يركز الاستطلاع السنوي على مدى سعي الطلاب للحصول على عمل في الشركات الكبرى ومعايير اختيار مكان العمل. حصل المسح الأحدث، والذي استهدف طلاب السنة الثالثة الذين تم تعيينهم لعد التخرج في مارس/ آذار 2020، وكذلك طلاب الدراسات العليا في السنة الأولى، على ردود من 48،064 طالبًا.

من بين المعايير الرئيسية الأخرى لاختيار مكان العمل التي ذكرها عدد أكبر من الطلاب هذا العام مقارنة بالعام السابق ”الراتب الجيد“ (19% من المشاركين، بزيادة 3.6 نقطة) و ”العديد من أيام العطلات والإجازات“ (12.2% بزيادة 2.1 نقطة).

لاحظ Mynavi الاتجاه نحو السعي لتحقيق الاستقرار وتحقيق توازن جيد بين العمل والحياة.

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الشركات التي يطمح إليها الطلاب

يتم سؤال الطلاب أيضًا عن نوع الشركات التي يتجنبونها. في استطلاع هذا العام، كانت الشركات الأقل شعبية هي تلك التي تفرض واجبات عمل صارمة للموظفين. تم ذكر هذا العامل السلبي من قبل 34.7% من المستطلعين، بزيادة 3.8 نقطة على أساس سنوي، متجاوزة ”أجواء العمل غير السارة“ (28.5% بزيادة 3.3 نقطة على أساس سنوي)، والتي كانت السبب الأكثر تكرارًا منذ استطلاع الخريجين لعام 2001.

الأنواع الأخرى من الشركات التي تم عرضها بشكل سلبي هي تلك التي تجعل من الصعب الحصول على الإجازات والعطلات المستحقة (انخفاض بنسبة 24.9%، 0.5 نقطة) وتلك التي تنقل الموظفين بانتظام إلى مكاتب أو أماكن عمل أخرى (23.6% بزيادة 3.7 نقطة). كان النوع الخامس من الشركات التي لا تحظى بشعبية كبيرة هي التي لديها ”أعمال روتينية“، والذي أشار إليه 18.4% من المشاركين. لكن هذا السبب انخفض بنسبة 2.4 نقطة مقارنةً بمسح العام الماضي، واستمر عدد المشاركين في اختياره في الانخفاض منذ مسح الخريجين لعام 2002.

أشار Mynavi إلى الأهمية المتزايدة بين الباحثين عن عمل في الشركات الذين لا يقدمون عمل مجزي فحسب، بل الشركات التي تسمح أيضًا للموظفين بالعمل وفقًا لسرعتهم ووتيرتهم الخاصة في المكان الذي يناسبهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: معرض للوظائف أقيم في محافظة تشيبا في 1 مارس/ آذار 2019، في ماكوهاري ميسي لطلاب الجامعات الذين من المقرر أن يتخرجوا ويدخلوا سوق العمل في ربيع 2020، جيجي برس)