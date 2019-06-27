اليابان | لماذا لا يتناول المزيد من الشباب الياباني وجبة الإفطار؟

أصبح عدم تناول وجبة الإفطار أمرا شائعا في اليابان في الآونة الأخيرة. فقد وجدت دراسة مالية صادرة عام 2018 حول التثقيف الغذائي نشرتها وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أن عدد الشباب في العشرينات والثلاثينيات من العمر الذين يقولون إنهم نادراً ما يتناولون وجبة الإفطار قد ارتفع إلى 17.9%، أي 3.1 نقطة زيادة على السنة المالية السابقة. أضف إلى ذلك الـ 9% الذين يقولون إنهم يتناولون وجبة الإفطار مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا فقط، وهذا يعني أنه من بين كل 4 شباب هناك شاب لا يتناول وجبة الإفطار في كثير من الأحيان، وحرمان أنفسهم من التغذية الصحيحة التي يحتاجون إليها لتزويدهم بالطاقة اللازمة للعمل في بداية اليوم.

تم العثور على زيادة مماثلة في أوساط الأطفال الأصغر سنا حيث بلغ مجموع الطلاب 5.5% من طلاب الصف السادس

و8.0% من طلاب العام الثالث للمرحلة الإعدادية الذين قالوا إنهم لا يتناولون وجبة الإفطار أبدًا أو نادرًا ما يتناولنها، بزيادة قدرها 0.9 نقطة و1.2 نقطة على التوالي مقارنة بالعام المالي السابق.

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في الدراسات الاستقصائية السابقة، كانت الأسباب التي أعطيت لعدم تناول وجبة الإفطار هي “لا وقت لتناول الطعام” و “لا أشعر بالجوع”، بالنسبة لـ 40% لطلاب الصف السادس وطلاب العام الثالث من المرحلة الإعدادية. وقد وجد أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام النوم كانوا أكثر عرضة لعدم تناول وجبة الإفطار.

وتؤكد زارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك على أن اتباع نظام غذائي مغذ من الطفولة يعزز التنمية الصحية للعقل والجسم على حد سواء، وهو الأساس لزراعة شخصية قويةـ لذلك ينصح بتناول وجبة الإفطار بشكل يومي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)