اليابان | واحة من الزهور في شمال اليابان

سماء زرقاء وتلال وردية

يقع في بلدة أوزورا مطار ميمانبيتسو حيث يبدأ الكثير من السياح إلى منطقة هوكايدو على طول ساحل بحر أوخوتسك في شمال شرق الجزيرة زياراتهم. يتدفق السياح بأعداد كبيرة لرؤية التضاريس الطبيعية الوفيرة للمدينة، والتي تمتد من الشاطئ الجنوبي لبحيرة أباشيري إلى جبل موكوتو في جنوب المدينة. تحظى المنطقة بشعبية ولا سيما في فصل الربيع عندما تزهر نباتات ميزوباشو (ملفوف الظربان الأبيض) في ميمانبيتسو على طول شاطئ بحيرة أباشيري وتغطي أزهار شيبازاكورا (طحالب الفلوكس الوردية) منحدرات متنزه هيغاشيموكوتو شيبازاكورا على بعد حوالي 20 كم إلى الجنوب الشرقي من البحيرة.

يغطي متنزه هيغاشيموكوتو شيبازاكورا مساحة من السهول تبلغ حوالي 10 هكتارات إلى الشمال من جبل موكوتو. يتحول المتنزه بأكمله إلى اللون الوردي الزاهي سنويا في الفترة من مايو/أيار إلى أوائل يونيو/حزيران. يقام مهرجان شيبازاكورا في المتنزه في هذا الوقت من العام بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات التي يمكن للزوار الاستمتاع بها، بما في ذلك تجربة مأكولات محلية وقيادة سيارات صغيرة والصيد في بركة لصيد الأسماك ومشاهدة عروض مسرحية متنوعة. وسيعثر المشاركون في المهرجان شيئا للترفيه عنهم بغض النظر عن مدة بقائهم إلى وقت متأخر.

منظر نحو الأسفل باتجاه متنزه هيغاشيموكوتو شيبازاكورا من منصة رصد.

طحالب الفلوكس هي نباتات دائمة الخضرة وتنتمي لعائلة polemoniaceae. وتسمى باللغة اليابانية شيبازاكورا، وهذا الاسم يصف كيف أن أزهارها ذات البتلات الخمس والتي تشبه في مظهرها ساكورا (أزهار الكرز)، تغطي الأرض مثل ’’شيبا (العشب)‘‘. بعض هذه الزهور لها عدد مختلف من البتلات، ويعتقد أنها تجلب الحظ السعيد لأولئك الذين يجدونها، تماما مثل الخرافات التي تقول إن نباتات البرسيم ذات الأوراق الأربع تجلب الحظ.

أزهار طحالب الفلوكس وردية اللون مع لمسات أرجوانية خفيفة.

إن هذه الزهور لا تنمو بشكل طبيعي هنا. وإنما تم إنشاء هذه البقعة الواسعة من طحالب الفلوكس من خلال جهود رجل واحد، وهو من السكان المحليين الذين عاشوا طوال حياتهم في المنطقة ويدعى ناكاهاتشي سويكيتشي. في حقبة ما بعد الحرب، أحضرت شقيقته بعض طحالب الفلوكس من بلدة قريبة، وتولى زراعتها في منزله. ومن هذه البدايات المتواضعة، قيل إنه أنتج حوض زهور مساحته 100 متر مربع على مدى العقود التالية. وقد أعجبت مؤسسة عامة موكلة بإدارة ينابيع المياه الحارة في جبل موكوتو بهذا الإنجاز وطلبت من ناكاهاتشي استخدام طحالب الفلوكس لإنشاء موقع للراحة والاستجمام لسكان البلدة والعاملين في ينابيع المياه الحارة على حد سواء. وفي عام 1977 بدأ ناكاهاتشي بالعمل لدى المنظمة حيث كان يحمل عربات مليئة بغراس طحالب الفلوكس من منزله لإعادة تطوير تلة منخفضة في المنطقة بمفرده. كانت التلة شديدة الانحدار بحيث لا تسمح بتقديم المساعدة الآلية، مما يعني أنه كان يتعين تنفيذ كل العمل تقريبا يدويا. استغرق الأمر منه 8 سنوات لتحويل كامل التلة إلى اللون الوردي.

بعد ذلك واصل ناكاهاتشي رعايته للأرض حتى تقاعده في عام 1999. وقد توفي البستاني المبدع في عام 2009، ولكن استمر فريق مكون من ثلاثة أعضاء في رعاية نباتات المتنزه يدويا حتى يومنا هذا، حيث يُحظر استخدام مبيدات الحشرات والمواد الكيميائية الزراعية الأخرى.

الأشكال المختلفة للزهور هي جزء من جاذبية المتنزه.

مكان للعب والأكل بجانب الأزهار

تعطي طحالب الفلوكس التي تغطي التلة منظرا خلابا عند رؤيتها من الأسفل، ولكن ينصح بشدة بالتسلق إلى منصة الرصد أو التعريشة لرؤية الحقل من الأعلى. هناك بوابة ’’توري‘‘ وردية اللون على الدرج الطويل الذي يصل إلى منصة الرصد، وهو مكان شهير لأخذ صور تذكارية. يمكن لأولئك الذين ليس لديهم القدرة على تحمل صعود الدرج أن يسلكوا مسارا ذي ميل أكثر تدرجا، بالإضافة إلى ترام يمتد بين قاعدة التلة والتعريشة.

تزين بوابة ’’توري‘‘ الوردية درجات السلم الذي يوصل إلى منصة الرصد.

يقع مزار ياماتسومي المكرس لآلهة الجبل وفق الديانة الشينتوية في أعلى المنحدر وراء منصة الرصد، وأمامه بوابة ’’توري‘‘ وردية أخرى.

Advertisements

يمكن رؤية منصة الرصد والمزار في أعلى يمين الصورة.

تبلغ رسوم ركوب الترام في المتنزه 300 ين للبالغين و 150 ينا لطلاب المدارس الابتدائية. على المنحدر صورة للبقرة ’’نونكي‘‘ وهي شخصية تم ابتكارها لقرية هيغاشيموكوتو السابقة ولصناعة الألبان المزدهرة فيها.

بعد القيام بجولات في المتنزه، يمكن للزوار الاستمتاع بسباقات السيارات الصغيرة على مسار تحده تلك الأزهار الوردية بالإضافة إلى الصيد في بركة أسماك السلمون المرقطة الكبيرة ومشاهدة طحالب على التلة بينما يغمسون أصابع أقدامهم في حمامات للأقدام في منطقة الينابيع الحارة.

تقدم الكافتيريا ومتجر الهدايا أطعمة مصنوعة من الخضروات ومنتجات الألبان المنتجة محليا، وأكثرها شعبية هو آيس كريم شيبازاكورا الوردية المصنوعة من الحليب الطازج من أبقار محلية.

يمكن للزوار قيادة سيارات صغيرة تمر بين مناظر خلابة وردية اللون.

شكل آيس كريم شيبازاكورا منعش كما هو طعما

متنزه هيغاشيموكوتو شيبازاكورا

العنوان: 393 سويهيرو، هيغاشيموكوتو، أوزورا، هوكايدو

مواعيد مهرجان شيبازاكورا: 3 مايو/أيار وحتى 2 يونيو/حزيران 2019

ساعات العمل: 11 صباحا وحتى 6 مساء (يغلق عند الساعة 5 مساء)

رسوم الدخول: 500 ين للبالغين، 250 لطلاب المدراس الابتدائية

الوصول: تقريبا 30 دقيقة بالسيارة من محطة ميمانبيتسو على خط سيكيهوكو الرئيسي التابع لشركة JR أو من مطار ميمانبيتسو

مناطق جذب سياحي مجاورة: هيغاشيموكوتو نيوراكوكان

تقع هيغاشيموكوتو نيوراكوكان على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من متنزه شيبازاكورا في اتجاه مطار ميمانبيتسو، وتعرض تاريخ وطرق إنتاج صناعة الألبان في هيغاشيموكوتو. هناك صور لأساليب صنع الأجبان على الطراز القديم وعرض فيديو حول هيغاشيموكوتو، بالإضافة إلى فرص لمشاهدة عملية صنع مجموعة متنوعة من الجبن بشكل فعلي.

يقدم متجر الهدايا ومنطقة أخذ العينات، الحليب والجبن وغيرها من المنتجات المصنوعة هنا في هيغاشيموكوتو. ومن الأمور التي تحظى بشعبية كبيرة أيضا آيس كريم لذيذ غني بنكهة جبن كامامبير.

تقدم لوحة بالحجم الطبيعي على شكل بقرة حلوب معلومات أساسية عن هذه الحيوانات بينما يتم تشغيل تسجيلات لأصواتها.

الآيس كريم الغني بنكهة جبن كامامبير هذه مصنوع من حليب منتج في منطقة هيغاشيموكوتو.

هيغاشيموكوتو نيوراكوكان

العنوان: 409-1 هيغاشيموكوتو، أوزورا، هوكايدو

الإغلاق: أيام الاثنين من مايو/أيار حتى أكتوبر/تشرين الأول، وأيام الاثنين والثلاثاء من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى أبريل/نيسان

ساعات العمل: من 9 صباحا وحتى 5:30 مساء

رسوم الدخول: مجانية للمشاهدة، بالنسبة لمن يرغب في دخول غرف التجارب العملية يتعين عليه دفع رسوم والقيام بحجز مسبق

الوصول: تقريبا 20 دقيقة بالسيارة من محطة ميمانبيتسو على خط سيكيهوكو الرئيسي التابع لشركة JR أو من مطار ميمانبيتسو

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنجليزية. التقرير والنصف والصور من لوفين كاتسو)