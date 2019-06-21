اليابان | تعرف على مكافآت المديرين التنفيذيين في الشركات اليابانية

عدد المديرين التنفيذيين الذين يحصلون على أكثر من 100 مليون ين أكثر من 700 للمرة الأولى

يحصل كبار المسؤولين التنفيذيين اليابانيين على مكافآت عالية بشكل متزايد. وقد بدأ الإفصاح في تقارير الأوراق المالية للشركة عن المكافآت الفردية التي تزيد عن 100 مليون ين في مارس/ آذار 2010، بعد تعديل قانون مكتب مجلس الوزراء. باستثناء عام 2012، مباشرة بعد زلزال شرق اليابان الكبير، كان عدد الشركات والمديرين التنفيذيين في ازدياد مستمر، حيث بلغ مجموع المديرين التنفيذيين أكثر من 700 شخص للمرة الأولى في عام 2018.

من بين 731 من المديرين التنفيذيين، تجاوزت المكافآت 100 مليون ين لـ 227 شخص لأول مرة في عام 2018. ومن بين 504 الذين ظهروا أيضًا في العام السابق، شهد 367، أو أكثر من 70% من المجموع، زيادة في المكافآت.

تلقى ما مجموعه 10 من المديرين التنفيذيين 1 مليار ين أو أكثر في عام 2018 (8 أشخاص في عام 2017) وتلقى 179 شخصًا (146 في عام 2017) مكافآت في حدود 200 مليون ين إلى مليار ين. ومنذ عام 2011، تلقى 115 من المديرين التنفيذيين مكافآت تتجاوز 100 مليون ين لمدة ثماني سنوات على التوالي.

وكان المبلغ الإجمالي المدفوع لعدد 731 من للمديرين التنفيذيين 148.03 مليار ين. وبلغت المكافآت الأساسية 71.08 مليار ين (48.0% من المجموع)، ومكافآت بمقدار 33.40 مليار ين (22.5%)، وخيارات الأسهم بمقدار 13.63 مليار ين (9.2%)، واستحقاقات التقاعد أو المعاش بمقدار 6.77 مليار ين (4.5%).

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تصنيف مكافآت المديرين التنفيذيين لعام 2018

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من Tokyo Shōkō Research

أعلى مكافئة لمدير تنفيذي كانت من نصيب رئيس مجلس إدارة شركة سوني هيراي كازوو بـ 2.71 مليار ين. بسبب مدفوعات التقاعد البالغة 1.18 مليار ين، تضاعف هذا المبلغ ثلاثة أضعاف عن مكافآت العام السابق البالغ 914 مليون ين. وتلا ذلك جوزيف مايكل ديبينتو من سيفين أند آي هولدينغز الذي حصل على 2.40 مليار ين، ورونالد فيشر من مجموعة سوفت بنك، الذي حصل على 2.01 مليار ين.

احتل كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة نيسان السابق الذي ألقي القبض عليه في طوكيو للاشتباه في خيانته للأمانة في سلسلة من الاتهامات بإساءة استخدام أموال الشركة اليابانية، في المركز التاسع بـ 735 مليون ين. للعام الخامس على التوالي، كان لدى ميتسوبيشي إلكتريك أكثر المدراء التنفيذيين المدرجين في القائمة بـ 22 مدير تنفيدي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان لرئيس سوني هيراي كازوو ونائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي يوشيدا كينئيتشرو يتصافحان في مؤتمر صحافي للإعلان عم أن يوشيدا سيصبح الرئيس القادم للشركة، في 2 فبراير/ شباط 2018، صورة العنوان من جيجي برس)