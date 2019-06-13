اليابان | تقنية إنترنت الأشياء ودورها الملموس داخل غرف العمليات الجراحية

من المقرر أن يبدأ الباحثون اليابانيون في المجال الطبي الاختبارات السريرية لما يطلق عليه ”غرفة عمليات المستقبل“ وهي عبارة عن صرح جراحي مجهز بعشرات من الأجهزة الطبية المتصلة شبكيًا. تتميز غرفة العمليات هذه المزودة بتقنيات إنترنت الأشياء بتكنولوجيا رصد ومراقبة الحدث وقت حدوثه الفعلي، وهي الأولى من نوعها في العالم، والتي تتيح للجراحين ذوي الخبرة تقديم الدعم عن بُعد بينما يُجري الأطباء العملية في مكان الحدث.

بداية الاختبارات السريرية بجامعة شينشو

تنتشر تقنية إنترنت الأشياء سريعًا خلال حياتنا اليومية، حيث يتم ربط المزيد والمزيد من الأجهزة التي نستخدمها يوميًا مع بعضها البعض. واليوم استطاعت تقنيات إنترنت الأشياء أن تشق طريقها نحو غرفة إجراء العمليات الجراحية.

تربط البنية التجهيزية بين حوالي أربعين جهازًا مختلفًا يتم استخدامها أثناء الجراحة. ففي التاسع من يوليو/ تموز من العام المنصرم، أعلنت الهيئة اليابانية للبحوث الطبية والتطوير أن مجموعة جديدة من الأدوات والأجهزة الجراحية، التي يطلق عليها ”غرفة عمليات مستقبل“، سيتم وضعها عبر مراحل الاختبارات السريرية في جامعة شينشو في محافظة ناغانو. تساعد الأجهزة والمعدات التي تشبه إلى حد كبير قمرة القيادة بالطائرات، الجراحين من خلال ربط العديد من الأجهزة التي يحتاجون إليها بشكل أساسي لأداء مهامهم والحفاظ على أيديهم ثابتة دون حراك أثناء إجراء العملية.

لأول مرة بالعالم: غرفة مجهزة بأربعين جهاز طبي متصل كل منها بالآخر

تقوم فكرة غرفة العمليات هذه على تقنية إنترنت الأشياء الشبكية التي تعمل على توصيل حوالي أربعين جهازًا مختلفًا تُستخدم في إجراء العمليات الجراحية، مما يتيح الوصول الشامل إلى الأجهزة والمعدات التي حتى وقتنا الراهن تحتاج إلى التشغيل بشكل أحادي. حيث يتم عرض البيانات التي تم جمعها بواسطة الأجهزة على شاشة كبيرة، مما يتيح لكل أعضاء الفريق الطبي الموجودين في مسرح الأحداث الوصول إلى نفس المعلومات في وقت واحد.

على سبيل المثال، عندما يُجري الجراح شقًا أو يحدث فتحة في جسد المريض بمشرط كهربائي، يتم عرض منطقة القطع باللون الأزرق. وإذا ظهر بأن هناك احتمالية أن تؤثر الجراحة على جزء من جسم المريض قد يكون عرضة لآثار سلبية لاحقة، فإن النظام يعرض بيانات تحذيرية باللون الأحمر، ويبلغ الأطباء بالمخاطر مما يساعد على تقليل الأخطاء الطبية.

تظهر المناطق التي تُعالج جراحيًا باللون الأزرق

تظهر البيانات التحذيرية باللون الأحمر لتحذير الفريق الطبي من خطر محتمل على صحة المريض.

Advertisements

الدعم عن بعد وقت وقوع الحدث الفعلي

تتيح (غرفة عمليات المستقبل) نقل البيانات الخاصة بالإجراءات الجارية في الوقت الفعلي لزمن حدوثها إلى مواقع بعيدة، مما يسمح للأطباء ذوي الخبرة بتقديم المشورة للجراحين المشاركين في العملية.

تحدث البروفيسور موراغي يوشيهيرو من معهد العلوم والهندسة الطبية الحيوية المتقدمة التابع لجامعة طوكيو الطبية النسائية مع شبكة فوجي الإخبارية حول هذه التقنية الجديدة، وقال موضحًا: ”تعمل جميع الأجهزة في ترابط تام، تمامًا مثل مكونات آلة كبيرة الجحم، حيث تجعل غرفة العمليات بمثابة جهاز واحد شامل ومتكامل يراقب حالات المرضى أثناء خضوعهم للعلاج. آمل أن أرى هذه التقنية يتم تسويقها وانتشارها في جميع أنحاء العالم وفي جميع المجالات الطبية“. وفي حين أن هذه التقنية تقتصر حاليًا على الجراحة العصبية فقط، إلا أن التطور مستمر أملًا في نشرها في مجالات طبية مختلفة.

ويمكن للأطباء ذوي الخبرة تقديم الدعم اللازم للجراحين عن بُعد دون الحاجة للتواجد معهم في نفس موقع إجراء العملية. ويشير البروفسور كايانو توشيهيتو من جامعة تسودا إلى أن اليابان تواجه حاليًا نقصًا في عدد الأطباء، مع وجود عدد أقل من الجراحين في العموم، الأمر الذي يضطر كل واحد منهم إلى تحمل أعباء تثقل كاهله. وتشير إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن اليابان من بين الدول التي تضم أكبر عدد من المستشفيات، في حين أن الأطباء ذوي الخبرة والكفاءة قليلي العدد ومتفرقين في جميع أنحاء البلاد. وإذا استطعنا تحسين فعالية العلاج الطبي من خلال الربط بين الأماكن المعنية بالحدث، وربط هؤلاء الأطباء القلائل معًا بقدرات وتقنيات مهنية، فإن ذلك سوف يسهم بدوره في إمكانية تحسين فعالية الرعاية الطبية نفسها“

(النص الأصلي نُشر ضمن برامج برايم نيوز ألفا التابعة لشبكة فوجي الإخبارية في التاسع من يوليو/ تموز لعام 2018، والترجمة من اللغة الإنكليزية من فريق إعداد Nippon.com)

https://www.fnn.jp

جميع الحقوق محفوظة لشبكة فوجي الإخبارية.