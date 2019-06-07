ماذا تعني الجنسية؟ الجنسية هي صفة يحصل عليها الشخص بانتمائه كفرد لمنظومة تكون دولة معينة. فبينما يلزم أي أمة وجود أرض، يعد وجود شعب لهذه الأرض شيئًا ضروريًا، وهذا المفهوم الخاص بالجنسية موجود في كل دول العالم. ولكن مدى الاعتراف بالأفراد كمواطنين ضمن شعب دولة ما، يختلف من بلد لآخر وفق عوامل عدة منها تاريخ هذه الدولة، تقاليدها، سياستها، وظروفها الاقتصادية وما إلى ذلك. وفي اليابان، يحدد قانون الجنسية (رقم 147 لعام 1950)، أسباب اكتساب الجنسية اليابانية وفقدانها. أين يمكن التقديم على الجنسية اليابانية؟ 1 إشعار اكتساب الجنسية والتنازل عنها (1) بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون عنوانا في اليابان: مكتب وزارة العدل المحلي التابع له عنوان الشخص. (2) بالنسبة للأشخاص الذين لديهم عنوان في الخارج: السفارات والقنصليات اليابانية في الدول الأجنبية 2 طلب الحصول على الجنسية اليابانية يتم تقديم طلب الحصول على الجنسية اليابانية في مكتب وزارة العدل المحلي التابع له عنوان الشخص. ما هي الحالات التي يحق لها الحصول على الجنسية اليابانية؟ هناك ثلاثة أسباب لاكتساب الجنسية اليابانية: الميلاد والإخطار والتجنس. Advertisements 1 الميلاد (المادة 2 من قانون الجنسية) (1) عندما يكون أحد الوالدين مواطناً يابانياً وقت الميلاد. (2) عندما يكون الأب الذي توفي قبل الولادة مواطناً يابانياً وقت الوفاة. (3) أن يكون كلا الوالدين مجهولين أو عديمي الجنسية عند ميلاد الطفل. الإخطار (قانون الجنسية، الفقرة 3، المادة 17) اكتساب الجنسية عن طريق الإخطار هو نظام يحصل فيه الأشخاص الذين يستوفون شروطًا معينة على الجنسية اليابانية عن طريق إخطار وزير العدل. (1) اكتساب جنسية الطفل المعترف به. (2) إعادة اكتساب جنسية لمن فقدها. (3) اكتساب الجنسية في حالات أخرى 3 التجنس التجنس هو نظام يمنح الجنسية اليابانية، بإذن من وزير العدل للأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية اليابانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | س و ج… كل ما تريد معرفته عن الوثائق المطلوبة للتقديم على الجنسية اليابانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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