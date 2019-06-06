اليابان | عودة أكبر سوق أسماك في العالم في موقع جديد بطوكيو

بالقرب من محطة القطار

في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، نُقِل سوق تسوكيجي الشهير للأسماك من وسط العاصمة طوكيو، حيث ظلّ قائمًا طوال مدة 83 عامًا الماضية. ويعد الموقع الجديد، سوق تويوسو في حي كوتو المجاور، والذي أصبح مزار سياحي يحظى بالشعبية، حيث يوفر جولات مجانية للزوار من الساعة 5:00 صباحًا إلى 5:00 مساءًا كل يوم باستثناء أيام الأربعاء والأحد والعطلات الرسمية.

إذا كنت ستقوم بزيارة السوق فمن الأفضل بدء جولتك مبكرًا في الصباح واستخدام خط قطار يوريكامومي (الذي يغادر محطة شيمباشي في الساعة 5:45 صباحًا) متجهًا إلى محطة شيجوو-ماي الواقعة على بُعد محطتين قبل آخر محطات الخط، محطة تويوسو. وينقسم السوق إلى ثلاث مناطق متميزة وهي: مُجمع المنتجات، ويشمل مبنى الفاكهة والخضروات، في القطعة رقم 5، وسوق الجملة الوسيط لبيع الأسماك بالإضافة إلى الساحة الموجودة على سطح المبنى، في القطعة رقم 6، سوق بيع الأسماك بالجملة والمرافق الإدارية في قطعة رقم 7.

محطة شيجوو-ماي على خط يوريكامومي. يمكن للزوار الذهاب إلى أي من مجمعات سوق تويوسو عبر ممرات المشاة المغطاة، ممَّا يُسهِّل مشاهدة المعالم السياحية تحت أي ظروف جوية.

إلى الأمام وعلى اليسار عند الخروج من بوابات التذاكر، يوجد مبنى المرافق الإدارية (يظهر في أقصى اليمين في الصورة)، ممتدًا على طول الطريق المؤدي إلى سوق بيع الأسماك بالجملة، حيث تُقام مزادات سمك التونة.

تربط الممرات المُخصصة المرتفعة بين المُجمعات المختلفة في مستوى بوابات التذاكر بالمحطة. وإلى الأمام وعلى يسار بوابات التذاكر، يوجد مدخل الطابق الثالث المؤدي لمجمع المكاتب الإدارية في قطعة رقم 7. ويضم هذا المبنى منطقة مطاعم بالإضافة إلى 6 متاجر للسوشي ومطاعم أخرى تقدم الأطعمة اليابانية، كما يمكنك أيضًا الاختيار بين المطاعم الإيطالية والمقاهي. وغالبًا ما قد تصادف موظفي السوق والموظفين الآخرين وهم يتناولون وجبة الإفطار في هذه المطاعم. وبعد ذلك، يوجد قسم العلاقات العامة، والذي يقدم لوحات عرض وصورًا فوتوغرافية تُمكن الزوار من التعرف على تاريخ وتنظيم أسواق الجملة في البلاد، فضلًا عن الجوانب التي تُميز سوق تويوسو عن سائر الأسواق.

منطقة المطاعم في مبنى المرافق الإدارية. تبيع محلات السوشي الأصناف المحبوبة في وقت مبكر من اليوم، فلا تفوِّتها.

مدخل قسم العلاقات العامة بسوق تويوسو، حيث يمكن للزوار معرفة المزيد عن تنظيم سوق الجملة.

تشمل المعروضات في قسم العلاقات العامة صورًا تعود إلى افتتاح سوق تسوكيجي قبل أكثر من ثمانية عقود.

مزادات التونة

يؤدي ممر آخر يمتد من الطابق الثالث بمبنى المرافق الإدارية إلى الطابق الثاني من مبنى سوق بيع الأسماك بالجملة. هُنا، تجد على شاشة العرض نموذجًا بمقياس رسم 500: 1 للسوق بالكامل ونسخة طبق الأصل من سمكة التونة العملاقة ذات الزعانف الزرقاء – نسخة مُكبرة لأكبر سمكة تونة بيعت في سوق تسوكيجي، حيث يبلغ طولها 288 سنتيمترًا، وتزن 496 كيلوجرامًا، وكانت قد وصلت إلى السوق في أبريل/ نيسان عام 1986. ويتجمهر العديد من الزوار حول هذا النموذج، وغالبًا ما يستمر هذا التجمهر طويلًا حيث ينتظر كل زائر دوره لالتقاط الصور معه.

ممر يأخذ الزوار من مُجمع الإدارة إلى سوق بيع الأسماك بالجملة.

إذا كنت ترغب في التقاط صورة تذكارية في السوق فإن نسخة التونة العملاقة من أفضل المعالم المرشحة لهذا الغرض.

بجوار هذه المعالم، توجد عروض تروي تاريخ السوق، منها صور توضح كيف تم نقل سوق نيهونباشي إلى تسوكيجي في أعقاب التدمير واسع النطاق الذي خلَّفه زلزال كانتو المُدمر في عام 1923. تتيح النوافذ الموجودة في الجدار الأيسر من هذه المنطقة مشاهدة طابق بيع سمك التونة بالجملة، حيث يقوم التجار في الصباح الباكر برص الأسماك البيضاء المجمدة بشكل منتظم. ويحتشد الزوار في تلك البقعة، ويشاهدون عن قرب قدر استطاعتهم أسماك التونة وهي تباع بالمزاد العلني واحدة تلو الأخرى.

يوفر ممر الطابق الثاني سطح مشاهدة لمزادات سمك التونة. وعلى الجدار الأيمن توجد صور تعرض تاريخ السوق.

ويمكن للزوار رؤية صفوف من التونة المجمدة مُرتبة على منصات استعدادًا لمزاد التونة اليومي عبر الممر ، والذي يبدأ في حوالي الساعة 5:30 صباحًا. ويفضل أن يصل أولئك الذين يرغبون في مشاهدة المزاد مبكرًا (يمكنك أن تستقل سيارة أجرة قبل بدء تشغيل خط يوريكومامي)، حيث يتهافت التجار على سمك التونة بمجرد بدء المزايدة.

ولمواصلة إثراء تجربة الزوار، تقدِّم لوحات معلومات ثنائية اللغة شروحات لإجراءات مثل إشارات اليد ’’ تي-ياري‘‘ التي يستخدمها المشترون لتقديم العطاءات.

بالإضافة إلى سطح المشاهدة على الممر، افتتح المسؤولون سطحًا آخر قبالة الطابق الأول في يناير/ كانون الثاني 2019. هنا، يمكن للزوار إلقاء نظرة عن قرب على التونة المجمدة وعناصر أخرى من طابق المزاد. على عكس مبنى مماثل في تسوكيجي، كان قد اعتمد نظام من يأتي أولاً، يُخدم أولًا، سيتعين على الزوار الذين يرغبون في استخدام هذا السطح في تويوسو تقديم طلب لحجز أماكن للمشاهدة على موقع حجز إلكتروني (انظر الرابط المُدرج باللغة الإنجليزية في أسفل الصفحة) مُعد خصيصًا لهذا الغرض. ويُدخل الزوار أسماءهم والتواريخ التي يرغبون في القيام بالزيارة بها، عادةً قبل أسبوعين على الأقل من موعد الزيارة. وإذا تخطى عدد الطلبات لتاريخ معين 120 طلبًا، يتم تحديد الفائزين من خلال سحب القرعة. وتبدأ مواعيد الزيارة من الساعة 5:45 صباحًا وحتى 6:15 صباحًا، ويسمح للزوار بالصعود إلى سطح المشاهدة ضمن مجموعتين، تضم كل منهما 60 عضوًا.

ويقع السطح على ارتفاع مترين تقريبًا عن الطابق، مما يسمح للزوار بمشاهدة المزادات عن قرب أكثر من ممر الطابق الثاني. وبالمثل، تُقسَّم الواجهة الأمامية لسطح المشاهدة بالطابق الأول بالزجاج، مع وجود فتحة صغيرة في الأعلى، مما يتيح للمشاهدين تجربة شخصية حية، حيث يستطيعون سماع صوت الجرس الذي يشير إلى بدء المزاد وأصوات مُنظمي المزاد ومُقدمي العروض، فضلًا عن استنشاق الروائح المميزة للمكان.

مشهد طابق مزاد التونة من سطح المشاهدة بالطابق الأول. في أقصى اليسار توجد أسماك التونة الطازجة التي لا يمكن رؤيتها من ممر الطابق الثاني.

يفحص الوسطاء والتجار سمك التونة بعناية قبل المزاد.

المزادات مشوِّقة ومفعمة بالنشاط: عادة ما يُحدَّد سعر السمك كل بضع ثوان.

لا يمتد الزجاج الموجود على سطح المشاهدة في الطابق الأول على كامل ارتفاع السطح، مما يتيح للمشاهدين إمكانية الاستمتاع بأصوات ورائحة المزاد.

مأكولات فاخرة وأواني احترافية

بعد مشاهدة مزاد التونة، نعود مرة أخرى إلى مبنى المرافق الإدارية، ثم إلى الممر المؤدي إلى محطة قطار يوريكامومي. إلى الجنوب، يوجد السوق الوسيط لبيع الأسماك بالجملة، حيث تضم منطقة المطاعم التابعة له والموجودة في الطابق الثالث، أكثر من 20 مطعمًا، بما في ذلك ثمانية متاجر للسوشي، في منطقة تبلغ مساحتها ضعف مساحة منطقة المطاعم الموجود في مبنى الإدارة.

من بين مطاعم السوشي الموجودة في هذا القسم مطعم ’’سوشي- داي‘‘ والذي كان يعتبر واحدًا من أفضل المطاعم في سوق تسوكيجي. بعض المتاجر الأخرى المعروفة والتي انتقلت أيضًا من تسوكيجي تقدم التونكاتسو والغيودون (أطباق من الأرز المطهو على البخار يُقدم مع شرائح رقيقة من لحم البقر)، والكاري الياباني على الأرز. وجميع الوجبات التي تقدمها متاجر السوشي طازجة ولذيذة تمامًا كما لو كنت تتناولها مباشرة من مصادرها الموجودة داخل السوق. وتتراوح الأسعار بين 3000 و4000 ين ياباني للشخص – ليس من الضروري أن تكون رخيصة، ولكنها مناسبة للجودة المقدمة، وذلك وفقًا لآراء عُمال السوق، الذين أوصوا بها بشدة.

السوق الوسيط العملاق لبيع الأسماك بالجملة. يصل المصعد الموجود في منتصف يسار الصورة إلى منطقة المساحات الخضراء على السطح.

يحتوي السوق الوسيط على مساحة مطاعم أكبر من تلك الموجودة في مُجمع الإدارة وهو محطة توقف محببة للمجموعات السياحية.

تصطف الحشود في الصباح الباكر أمام مطعم ’’سوشي- داي‘‘ الشهير.

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تُعد منطقة المساحات الخضراء على السطح مكانًا مثاليًا لالتقاط أنفاسك بعد التجول في أرض السوق الواسعة، كما توفر إطلالات على المعالم السياحية مثل برج طوكيو وجسر راينبو.

على طول الممر المؤدي من منطقة المطعم إلى السوق الوسيط لتجارة الأسماك بالجملة، هناك معرض يمكن للزوار من خلاله التقاط صور تذكارية لأنفسهم وهم يركبون إحدى شاحنات النقل التي تنقل البضائع عبر السوق.

الطابق الرابع من المُجمع مخصص لـ ’’أوغاشي يوكوتشو‘‘، وهي منطقة تسوُّق تلبي، بصفة أولية، حاجات طُهاة المطاعم وغيرهم من العاملين، وتُرحب كذلك بالعملاء الآخرين حيث يمكنهم استعراض مجموعة واسعة من الأطعمة والأواني والمنتجات الأخرى.

توجد شاحنة النقل هذه، في معرض الزوار في سوق الجملة الوسيط، ويمكن للزوار ركوبها والتقاط الصور التذكارية.

يقدم سطح المشاهدة لمحة عن النشاط في طابق السوق.

هناك مجموعة واسعة من الأطعمة، تشمل كل شيء من الوسابي والتسوكيمونو (الخضروات المخللة) إلى التاماغو ياكي (عجة البيض الملفوفة على الطريقة اليابانية)، وأعشاب نوري البحرية المجففة، والمنتجات اللازمة لإعداد الحساء مثل الكونبو (عشب البحر) والكاتسو بوشي (رقائق أسماك البونيتو المجففة). كما تقدم المتاجر كافة أنواع المواد الضرورية للمطاعم اليابانية، وتعرض متاجر أخرى بضائع لا يمكن شراؤها من خلال تجار جملة تويوسو، مثل لحوم البقر ولحم الخنزير واللحوم الأخرى. وهناك متاجر متخصصة في بيع التوابل والمشروبات الكحولية والأرز والعديد من أنواع الجبن.

هناك أيضًا متاجر إمداد تقدم كل شيء بدءًا من السكاكين عالية الجودة التي يستخدمها الطهاة وحتى الأحذية المطاطية التي تعتبر أساسية في أسواق الأسماك. واستجابة لمطالب الزوار، يمكنك أن تجد المنتجات التي اشتهر بها السوق في عهد تسوكيجي – مثل الصحون، والعبوات، وستائر نورين التي تُعد من الدلالات التقليدية على أنه هناك متجر ياباني مفتوح للزوار. تبيع هذه المتاجر أيضًا المنتجات للعملاء غير العاملين في مجال صناعة الأسماك والذين يرغبون في استخدام منتجات عالية الجودة في منازلهم.

يقدم ’’أوغاشي يوكوتشو‘‘ سلعًا غذائية وأواني طبخ وأدوات لمختلف الحِرف.

هنا، تُباع أيضًا مجموعة كاملة من سكاكين المطبخ عالية الجودة، وتجد كذلك التاماغو ياكي (عجة البيض اليابانية) ليتناولها الزوار كوجبة خفيفة أثناء المشي، بالإضافة إلى القمصان والقبعات، التي تصلُح لأن تكون هدايا تذكارية فاخرة.

المأكولات البحرية والمنتجات المعروضة للبيع

إن العملاء المستهدفين من سوق تويوسو هم تجار الجملة، ولا يُسمح بمبيعات التجزئة من الأسماك لعامة العملاء. لكن هناك أحداث تقام في السوق تتيح للزوار التسوق لشراء كميات صغيرة من الأسماك لتناولها.

وفي أيام السبت وحتى نهاية مارس/ آذار 2019، نُظِّم حدث أمام مبنى الفواكه والخضروات في قطعة رقم 5، يُسمى ’’سوق السبت اللذيذ‘‘. وهنا، يمكن للزوار شراء المأكولات البحرية الطازجة مباشرة من السوق، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات عالية الجودة التي تُشحن من منبعها إلى هناك مباشرة. كما قدمت المطاعم الشعبية قوائم أسبوعية مميزة متاحة فقط في السوق من خلال ’’ تي لانش‘‘، أكبر منصة لشاحنات الطعام في اليابان. اجتمعت كل تلك الأنشطة لجذب أكبر عدد من الزوار إلى السوق. ومن المقرر أن تُقام أحداث مماثلة اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2019، في مناطق مفتوحة بجوار السوق الوسيط لبيع الأسماك بالجملة.

مدخل سوق السبت ذو الشعبية.

كانت المأكولات البحرية الطازجة من أبرز عوامل الجذب في فعاليات السوق.

منحت شاحنات الغذاء ’’ تي لانش‘‘ العملاء طريقة أخرى للاستمتاع بالمأكولات المطهوة من مكونات مُقدمة مباشرة من تجار السوق.

يتميز مبنى الفواكه والخضروات بأنه عصري للغاية، ويضم 12 لوحًا زجاجيًا في ممر الزوار بالقرب من المدخل. كل لوح من تلك الألواح مطلي بلون من ألوان الفواكه والخضروات التي تنمو في كل شهر من شهور السنة. في جميع زوايا المبنى، هناك لوحات عرض، وفي أقصى النهاية يوجد سطح مراقبة مزود بجدران زجاجية. وهنا يمكن لمن استيقظ مبكرًا مشاهدة مزادات المنتجات التي تُقام بهذا المكان. ويوجد أيضًا ثلاثة مطاعم أسفل الممر المؤدي إلى هذا المُجمع، منها ’’ دايوا- زوشي‘‘، وهو متجر للسوشي يُضاهي ’’سوشي- داي‘‘ الشهير في شعبيته، مما يجذب حشودًا مماثلة تبدأ في الصباح الباكر. يشهد عدد ليس بقليل من موظفي السوق بأن ’’ دايوا- زوشي‘‘، يقدم أفضل السوشي على أرض السوق، وذلك منذ عهد سوق تسوكيجي.

يُعد سوق تويوسو مكانًا مثاليًا للتجول وتناول الطعام والتسوق، سواء كنت قد حجزت مكانك لمشاهدة معالمه السياحية أو قمت بزيارة مفاجئة. ونتيجة ما يقدمه من خدمات، يبدو أن شعبيته ستزيد أكثر.

مبنى الفواكه والخضروات، على الجانب الشرقي من سوق تويوسو.

ممر الزوار المُلون. في الزوايا، هناك لوحات عرض تحكي تاريخ سوق المنتجات.

تنتهي جولة الزائر في مجمع المنتجات بسطح مشاهدة واسع ونظيف. بالإضافة إلى إتاحة مشاهدة طابق البيع بالجملة، يقدم السطح أيضًا عروضًا ومقاطع فيديو مفيدة.

طابق بيع المنتجات بالجملة واسع أيضًا، حيث تجوبه شاحنات النقل ذهابًا وإيابًا.

مزاد المنتجات كما يبدو من سطح المشاهدة.

المطعم المفتوح ومنطقة المحال التجارية في مبنى الفواكه والخضروات، مع صفٍ من الزوار ممتد خارج ’’ دايوا- زوشي‘‘.

كيفية الوصول: حوالي 4 دقائق من محطة تويوسو أو تقريبا 28 دقيقة من محطة شينباشي إلى محطة ’’ شيجو-ماي‘‘ على خط قطار ’’ يوريكومامي‘‘، ثم مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام.

يمكنك الرجوع إلى الموقع الرسمي لسوق طوكيو المركزي للبيع بالجملة للحصول على معلومات حول الأيام التي يكون فيها السوق مغلقًا.

http://www.shijou.metro.tokyo.jp/english/toyosu/index.html

نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، بقلم: كاواموتو دايغو، رئيس قسم أخبار المصايد السمكية في جيجي برس. تصوير: ميوا نوريئاكي. صورة العنوان: نسخة طبق الأصل من سمكة التونة العملاق ذات الزعانف الزرقاء في مبنى سوق الجملة للأسماك.)