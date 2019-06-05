اليابان | اليابان تستعد لموسم الأمطار فهل تنجو من الكوارث هذا العام؟

هطول الأمطار يختلف سنة إلى أخرى

يظهر الجدول التالي أدناه بداية ونهاية موسم الأمطار في كل منطقة في عام 2018، وكذلك متوسط التواريخ السنوية. لا تتأثر هوكايدو بدرجة كبيرة بموسم الأمطار، وبالتالي فهي غير مشمولة في الجدول.

تواريخ موسم الأمطار ومتوسط التواريخ السنوية عام 2018

في المتوسط، يبدأ موسم الأمطار من أوائل يونيو/ حزيران من جنوب كيوشو إلى فوكؤكا وأوساكا وناغويا إلى منطقة طوكيو الكبرى، وينتهي بعد شهر ونصف في أواخر يوليو/ تموز. يبلغ معدل سقوط الأمطار في كيوشو حوالي 500 ملليمتر، وهو ما يمثل ربع هطول الأمطار السنوي في المنطقة، بينما تحصل منطقتا كانتو كوشين وتوكاي على 300 ملليمتر من الأمطار، وهو ما يمثل خُمس الأمطار السنوية لتلك المناطق على التوالي.

يظهر الرسم البياني أدناه هطول الأمطار خلال موسم الأمطار على مدى السنوات الثلاثين الماضية في منطقة كانتو كوشين. وتختلف الأرقام اختلافًا كبيرًا في كل السنة، بما في ذلك حالات مثل عام 1990 عندما كان هناك موسم جاف حيث تم تسجيل نصف متوسط هطول الأمطار السنوي فقط.

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دمار واسع في غرب اليابان العام الماضي

ومع قرب نهاية كل موسم ممطر، يصبح حجم المطر أثقل ويمكن أن يتسبب هطول أمطار غزيرة متكررة في أضرار بسبب فيضان الأنهار والانهيارات الأرضية. ففي الفترة ما بين 28 يونيو/ حزيران و8 يوليو/ تموز 2018، كان هناك هطولا للأمطار على نطاق واسع، لا سيما في جميع أنحاء غرب اليابان، مع بعض المناطق التي هطلت بها الأمطار بأكثر من 1800 ملليمتر.

وصل عدد ضحايا بسبب فيضانات اليابان عام 2018 إلى أكثر من 220 قتيل، ووفقًا لبيانات مكتب مجلس الوزراء، تم تدمير حوالي 17000 منزل إما كليًا أو جزئيًا، بينما تم غمر 30،000 منزل بمياه الفيضانات.

منظر جوي لمدينة كوراشيكي، محافظة أوكاياما، تم التقاطه في صباح 8 يوليو/ تموز 2018. جيجي برس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا/ أوشيكو)