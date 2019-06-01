اليابان | حمام الألف مُستجم: ينابيع آوموري سوكايو

منتجع صحي ذو تاريخ عريق

نُزل ينابيع ساخنة وحيد محاط بمنطقة غابية، يبعد سوكايو أونسين عن وسط مدينة آوموري بأكثر من ساعة باتجاه سلسلة جبال هكُودو. كان الاسم الأصلي لهذه المياه العلاجية شيكانويو”حمام الغزالة“، ويعود ذلك إلى أكثر من 300 سنة عندما اكتشف صياد غزالاً مجروحاً يستحم داخل الينابيع الساخنة. بمرور الوقت تحول الاسم إلى سوكايو ’ اسم مستوحى من درجة حموضة المياه العالية.

يقع حمام سوكايو وسط الغابات المواجهة لسفح جبل أوتاكي أحد جبال سلسلة هكُودو اتحاد محافظة آوموري للسياحة.

في عصر إيدو (1603-1868) قام سكان محليون ببناء كوخ صغير للحمام في المنطقة التي يقع فيها سن نين بورو حاليا. أصبح حمام الكربون العلاجي مشهورا خاصة بين متسلقي الجبال، وخاصيته العلاجية تلك ساهمت في شهرته بشكل سريع. ولأن الكوخ الحمامي لم يعد يتسع للعدد الكبير المتزايد من المُستجمين الذين يرتادونه فقد تم بناء نُزل كبير في نفس المكان. الأمر الذي ساعد على ازدهاره أكثر، وفي عام 1954 تم تصنيفه كأول منتجع وطني صحي إلى جانب كل من نيكو يوموتو أونسين في توتشيغي وشيما أونسين في غونما.

سوكايو أونسين في شهر فبراير/ شباط. يصل ارتفاع تراكم الثلوج إلى مترين أو أكثر.

تعرف المنطقة المحيطة بسوكايو أونسين والتي تقع على ارتفاع 925 مترا من سطح البحر بأنها منطقة باردة طوال السنة حتى في منتصف الصيف، حيث نادرًا ما تتجاوز درجة الحرارة فيها 20 درجة مئوية. وفي فصل الشتاء تشهد المنطقة تساقطا للثلوج يُعد من بين الأكثر كثافة في العالم. ففي شهر فبراير/شباط من سنة 2013 سجل سوكايو أونسين رقما قياسيا في تراكم الثلوج المتساقطة والذي وصل إلى 566 سم.

ويمتلك هذا النُزل الخشبي ردهة واسعة تجمع بين الطراز الياباني والغربي. وبالمرور عبرها تجد على يمينك المدخل إلى سن نين بورو الشهير، حمام الألف مُستجم.

فانوس ورقي كبير يميز مدخل سن نين بورو مكتوب عليه سوكايو بالكانجي.

غرفة الحمام باهظة الثمن لسن نين بورو مصنوعة بالكامل من خشب أشجار السرو وتسمى هيبا.

يتربع الحمام الخشبي الواسع على مساحة تبلغ حوالي 250 مترًا مربعا. في الواجهة يوجد نتسونويو الحمام الساخن وفي الخلف حمام شيبوروكوبومن أربعة إلى ستة أعشار وقت الغطس. إلى الجانب يوجد راي نويو’’ الحمام البارد’’ ويوتاكي حمام الشلال.

عند درجة حرارة مريحة تتراوح بين 41و 42 درجة مئوية، تعتبر مياه نتسونويو مثالية للبقاء فيها وقتا طويلا. أما حمام شيبوروكوبو فإنه أكثر سخونة بدرجة حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية. رغم أن اسمه مأخوذ من نتسونويو الحمام الساخن إلا أنه أكثر سخونة، لكن الاسم الحالي يشير إلى المدة التي يحتاجها المُستجم للبقاء فيه حتى يشعر بأن حرارة مياهه قد وصلت إلى غاية عظامه. وفي الواقع لا أحد يمكنه المكوث مطولًا في حمام شيبوروكوبو الساخن، لذلك فإن اسمه يعني الغطس لمدة أربعة إلى ستة أعشار المدة التي يمكن قضاؤها في حمام نتسونويو.

من المعتاد غسل الجسم والشعر قبل الدخول إلى أي حمام لكن سن نين بورو لا يمتلك ركنًا للاغتسال، إضافة إلى أنك لن تجد عبوات الصابون وغسول الشعر. يستحم هنا الرجال والنساء معًا في وجود مجموعة من الألواح المصفوفة التي تفصل الحمامات الواسعة بالكامل من المنتصف. ففي الجزء الخلفي من حمام شيبوروكوبو، توجد إشارة تحدد وجهة الرجال في اتجاه والنساء نحو الاتجاه المعاكس. يخصص حمام سن نين بورو ساعتين يوميا من الثامنة إلى التاسعة صباحًا ومساءً للنساء فقط.

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برودة درجات الحرارة الشتوية في الخارج تملأ الحمام من الداخل بضباب كثيف.

استفد من زيارة حمام سوكايو أونسين بالإقامة في النزل

غرف النُزلاء بجناح الإقامة الطويلة للنُزل بسيطة ولكنها مريحة.

يمتلك نُزل سوكايو أونسين جناحين، أحدهما لنُزلاء الإقامة القصيرة والآخر لنُزلاء المدة الطويلة الذين يأتون بحثا عن الفوائد العلاجية لمياه الحمام. وجناح الإقامة الطويلة مزود بمطبخ مجهز يسمح للمقيمين بإعداد وجباتهم بأنفسهم. حيث يستمتع النُزلاء هنا خلال إقامتهم المطولة بالغطس في الحمام والخروج للمشي في الغابات. ويعد انخفاض أسعار النُزل أحد أهم أسباب تمديد الإقامة، إضافةً إلى أن النُزلاء وهم يستمتعون بإقامتهم غير مضطرين للالتزام بأوقات الطعام.

يقول أحد النُزلاء أنه يأتي إلى سوكايو أونسين كل شتاء ثلاث أو أربع مرات، لقضاء ثلاثة ليالي وأربعة أيام في كل مرة. حيث يقضي وقته في الغطس في مياه الحمام والتزلج في الغابات التي تكسوها الثلوج. وتعتبر هذه الأيام علاجية بشكل خاص. إذ أن الإقامة لمدة طويلة بمنتجع الينابيع الساخنة يُعد بمثابة مهرب للمتعبين من حياة المدينة.

زوار ممشى هاكّودا يمرون عبر رواق طويل من الثلوج المُزاحة. يُغلق ممر هاكّودا- توادا الذهبي خلال فصل الشتاء، لكن القسم الواقع بين سوكايو وياشي يتم فتحه لمدة يومين فقط عند نهاية شهر مارس/آذار للزوار ليتمكنوا من معاينة ممر الثلج قبل أن يفتح الممر الذهبي خلال الربيع، إتحاد آوموري للسياحة.

البيانات

العنوان:

50 Sukayuzawa, Yamakokuyūrin, Minami Arakawa, Aomori, Aomori Prefecture

50 Sukayuzawa, Yamakokuyūrin, Minami Arakawa, Aomori, Aomori Prefecture كيفية الذهاب: ساعة بالسيارة أو بالحافلة من محطة أوموري.

الهاتف: 6400-738-017

الموقع: http://www.sukayu.jp

معلومات بلغات متعددة: موقع إلكتروني مزود ببعض المعلومات بالإنجليزية، الصينية القديمة، والكورية…

مناطق جذب سياحي

مضيق أويراسي

يعتبر مضيق أويراسي بمياهه الصافية المتدفقة معلمًا بارزًا في منطقة طوهكو ”إتحاد آوموري للسياحة“

تتدفق مياه مضيق أويراسي من بحيرة توادا على مجرى طوله أربعة عشر كيلمترا، والمضيق مكسو بغطاء نباتي تظلله أشجار الزان وأشجار يهوذا اليابانية.

تتميز الممرات بمناظر رائعة لتيارات الفقاقيع طوال فصول السنة. في الشهور الدافئة يعتبر التجول عبر المنطقة بالدراجات الهوائية المستأجرة طريقة أخرى للاستمتاع بالمناظر الخلابة.

وخلال الشتاء تتحول الكثير من شلالات مضيق أويراسي إلى شلالات جليدية مثيرة. يتم إزاحة الثلوج عن الطريق الوطني رقم 102 بشكل منتظم، إذ أن كثافة الثلوج أقل مما هي عليه بمنطقة هاكُودو, مما يجعل الذهاب إليها أمرا يستحق ذلك العناء للاستمتاع بمناظر هذا المضيق الخلابة.

البيانات

العنوان:

Oirase Gorge, Towada, Aomori Prefecture

Oirase Gorge, Towada, Aomori Prefecture كيفية الذهاب: حوالي 70 دقيقة من مخرج توادا عبر الطريق السريع طوهوكو

هاتف: 2425-675-017

الموقع: https://www.en-aomori.com/20170322_oirase.html

معلومات بلغات متعددة: موقع إلكتروني وكُتيب باللغة اليابانية والإنكليزية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان لينابيع ساكايو أونسين)