اليابان | كيف تغلبت طوكيو على مشكلة الدراجات المهجورة؟

قصة نجاح طوكيو

حصر مسح أجرته حكومة العاصمة اليابانية طوكيو العام المالي 2018 ما يزيد قليلاً عن 27000 دراجة مهجورة في محطات السكك الحديدية في جميع أنحاء المدينة (ويشمل الرقم الرسمي الدراجات والدراجات النارية رغم أنها نادرة). هذا هو أقل عدد على الإطلاق، ويمثل انخفاضًا بنحو 4000 دراجة عن العام السابق. كما أنه يمثل عُشر الرقم الذي تم تسجيله في عام 1990 وهو 243000. تم إجراء المسح من قبل البلديات في جميع أنحاء طوكيو في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، خلال ساعات النهار، وحصر الدراجات التي تم التخلي عنها في حوالي 600 محطة سكة حديد ومترو.

إن جهود العاصمة طوكيو – الإزالة المنتظمة للدراجات المهجورة إلى جانب إنشاء مواقف إضافية للدراجات والسيارات، العامة والخاصة على حد سواء – قد أثمر ت عن انخفاض واضح تحقق في عدد الدراجات المهجورة، خاصة منذ عام 2000.

الدراجات المهجورة

تعوق الدراجات المهجورة خارج محطات القطارات كل من المشاة ومركبات الطوارئ على حد سواء، وكانت تشكل صداعًا للمدن اليابانية منذ حوالي 40 عامًا. وفقًا للدراسات الاستقصائية التي أجرتها حكومة مدينة طوكيو، في الفترة ما بين 1990 و2000، كان أكثر من 700000 راكب دراجات يستقلون دراجاتهم إلى المحطات، حيث يتم التخلي عما بين ربع وثلث هذه الدراجات في وقت ما.

بينما في عام 1990، وهو أسوأ عام بالنسبة للدراجات المهجورة، لم يكن هناك سوى 540،000 مكان لوقوف السيارات لاستيعاب 704،000 راكب دراجة ذهبوا إلى المحطات، وبحلول عام 2018، زاد عدد الأماكن إلى 925000. هذه الأرقام تبين أن هناك الآن متسع متاح لوقوف السيارات.

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ارتفاع تكلفة الدراجات المهجورة

ستعيد البلديات التي تزيل الدراجات المهجورة في ولايتها القضائية أي دراجات مسروقة إلى أصحابها قبل التخلص من البقية. بينما يتناقص عدد الدراجات التي يتم إزالتها عامًا بعد عام، يمكننا أن نرى أنه تم إزالة حوالي 360،000 دراجة من محطات السكك الحديدية في السنة المالية 2017، والتي تم التخلص من حوالي 160،000 منها.

في السنة المالية 2017، أنفقت طوكيو مبلغ 18.1 مليار ين ياباني على إنشاء أماكن لركن الدراجات وتنظيم الدراجات المهجورة وإزالتها. من هذا المجموع، تم إنفاق 3.12 مليار ين على أماكن وقوف الدراجات بينما تم إنفاق 15.03 مليار ين على إزالة الدراجات المهجورة. بينما يتم إزالة عدد أقل من الدراجات، زادت التكلفة بالفعل بمقدار 1.1 مليار ين مقارنة بالعام السابق.

أخبرنا ممثل من قسم إدارة البنية التحتية في المناطق الحضرية في طوكيو، وهو المسؤول عن التعامل مع الدراجات المهجورة في البلدية أن ”الدراجات المهجورة التي يتم تركها خارج المحطات تمثل تكلفة كبيرة. وفي الوقت الذي يستخدم فيه الراكبون بشكل متزايد مواقف الدراجات مدفوعة الأجر، فهناك فئة من راكبي الدراجات الذين يخرجون سواء للتسوق أو التسكع في أماكن الترفيه القريبة من المحطات لا يتبعون آداب استخدام الدراجات“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان عملية إزالة الدراجات المخالفة من أمام محطة غوتاندا في طوكيو، صورة العنوان: من ريوجي/ بيكستا)