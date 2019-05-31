اليابان | تصميم جديد للعملة المعدنية فئة 500 ين

في التاسع من أبريل/ نيسان، أعلن وزير المالية أسو تارو عن أول إعادة لتصميم الأوراق النقدية والعملات المعدنية اليابانية منذ عشرين عامًا. هذا وقد تقرر تغيير صور الشخصيات أو الرسومات الموجودة على التصاميم الجديدة، والتي ستظهر في السنة المالية 2024.

فنجد مثلًا أن الصورة الموجودة على العملة الورقية فئة 10,000 ين ستتغير من المفكر فوكوزاوا يوكيتشي إلى شيبوساوا إيتشي”الأب الروحي للرأسمالية اليابانية“، وفئة الـ 5000 ين ستتغير من المؤلفة والكاتبة هيغوتشي إيتشيو إلى تسودا أوميكو، إحدى الرواد في مجال تعليم المرأة؛ وستشهد فئة الـ 1000 ين صورة كيتاساتو شيباسابورو ”الأب الروحي للطب الحديث في اليابان“، ليحل محل عالم البكتيريا نوغوتشي هيديوو.

كذلك هو الأمر مع العملة المعدنية فئة الـ 500 ين، حيث ستظهر بمظهر جديد في السنة المالية 2021. وستحتفظ العملة بتصميم نبتة الباولونيا العطرة الرائحة الموجودة على التصميم الحالي مع إضافة مزيج من الإبداعات المتنوعة.

التغيير الأكثر وضوحًا هو الكسوة المعدنية ثنائية اللون، حيث تتكون من لونين مختلفين في الوسط والمحيط الخارجي. وقد أشار أحد المسؤولين بوزارة المالية إلى أن المحيط الخارجي للعملة مُستخدم فيه مزيج من النحاس الأصفر المطلي بالنيكل والزنك، وهي نفس المواد المُستخدمة في عملات الـ 500 ين الحالية، مكونًا لونًا يميل للإصفرار أو لون ذهبي، في حين أن وسط العملة من النحاس النيكلي (الذي تزيد فيه نسبة النحاس إلى النيكل)، المستخدم في العملات المعدنية الحالية فئة المائة ين التي تتميز بلونها الفضي. ولأول مرة على مستوى العالم، سيتم تصميم الحواف المحيطة بنهايات العملة على هيئة نتوءات أو بروز لولبية ذات أشكال متنوعة.

كذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العملات اليابانية، سيتم استخدام حروف دقيقة للغاية مطبوعة على واجهة العملة تشمل كلمتي ”JAPAN“ و ”500 YEN“، حيث سيتم تطبيق مثل هذه التقنيات بغرض ردع عمليات التزوير.

النتوءات ذات الأشكال المتنوعة على الحواف المحيطة بنهايات العملة سيتم استخدامها بتقنيات جديدة لم تستخدم في أي عملة من قبل. (المصدر: وزارة المالية)

سيزيد وزن العملة المعدنية الجديدة 0,1 غرام فقط عن العملة الحالية، وسيكون قطرها كما كانت عليه تمامًا. وتحت الرقم 500، سيتم استبدال زخارف أوراق نبات الخيزران المستخدمة في التصميم الحالي بالسنة الإمبراطورية، ولكن أوراق الخيزران الموجودة في الجزء العلوي وفاكهة اليوسفي أو المندرين التي تحيط بالرقم 500، وشجرة الباولونيا المطبوعة على الجزء الخلفي سيظلوا كما هم دون تغيير. ونجد أن هذه الزخارف النباتية لم تتغير منذ عام 1982، عندما حلت العملة المعدينة مكان ورقة الـ 500 ين النقدية التي كانت تظهر عليها صورة السياسي الشهير إواكورا تومومي.

عملة بمظهر جديد ثنائية اللون

سيكون المحيط الخارجي للعملة المعدنية الجديدة فئة الـ 500 ين بلون مائل للإصفرار ووسطها سيكون فضيًا، وذلك نتيجة لاستخدام سبائك معدنية مختلفة.

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وسيكون وسط العملة بكلى وجهيها ” ثنائي المعدن“ وبلون فضي، لكن هذا الجزء الأوسط سيحتوي على مجموعة أساسية من معادن مختلفة، يشار إليها تقنيًا باسم (clad coinage) أو ”العملة متعددة الطبقات المعدنية“. لأن العملات المعدنية الجديدة ستكون بلونين مختلفين على كلى الوجهين وستتكون من ثلاث طبقات ذات طلاء ”ثنائي اللون.“

العملة المعدنية الحالية فئة 500 ين عبارة عن قطعة معدنية بسيطة من مادة معدنية واحدة، كما هو موضح على اليسار. أما العملة الجديدة ستكون مكونة من ثلاثة طبقات في وسط الحلقة المحيطية. (المصدر: وزارة المالية)

المميزات المتعارف عليها في شكل العملة النقدية فئة الـ 500 ين

على عكس الأوراق النقدية الجديدة، التي ستشهد تغيرًا كامل في تصميمها، ستحتفظ العملة المعدنية الجديدة بزخارفها النباتية كما كانت عليه في العملة الحالية. ويوضح مسؤول وزارة المالية قائلًا ”أردنا أن نصمم العملة المعدنية الجديدة على أساس شكل العملة الحالي المتعارف عليه لدى الناس، حيث أن أوراق الخيزران وفاكهة اليوسفي وشجرة البولونيا كلها تأتي من نباتات ترمز تقليديا إلى حسن الطالع والخير الوفير، وهذا هو السبب الذي تم من أجله استخدامها في التصميم الحالي.“

كانت القطعة المعدنية فئة 500 ين تعتبر ذات قيمة نسبية، حيث جذبت فيما مضي بعض الاهتمام لدى المزورين، وبدرجة أقل الأشخاص الذين يستخدمون عملات معدنية مماثلة تقريبا في الحجم – لا سيما العملة المعدنية لكوريا الجنوبية فئة 500 وون – حيث كانت تُستخدم في عمليات الشراء من ماكينات البيع الآلية. وقد أشار مسؤول وزارة المالية إلى أن التصميم الجديد يجب أن يوفر مزيدًا من عوامل الأمان. حيث أوضح قائلًا ”العملات المعدنية الحالية مصنوعة من مادة واحدة، ولكن العملات الحالية سيكون من الصعب للغاية تقليدها أو تزويرها، إلا أننا لا يمكننا استبعاد كل الاحتمالات الممكنة“. وبخصوص هذا الشأن، لا تقدم الوزارة تفاصيل محددة عن مراحل الإنتاج المستخدمة في عمليات التصنيع.

ولا شك أن الكثير من الناس يرغبون في استعمال العملات المعدنية الجديدة في أقرب وقت ممكن، لكن ليس من المقرر أن يتم سكها حتى وقت مبكر من السنة المالية لعام 2021. إلا أنه قد تم بالفعل استخدام تقنيات الكسوة ثنائية اللون والنتوءات البارزة في العملة المعدنية فئة 500 ين التي تم سكها في عام 2008 احتفالًا بالذكرى الستين لإنفاذ قانون الحكم الذاتي المحلي، حيث تم إصدار عملات معدنية خاصة بكل محافظة من محافظات اليابان الـ 47 لفئتي 1000 ين و 500 ين يحمل كل منهما تصميمًا لأحد المناظر المعبرة عن كل محافظة وذلك ضمن برنامج (the Japan 47 Prefectures Coin Program)، لذلك قد تجدها متداولة إذا أمعنت النظر عن كثب.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية ضمن برامج موقع إف إن إن برايم أونلاين في التاسع من أبريل/ نيسان 2019. والترجمة من اللغة الإنكليزية من إعداد فريق عمل Nippon.com)

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