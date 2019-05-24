اليابان | تعرف على أماكن إقامة العائلة الإمبراطورية

تمتلك العائلة الإمبراطورية اليابانية الكثير من العقارات في جميع أنحاء البلاد مخصصة لاستخدامهم. وأبرز هذه العقارات، هو القصر الإمبراطوري في طوكيو، حيث مقر الإمبراطور والإمبراطورة في اليابان. ويقع القصر في وسط العاصمة إلى الغرب من محطة طوكيو، ويحتل أنقاض قلعة إيدو، التي كانت في السابق مقر سلطة الشوغون توكوغاوا الإقطاعية.

كان المقر الرسمي للإمبراطور والإمبراطورة لعدة قرون هو قصر كيوتو الإمبراطوري. ومع ذلك بدأت حكومة ميجي في عام 1868 بتوفير مقر جديد في طوكيو كونها العاصمة، وحددت الحكومة الجديدة أراضي القلعة باسم القصر الإمبراطوري، وفي العام التالي انتقل الإمبراطور ميجي رسميًا إلى الموقع الجديد وقتها قادمًا من كيوتو.

تبلغ مساحة القصر الإمبراطوري 1.15 مليون متر مربع ويمكن الوصول إليه من خلال تسع بوابات تقع حول المبنى. ويقع المدخل الرئيسي عند جسر نيجو باشي في الركن الجنوبي الشرقي. وسط شارع اينوي، الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب من بوابة اينوي إلى بوابة ساكاشيتا ليقسم القصر الإمبراطوري إلى نصفين. وتقع حديقة هيغاشي جيوئين في الشرق، وهي حديقة عامة تحتوي على عدد من التماثيل التاريخية والآثار مثل الأبراج والجدران الحجرية والأساس القديم للبرج الرئيسي للقلعة. وفي الغرب توجد منطقة سكنية للزوجين الإمبراطوريين، مغلقة أمام العامة، وتشمل حدائق فوكيئاغي، ومنشآت للاحتفالات الرسمية، ومناطق مخصصة للممارسات التقليدية مثل مراقبة الطبيعة وتربية دود القز، ومكاتب إدارة شؤون العائلة الإمبراطورية، والتي تميل إلى شؤون الأسرة المالكة.

يشارك الإمبراطور والإمبراطورة في حوالي 200 مناسبة رسمية كل عام. وفي أعقاب كارثة زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011 وفوكوشيما النووية، استجاب الزوج الإمبراطوري لحركة على مستوى المجتمع لتوفير الكهرباء من خلال البدء في استضافة حوالي 60 شخصًا وحدثًا مشابهًا في سكنهم الخاص بدلاً من مبنى القصر في محاولة توفير لاستهلاك الطاقة.

وتعد أرض القصر بمثابة جزيرة خضراء وسط الزحف العمراني في طوكيو والتي تضم مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات، بما في ذلك الأشجار التي تحمل الفاكهة والجوز، والحشرات، وحتى مستعمرات التانوكي – ويقال إن الإمبراطور أكيهيتو قد شارك في دراسة المخلوقات ذات الفراء، التي تعرف أحيانا باسم الراكون. حديقة هيغاشي جيوئين هي الوحيدة المفتوحة للجمهور، ولكن مرتين في السنة، خلال ازدهار الكرز في الربيع ومواسم تساقط أوراق الشجر الخريفية، حيث يدعو المتفرجين للاستمتاع بالمناظر الطبيعية على طول شارع إينوي.

عقار أكاساكا

يحتل العقار الموجود بأكاساكا ما يزيد قليلاً عن 500 ألف متر مربع من الأرض، أي حوالي نصف مساحة القصر الإمبراطوري، حيث يوجد العديد من المساكن لأفراد الأسرة الإمبراطورية. وبعد تنازل الإمبراطور أكيهيتو، سينتقل الإمبراطور والإمبراطورة إلى قصر توغو، وهو المقر الحالي لولي العهد في الجانب الغربي من مجمع أكاساكا. والأمير أكيشينو (فوميهيتو)، الشقيق الأصغر لناروهيتو والثاني في ترتيب العرش، وعائلته يقيمون في الجانب الشرقي من الأرض. وقليلاً إلى الجنوب الغربي حيث يقيم أعضاء ميكاسانوميا وتاكامادو من العائلة الإمبراطورية. وتقع مدرسة غاكوشوئين الابتدائية، التي كانت منذ فترة طويلة مكانًا لتعليم الشباب من العائلة الإمبراطورية.

يوجد قصر أكاساكا على الطرف الشمالي للأرض، البالغ عمره قرن من الزمان، والمعروف أيضًا باسم دار ضيافة الدولة، والذي يستخدم للترحيب بالشخصيات الأجنبية. وتعد حدائق أكاساكا الإمبراطورية في الجنوب موقعًا لحفلات الربيع والخريف التي يستضيفها الإمبراطور والإمبراطورة ويحضرها شخصيات مرموقة من جميع أنحاء المجتمع.

وتشمل الممتلكات الأخرى في طوكيو إقامة الأمير هيتاشي (ماساهيتو)، وهو الأخ الأصغر للإمبراطور أكيهيتو، في شيبويا، ومقر إقامة تاكاناوا الإمبراطوري في ميناتو.

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سيقيم الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو في سكن تاكاناوا الإمبراطوري بينما يتم تجديد منزلهما الجديد داخل عقار أكاساكا – وسيتضمن العمل جعل المبنى انسب للزوجين المسنين للتنقل. وسيتلقى الزوج أيضًا ألقابًا جديدة. وسيُعرف أكيهيتو باسم جوكو والإمبراطور الفخري وميتشيكو باسم جوكوغو الإمبراطورة الفخرية. سيتم تغيير اسم قصر توجو إلى قصر سينتو الإمبراطوري، حيث يُسمى تقليديا مقر إقامة الحكام المتقاعدين.

سيظل الأمير أكيشينو وعائلته في مكان إقامتهم الحالي، ولكن سيتم تجديد البناء لاستيعاب الزيادة في عدد الموظفين الذين سيأتون عندما يصبح ولي العهد.

فيلات العائلة الإمبراطورية

يوجد العديد من فيلات الإمبراطورية خارج طوكيو والتي يستخدمها أفراد العائلة الإمبراطورية لقضاء الإجازات. ومنها فيلا ناسو في محافظة توشيغي وهي استراحة صيفية. ويقع المبنى الرئيسي في جبال ناسو، وقد تم بناؤه في عام 1926 وتم توسيعه في عام 1935. ونقل في عام 2008 حوالي 5.6 كيلومتر مربع، أي ما يقرب من نصف الموقع، وتغيرت من مقر إدارة شؤون أمور العائلة الإمبراطورية إلى وزارة البيئة وافتُتح للجمهور العام كما ناسو هيسي نو موري وودز. فتح الإمبراطور والإمبراطورة المعبر في أعقاب زلزال توهوكو عام 2011 وغيرها من المرافق في مقر الإقامة لضحايا الكارثة.

تقع فيلا هاياما الإمبراطورية على ضفاف خليج ساغامي في مقاطعة كاناغاوا، وهي وجهة صيفية أخرى شهيرة لدى العائلة المالكة. وتعد واحدة من أقدم الفيلات الإمبراطورية وكانت ملاذاً مفضلاً للإمبراطور تايشو، وهو جد أكيهيتو، الذي وافته المنية هناك في عام 1926. وتم هدم المقر الرئيسي وإعادة بنائه في عام 1981.

تقع الفيلا الإمبراطورية الثالثة سوزوكي في شيمودا، محافظة شيزوؤكا. وتحتل مكانًا منعزلًا على الشاطئ الشرقي لشبه جزيرة إيزو ويتميز بشاطئه الخاص.

الممتلكات الأخرى

كان قصر كيوتو الإمبراطوري مقرًا تقليديًا للإمبراطور وما زال يستخدمه الزوجان الملكيان عند زيارتهما للمنطقة. ويرجع تاريخ العديد من المباني الحالية إلى عام 1855 أو ما بعده، وتشمل مباني مثل قاعة احتفالات الدولة شيشيندين حيث أقيمت مراسم تنصيل كل من الإمبراطور تايشو والإمبراطور شوا. وبجانب الساحة يوجد قصر أوميا الذي تم بناؤه عام 1867.

يوجد في المنزل الإمبراطوري مزرعة المخزون. وتمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع في بلدتي تاكانيزاوا وهاغا في محافظة توتشيغي، وتربى المزرعة الخيول المستخدمة في وظائف المحاكم المختلفة، بما في ذلك تلك التي تجر العربات التي يستقلها السفراء الجدد حتى القصر الإمبراطوري حتى يعتمدهم الإمبراطور بشكل رسمي. كما تنتج المزرعة المواشي والدواجن والحليب والبيض والخضروات لاستخدامها من قبل العائلة وضيوف الإمبراطوريين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: صورة للقصر الإمبراطوري في طوكيو تم التقاطها في 8 مارس/ آذار 2019. جيجي برس)