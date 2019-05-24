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كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | انخفاض عدد الأطفال في اليابان إلى مستوى قياسي بعد تراجعه للعام الثامن والثلاثين على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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