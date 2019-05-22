اليابان | بالصور… ستُفاجئك معاني الإيموجي الحقيقية!

(فضلا ضع في اعتبارك أنه حسب الجهاز ونظام التشغيل الذي تستخدمه لقراءة المقالة، فقد لا تكون قادرا على رؤية جميع الإيموجي فيها. نأمل أن تتمكن من ذلك!)

مر على ظهور الرموز التعبيرية أكثر من 20 عاما منذ اختراعها لأول مرة للاستخدام على الهواتف المحمولة اليابانية. وقد أصبحت الآن مألوفة في جميع أنحاء العالم، ولا تزال تكشف عن جذورها من خلال العدد غير المتكافئ من الرموز المرتبطة بالثقافة اليابانية. فعلى سبيل المثال، تعد اليابان الدولة الوحيدة التي يوجد لها إيموجي على شكل خريطتها (

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