اليابان | أوساكا ناومي تتربع على عرش التصنيف العالمي

فازت لاعبة التنس الشهيرة أوساكا ناومي ببطولتي غراند سلام على التوالي وهما بطولة الولايات المتحدة المفتوحة فلاشينغ ميدوز في سبتمبر/ أيلول 2018 وبطولة أستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني 2019، مما جعلها تتصدر قائمة التصنيف العالمي لاتحاد التنس للسيدات. وهي أول لاعب/ لاعبة تنس من آسيا تتصدر تصنيف لاعبات التنس المحترفات.

وكانت هذه هي الألقاب الفردية الأولى لها منذ عام 2015، عندما أكملت سيرينا وليامز سلسلة من 4 انتصارات متتالية ببطولات الغراند سلام للمرة الثانية. وفي عامي 2017 و2018، كان هناك فائزتين مختلفتين لكلٍ من بطولات الغراند سلام الفردية الثمانية للسيدات، لذا ففوز أوساكا بلقبين متتاليين أعطى محبيها ومشجعيها الأمل في أن تصبح ملكة حقيقية للتنس وتهيمن على الألقاب في السنوات القادمة.

بما أن بطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس ستقام في 26 مايو/ أيار وويمبلدون في الأول من يوليو/ تموز، فهناك اهتمام لمعرفة ما إذا كان يمكنها الاحتفاظ بالمرتبة الأولى عالمياً أم ستخسرها في ظل المنافسة الشديدة.

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بدأت أوساكا مسيرتها الاحترافية في عام 2013. في عام 2016، شاركت في بطولة أستراليا المفتوحة، وهي أول بطولة لها على الإطلاق في البطولات من بطولات الأربع الكبرى، حيث تقدمت حتى الجولة الثالثة. في عام 2018، حققت طفرة حقيقية في عام هائل. فازت بلقبها الأول في مارس/ آذار حيث فازت ببطولة إنديان ويلز للماسترز، التي تلي البطولات الأربع الكبرى في الأهمية وتعتبر من أحد أفضل البطولات حضوراً. ثم في شهر سبتمبر/ أيلول، هزمت معبودة طفولتها اللاعبة الشهيرة سيرينا ويليامز في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لتقتنص اللقب. وعند إعلان تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات يوم 10 سبتمبر/ أيلول حلت أوساكا في المركز السابع، وهو أول ظهور لها ضمن المراكز العشرة الأولى. وفي الشهر التالي، صعدت إلى المركز الرابع. ثم في يناير/ كانون الثاني 2019 بعد فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة، احتلت المركز الأول عالميًا.

منذ بدء نظام التصنيف الحالي، ضمت قائمة أفضل لاعبين في العالم من اليابان لاعبة الفردي للسيدات داتي كيميكو ولاعب الفردي الرجالي نيشيكوري كي الذي يحتل المركز الرابع، في حين احتلت سوغيياما أي المرتبة الأولى في تصنيف الزوجي للسيدات.

لاعبات التنس الفائزات بالبطولات الأربع الكبرى لفردي السيدات ونتائج أوساكا ناومي اعتبارا من عام 2016 فصاعدا

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على معلومات من موقع جمعية التنس النسائية ومصادر الأخبار المختلفة. تشير المربعات الملونة إلى نتائج أوساكا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان لأوساكا ناومي أثنا مباراة النهائي في بطولة بان باسفيك المفتوحة في سبتمبر/ أيلول 2018، جيجي برس)