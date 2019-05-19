اليابان | عدد متعاطي المخدرات يزداد في اليابان!

قامت الشرطة اليابانية باتخاذ إجراءات قانونية ضد 3578 شخصًا مرتبطًا بجرائم لها علاقة بالمخدرات في عام 2018، بزيادة سنوية بلغت 570 حالة، وهو ما يتجاوز إلى حد كبير الرقم القياسي السابق الذي سجل في عام 2017. كما ارتفع عدد الحالات التي تعاملت فيها الشرطة مع قضايا المخدرات بمقدار 722 شخصًا، ليكون المجموع 4687 حالة.

وقد شملت قضايا المخدرات بشكل عام في اليابان 1386 شخصًا. حيث كانت الحالات المتعلقة بالمنشطات هي الأكثر شيوعًا، حيث شملت 9868 شخصًا، بانخفاض طفيف عن العام السابق. وعلى الرغم من أن 197 شخصًا فقط كانوا متورطين في حالات مرتبطة بتعاطي الكوكايين، إلا أن هذا الرقم يزيد عن ثلاثة أضعاف الرقم في عام 2014.

حوالي 80% من قضايا المحذرات في عام 2018 تنطوي على حيازة المخدر، تليها الإتجار، الزراعة، والشراء. وقد كانت حالات الزراعة على وجه الخصوص في اتجاه تصاعدي، حيث تم القبض على 152 شخصًا في عام 2018، مقابل 116 في عام 2014. وهناك نسبة متزايدة مطردة من هؤلاء يزرعون الماريغوانا بغرض الإتجار. بشكل عام، كان من ضمنهم 762 شخصًا، أو 21.3%، أعضاء في منظمات إجرامية.

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ارتفع عدد الأشخاص الشين تم القبض عليهم ممن هم في العشرينات بسبب جرائم المخدرات في عام 2018 على أساس سنوي 347، ليصل إلى 1521 شخصًا، وهو ما يمثل 42.5% من المجموع. في زيادة خطيرة بين القاصرين، فقد تم القبض على 429 شخصًا تقل أعمارهم عن 20 عامًا في حالات تعاطي المخدرات، بزيادة 132 شخصًا على أساس سنوي.

وصل العدد الإجمالي للذين تم القبض عليهم لارتكابهم جرائم لها علاقة بالمخدرات 3.5 لكل 10000 شخص، أي بزيادة عن معدل 3.0 في عام 2017. ومن الملاحظ بشكل خاص ارتفاع عدد الشباب اليابانيين. وفي حين أن 5 من كل 10000 شخص في العشرينات من العمر كانوا متورطين في قضايا الماريغوانا في عام 2014، كان 9.4 في عام 2017 و12.2 في عام 2018. وبالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما، فقد ارتفع المعدل من 1.1 في عام 2014 إلى 4.1 في عام 2017 و6 في عام 2018.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)