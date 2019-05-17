اليابان | عدد الطلبة اليابانيين الذين يدرسون في الخارج يتعدى 100 طالب لأول مرة

خلال العام الدراسي 2017، درس 105،031 طالبًا جامعيًا يابانيًا في الخارج، وفقًا لمسح أجرته منظمة خدمات الطلاب اليابانية .(JASSO) يتزايد الرقم بشكل مطرد منذ أن بدأت JASSO في تجميع إحصاءات قابلة للمقارنة في عام 2009.

حوالي 60% من جميع الذين درسوا في الخارج في العام الدراسي 2017 كانوا في برامج قصيرة الأجل لمدة تقل عن شهر واحد، في حين أن 2% فقط كانوا في دورات استمرت لأكثر من سنة واحدة. يبدو أن العديد من الطلاب يختارون برامج قصيرة الأجل خلال العطلات المدرسية لتجنب العبء الذي قد يمثله برنامج أطول على وضعهم المالي أو جهودهم في البحث عن عمل. كما تقوم الجامعات أيضًا بتطوير برامج قصيرة الأجل للدراسة في الخارج تلبي احتياجات الطلاب اليوم.

واستجابة لهذه المشكلة، وافق اتحاد الأعمال الياباني على توظيف خريجي الجامعات على مدار السنة من العام الدراسي 2022، ليتخلى بذلك عن نظام التوظيف الحالي الذي يبدأ في الربيع. سيتيح ذلك للطلاب مزيدًا من المرونة في اختيار مدة الدراسة في الخارج، بحيث يمكنهم السفر إلى الخارج دون الحاجة إلى القلق بشأن بدء موسم التوظيف أو اختيار الدراسة في الخارج بعد التخرج.

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كانت آسيا هي الوجهة لـ 38% من الطلاب الذين يدرسون في الخارج، بينما جذبت أمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا 28% و20% و12% على التوالي. يبدو أن الأسباب الرئيسية لزيادة عدد الطلاب الذين يدرسون في آسيا هي القدرة النسبية على تحمل تكاليف لمثل هذه البرامج والعدد المتزايد للطلاب الذين يتعلمون اللغة الصينية.

حصلت جامعة واسيدا على أكبر عدد من المشاركين في البرامج الخارجية، إذ بلغ عدد الطلاب فيها 2770 طالبًا، بينما احتلت جامعة كيوتو المركز الثاني وجامعة ريتسوميكان المركز الثالث بأكثر من 2000 طالب درسوا بالخارج في العام الدراسي 2017.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من منظمة خدمات الطلاب اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)