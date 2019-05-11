اليابان | أسماء الأطفال الأكثر شيوعا في اليابان في أخر 30 عاما

في كل عام تنشر شركة (ميجي ياسودا لايف) للتأمين قائمة بأسماء الأطفال الأكثر شيوعاً في اليابان. وإذا نظرنا إلى الوراء على مدى الثلاثين عامًا الماضية من حقبة عصر هيسي، والتي بدأت في عام 1989، نجد اتجاهات متغيرة في اختيارات أسماء المواليد الجدد. وفيما يلي نعرض لكم القراءات الصوتية للأسماء الأكثر شيوعًا، حيث يمكن نطق بعض مقاطع حروف الكانجي بعدة طرق مختلفة.

أسماء الإناث تميل إلى الأشياء المتعلقة بالطبيعة

يختار الآباء والأمهات في كثير من الأحيان الأسماء التي تعبر عن العلاقة مع الطبيعة في تسمية بناتهم، كما يتضح في مقاطع الكانجي (咲) (تتفتح)، و (菜) (بذرة الكانولا) و (葵) (زهرة الخطمي الوردي–جنس نباتي يُزهر صيفاً–)، وكما يظهر أيضاً في طريقة نطق المقطع الصوتي لأزهار الساكورا أو أشجار الكرز الشهيرة في اليابان. ووفقاً للقائمة التي نشرتها شركة التأمين احتل اسم (美 咲) (ميساكي) القائمة السنوية للفتيات للمرة الثامنة، وهو بذلك يكون الأعلى خلال حقبة عصر (هيسي)، يليه (陽 菜) (هينا) بسبع مرات، ثم (さくら) (ساكورا) و (葵) (أؤي) بأربع مرات لكل منهما.

أكثر أسماء الإناث شيوعاً، وعدد المرات الإجمالية لإعتلاء القائمة السنوية

في بعض السنوات، يتقاسم أكثر من اسم المركز الأولى في القائمة السنوية للأسماء الأكثر شيوعاً.

في عام 1989، حصل الاسم (成美) (نارومي)، الذي يحتوي على مقطع الكانجي الثاني من اسم حقبة عصر (平成) (هيسي)، على المركز الرابع بعد أن كان خارج التصنيف في عام 1988. وكان أيضاً لزواج الأمير (فوميهيتو)، الابن الثاني للإمبراطور والإمبراطورة في اليابان، على الأميرة (كيكو) في العام التالي تأثيراً على الاتجاهات العامة لاختيارات أسماء الفتيات. حيث قفز مقطعي الكانجي المؤلفين من (紀子) (كيكو/ نوريكو) من المرتبة 236 إلى المرتبة 73 في عام 1990، وكانت هناك خمسة أسماء أخرى تستخدم مقطع الكانجي (紀)، بما في ذلك (早紀) (ساكي) و (美紀) (ميكي) حلت من ضمن المراكز المائة الأولى.

وشهدت الأعوام التي جرت بها فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في عامي 2000 و 2004 ارتفاعاً ملحوظاً في شعبية اسم (さくら) (ساكورا). وربما كان لرؤية اللاعبات اليابانيات المشاركات مثل عداءة الماراثون (تاكاهاشي ناؤكو)، و (تاني رييكو)، والمصارعة (يوشيدا ساؤري) أثناء تسلمهم الميداليات الذهبية مصدر إلهام للآباء والأمهات في اختياراتهم لأسماء بناتهم لإعجابهم بالرموز اليابانية المشرفة.

وفي أعقاب زلزال توهوكو المدمر الذي ضرب شرق اليابان في عام 2011، اختار العديد من الآباء مقطع الكانجي (結) الذي يستخدم مع الكلمات التي تعبر عن التواصل مع الأشخاص الآخرين. وفي تلك السنة كان اسم (結愛) (يوأ) أكثر الأسماء شعبية بين الفتيات، وحل اسم (結衣) (يويّ) في المركز الثالث.

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أسماء الأولاد الأكثر شيوعاً في عصر هيسي

وبالنظر إلى أسماء الأولاد، فقد حل اسم (大翔) ”هيروتو“ في المرتبة الأولى في عصر (هيسي) لثماني مرات، يليه (翔太) ”شووتا“ بست مرات، ثم ”رين“ بخمس مرات. وكان من الواضح أن مقطع الكانجي (翔) يلقى قبولاً لدى الآباء عند قيامهم باختيار أسماء أولادهم، وهو الذي يعبر عن التحليق عالياً في السماء. كذلك كان الأمر في مقطع الكانجي (大)، حيث تردد ظهروه كثيراً بين الأسماء، وهو الذي يعبر عن ”كبر الحجم“.

أكثر أسماء الأولاد شيوعاً، وعدد المرات الإجمالية لإعتلاء القائمة السنوية

في بعض السنوات، يتقاسم أكثر من اسم المركز الأولى في القائمة السنوية للأسماء الأكثر شيوعاً.

وشهدت بداية عصر(هيسي) استخدام مقطع الكانجي (平) (أحد المقطعين اللذين يتألف منهما اسم العصر ”هيسي“) على نحو متزايد في أسماء الأولاد. وفي عام 1989، حل اسم (翔平) (شووهي) في المرتبة السابعة، و (一成) (كازوناري/إيسي) في المرتبة 38، و (和成) (كازوناري) في المرتبة 89. واستمرت شعبية مقطع الكانجي (平) في عام 1990، حيث تم استخدامه في أسماء مثل (翔平) (شووهي) و (康平) (كووهي) و(恭平) (كويوهي). ومع بداية الدوري الياباني لكرة القدم في عام 1993 شهد اسم (翼) (تسوباسا) ارتفاعاً ملحوظاً بين الأسماء حيث وصل إلى المركز الخامس متأثراً بشخصية نجم مانغا كرة القدم الشهيرة (الكابتن تسوباسا)، والتي تعرف في المنطقة العربية باسم (كابتن ماجد)، وظل الاسم بين أفضل عشرة أسماء لمدة خمس سنوات على التوالي.

وفي عام 2006، احتفى الأمير فوميهيتو والأميرة كيكو بقدوم مولودهما الثالث والابن الأول، الأمير (悠仁) (هيساهيتو). وبصفته الولد الوحيد لجيله في العائلة الإمبراطورية، فمن المتوقع أن يكون إمبراطوراً في المستقبل، الأمر الذي أدى إلى سطوع الأسماء التي تستخدام مقطع الكانجي (悠) واحتلاله مكانة متقدمة في قائمة ترتيب الأسماء الأكثر شيوعاً. وفي تلك السنة احتل الاسم (悠斗) بقراءته الصوتية (يوتو) المرتبة السادسة، والاسم (悠人) بنفس القراءة الصوتية (يوتو) في المرتبة الثامنة عشر، وتقاسم كلاً من اسمي (悠真) (يوما) و (悠翔) (يوتو) المرتبة الخامسة والعشرين،

وبعد كارثة زلزال عام 2011، كانت الأسماء المرتبطة بالطبيعة مثل (蓮) (رين)، والذي يعني ”زهرة اللوتس“

و(樹) (إتسوكي)، والذي يعني ”شجرة“ أكثر شيوعاً واستخداماً. وظهرت أيضاً الأسماء الأخرى التي تستخدم مقاطع الكانجي مثل (陽) بمعنى (الشمس) و (輝) بمعنى (الإشراق)، والتي كانت تعبر في مدلولها عن الأمل في مستقبل مشرق.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان من بيكستا)