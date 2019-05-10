اليابان | تعرف على التسميات المختلفة لمحافظات اليابان

من المعتاد أن نقول في اللغة العربية إن اليابان بها 47 محافظة. لكن في اليابان، يتم تقسيمهم إلى واحد ”تو“ (طوكيو)، وواحد ”دو“ (هوكايدو)، واثنين ”فو“ (أوساكا وكيوتو) و الـ 43 محافظة المتبقية بـ ”كين“. ماذا تعني هذه الأسماء المختلفة؟

بموجب قانون الحكم الذاتي المحلي لعام 1947، يتم تعريف جميع المحافظات الـ 47 كهيئات عامة ولديها نفس الأدوار والسلطة والرتبة، أما الأسماء المختلفة هي بسبب الخلفية التاريخية.

في عام 1868، حددت حكومة ميجي 10 من أقاليم شوغونات إيدو السابقة – بما في ذلك إيدو (ستتم إعادة تسميتها بعد ذلك لتصبح طوكيو) وأوساكا وكيوتو وهاكوداتي وناغاساكي ونارا – كمحافظات حضرية ”فو“. يحمل ”فو“ معنى كونه مركزًا إداريًا وعسكريًا، لذلك يشير هذا الاستخدام إلى مدى أهمية هذه المناطق للحكومة.

في العام التالي، تم إعادة تحديد سبعة مناطق لتكون ”كين“ أو محافظات، وظلت طوكيو التي تمثل العاصمة السياسية للبلاد، وأوساكا العاصمة التجارية، وكيوتو التي بها القصر الإمبراطوري ”فو“. لكن مع إلغاء نظام هان في عام 1871، أصبحت جميع الإقطاعيات تحت سيطرة الحكومة المركزية، مما أدى إلى إنشاء أكثر من 300 محافظة. بعد ذلك، كان هناك تكامل متكرر حتى حوالي عام 1888، عند هذه النقطة كانت التقسيمات قريبة من المحافظات الـ 47 الحالية.

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طوكيو

ينقسم عدد من المدن اليابانية إلى مناطق إدارية تعرف باسم ”كو“. في المدن المعينة من قبل الحكومة، مثل كيوتو وكاواساكي، تُعرف هذه الـ ”كو“ كبلدية أو حي من أحياء المدينة. مدينة طوكيو فريدة من نوعها حيث أنها مقسمة إلى 23 بلدية، مثل شينجوكو، كوتو، وميناتو. يصوت المقيمون مباشرة لاختيار رئيس البلدية وأعضاء الجمعية، وتتخذ كل بلدية من بلديات طوكيو قراراتها الخاصة بشأن الرعاية الاجتماعية والتعليم ومجالات أخرى.

هوكايدو

أوساكا/ كيوتو

القضية الرئيسية في انتخابات محافظ أوساكا وانتخابات بلدية مدينة أوساكا في 7 أبريل/ نيسان 2019، هي خطة لإعادة تنظيم أوساكا بإلغاء المدينة المعينة بموجب المرسوم وتشكيل بدلاً من ذلك أربع بلديات مستقلة كجزء من ”تو“ أو العاصمة. يرغب بعض الناس في التخلص من الإدارة المزدوجة المهدرة في المحافظة والمدينة، وخلق أدوار واضحة حيث تكون المحافظة مسؤولة عن تطوير البنية التحتية وتوفر الأجنحة الخاصة خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية مباشرة للمقيمين كبلديات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)