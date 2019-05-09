اليابان | هذه هي المهن التي يود الأطفال مزاولتها في المستقبل في اليابان

لا تزال فتيات الصف الأول من المرحلة الابتدائية يرغبن في العمل في محلات الكعك أو المخابز، بينما يحلم الأولاد في الصف الأول بأن يكونوا رياضيين. الخيارات الرئيسية في الاستطلاع السنوي من قبل شركة كوراري، التي تصنع الجلود الاصطناعية للحقائب المدرسية اليابانية، ظلت دون تغيير منذ أن بدأت في عام 1999.

الوظائف التي يحلم الأطفال العمل بها في المستقبل

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على المسح السنوي لشركة كوراري.

بعد العمل كخبازة بنسبة (26.7%)، كان العمل الثاني الأكثر شعبية للفتيات فنانة/ مغنية/ عارضة أزياء (9%)، كانت هذه هي السنة التاسعة على التوالي التي تحتلها في الترتيب، كما تظل مجموعات الغناء الشهيرة مثل AKB48 كما هي دون تغيير نظر الجمهور. العمل كبائعة للزهور بنسبة (6.2%) والعمل كممرضة بنسبة (5.6%)، اللتين اعتادتا الظهور بانتظام في المراكز الثلاثة الأولى بجانب العمل كخبازة، في المركزين الثالث والرابع على التوالي هذا العام. ومع ذلك، بالمقارنة مع 20 عامًا عندما بدأ المسح انخفضت نسبة الفتيات اللائي اخترن هذه النوعية من الأعمال بأكثر من النصف.

بالنسبة للأولاد، تبع العمل كرياضي والذي جاء بنسبة (20.1%)، ضابط شرطة (14.2%) في المرتبة الثانية وسائق (8.8%) في المركز الثالث. منذ عام 2012، وهو العام الذي أعقب زلزال شرق اليابان الكبير، ارتفعت نسبة ضابط الشرطة تدريجياً وأصبحت هذه الوظيفة الآن تحظى بشعبية كبيرة مثلها مثل الرياضي. بالإضافة إلى ذلك، صعد العمل كباحث إلى المركز الخامس لأول مرة. وشملت هذه الإجابات مثل خبير حشرات وخبير ديناصورات. في تفصيل العمل كرياضي، كان الجواب الأكثر شعبية حتى الآن هو لاعب كرة القدم بنسبة 59.0%. وتلا ذلك لاعب بيسبول (20.6%)، وسائق سباق/ متسابق دراجات نارية (5.2%).

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في المقابل، اختار آباء وأمهات فتيات الصف الأول وظائف متخصصة تتطلب مؤهلات وخبرات. بالنسبة للفتيات، كانت مرتبطة في الغالب بالطب مثل ممرضة (18.9%)، صيدلية (8.7%)، وطبيبة (7.5%).

بالنسبة للأولاد كان جواب آباء وأمهات الأعلى هو موظف عام (18.0%) الذي ظل دائمًا الخيار الأول، باستثناء مرة واحدة في عام 2009. مقارنة بالسنوات السابقة، سجل موظف في شركة (8.9%)، وباحث (5.2%) أعلى من أي وقت مضى، مما يشير بوضوح إلى أن الآباء يرغبون في أن يكون لأطفالهم وظائف ثابتة.

الوظائف التي يرغب الوالدان أن يحصل عليها أولادهم في المستقبل (2019)

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على المسح السنوي لشركة كوراري.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)