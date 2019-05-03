اليابان | قلة النوم: مسح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يكشف أن اليابان تفتقر إلى النوم

حوالي نصف اليابانيين في الأربعينات يحصلون على أقل من ست ساعات من النوم في الليلة. قام مسح وطني للصحة والتغذية لعام 2017 أجرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بقياس متوسط النوم اليومي (بناءً على فترة شهر واحد سابق) للرجال والنساء في العشرينات من العمر وأكبر من ذلك. من بين أولئك الذين ذكروا أنهم إما لم يشعروا بالراحة بشكل صحيح أو لم يحصلوا على قسط كاف من النوم على الإطلاق، كانت النسبة المئوية الأعلى من المشاركين في الأربعينات من العمر، حيث بلغت 30.9%. تلا ذلك 28.4% ممن هم في الخمسينيات و27.6% ممن هم في الثلاثينات من العمر. نظرًا لساعات العمل الطويلة وأوقات التنقل، فإن الحقيقة هي أن العديد من الأشخاص الذين هم في سن العمل يعانون من الحرمان من النوم.

بالنسبة للرجال في الأربعينيات من العمر، أجاب 11.3% بأنهم حصلوا على نوم أقل من خمس ساعات وأجاب 37.2% أنهم حصلوا على نوم أكثر من خمس ساعات، ولكن أقل من ست ساعات، بزيادة 48.5%. بالنسبة للنساء في هذه الفئة العمرية، أجابت 10.6٪ أنهن ينامن أقل من خمس ساعات، بينما قالت 41.8% أكثر من خمس ساعات ولكن أقل من ست ساعات. هذا ما مجموعه أكثر من نصف بنسبة 52.4%. كان لدى الأشخاص في الخمسينيات نسب مرتفعة حيث بلغت 44.9% للرجال و51.6% للنساء.

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بشكل عام، كانت أعلى نسب للنوم بالساعات 35.0% من الرجال و33.4% من النساء أجابوا أنهم ينامون أكثر من ست ساعات ولكن أقل من سبع ساعات. الأشخاص الذين يحصلون على أطول وقت من النوم هم الأشخاص في السبعينيات من العمر أو أكثر، مع استجابة 21.7% فقط من الرجال و31.1% من النساء بأنهم ينامون أقل من ست ساعات.

في عام 2009، بلغت نسبة الأشخاص الذين أجابوا إما أنهم لا يستطيعون الحصول على قسط مناسب من الراحة أو عدم النوم على الإطلاق 18.4%. من هؤلاء الناس، كان 27.9% منهم من الرجال والنساء في الأربعينات و19.9% كانوا في الخمسينات. ومع ذلك، في عام 2017، ارتفعت هذه النسب بنسبة 2-8 نقطة.

تشير إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر بوابة بيانات الجنس 2019 إلى أن متوسط النوم اليومي هو 528 دقيقة في الولايات المتحدة، 508 دقيقة في بريطانيا، 513 دقيقة في فرنسا، 516 دقيقة في إسبانيا، و542 دقيقة في الصين. وكما هو موضح من الإحصاءات فإن متوسط العديد من البلدان الأخرى أيضا أكثر من 500 دقيقة. بالمقارنة مع هذا، فإن اليابان لديها أقصر متوسط يومي، حيث يبلغ المتوسط اليومي يبلغ 442 دقيقة، وسجلت كوريا الجنوبية أيضًا أدنى مستوى لها بـ 471 دقيقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)