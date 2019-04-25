اليابان | تعرف على أجمل وأشهر القلاع السياحية في اليابان

يقال إن أكثر من 25000 قلعة قد بنيت في اليابان على مدار تاريخها الطويل. لقد كانت القلاع تستخدم كمساكن، مراكز للسلطة السياسية، حصون حيث دارت حولها المعارك والحروب، ورموز للسلطة. كما نشأت المراكز السكانية المزدهرة حول العديد منها. ومع ذلك، تم تدمير غالبية هذه القلاع في النهاية، ونتيجةً لقانون عام 1615 الذي ينص على أن كل محافظة يمكن أن يكون لها قلعة واحدة فقط ومرسوم 1873 الذي استهدف المزيد من الهدم. فمعظم القلاع التي بقيت دون تدمير بعد عمليات التطهير هذه فقدت بسبب الكوارث الطبيعية أو احترقت أثناء الغارات الجوية على اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية.

حتى كتابة هذا التقرير، هناك حوالي 200 قلعة في اليابان. تم إعادة بناء العديد منها بعد الحرب العالمية الثانية كمناطق جذب سياحي. في الواقع، هناك 12 قلعة فقط بها بناء مركزي قبل نهضة ميجي عام 1868، والتي بقيت سليمة محافظة على هيكلها وبنائها القديم. وقد حددت الحكومة اليابانية خمسة من هذه القلاع بمثابة كنوز وطنية.

قلعة ماتسوموتو

(الصورة من منظمة السياحة بمحافظة ناغانو)

تُعرف قلعة ماتسوموتو باسم القلعة السوداء بسبب الجزء المصقول المرتبط بالأجزاء السفلية من جدرانها، حيث مثلت القلعة حصنًا دفاعيًا قويًا، مما يدل على أنها بنيت خلال فترة الدول المتحاربة (1467-1568). على سبيل المثال، على الرغم من وجود عدد قليل من النوافذ في المنطقة المركزية للإضاءة، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من الفتحات لإطلاق السهام أو إطلاق النار على المهاجمين. الجدران الخارجية للقلعة مكسوّة بألواح خشبية مطلية بطلاء اللّك الأسود. ولا يقتصر تأثير ذلك على إضفاء منظر مهيب على القلعة بل له أيضًا فوائد عملية إذ أنه يوفر حماية من الريح والمطر.

الموقع باللغة الإنكليزية: https://www.matsumoto-castle.jp/lang

قلعة إينوياما

(الصورة من قلعة إينوياما)

تم الانتهاء من بناء قلعة إينوياما في 1537. تم بناؤه من قبل أودا نوبوياسو، الذي كان عم دايميو أودا نوبوناغا الشهير، الذي حاول توحيد اليابان في القرن السادس عشر. تقع القلعة بجوار طريق ناكاسيندو الرئيسي الذي كان يربط إيدو بمدينة كيوتو، وازدهرت إينوياما كنقطة استراتيجية سياسية، اقتصادية، وتجارية. وكانت أيضا نقطة انطلاق للعديد من المعارك الضارية في فترة الدول المتحاربة. وقد شيدت القلعة في منطقة مرتفعة على ضفة نهر كيسو، مما وفر لها حماية طبيعية وجعل منها قلعة شديدة التحصين وصعبة الاختراق.

قلعة هيكوني

(الصورة من مكتب بيواكو)

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تمتلك القلعة ميزة مهمة للغاية وهي انعكاسها لصورة الأصول الثقافية اليابانية. وتتكون القلعة من أبراج ثابتة وثلاثة أبراج مختلفة مدمجة في هندسة القلعة. ومكانتها مثل مكانة قلعة ماتسوئي، لأن كلاهما يحتفظان حتى الآن ببنيتهما الأصلية. بدأ بناء قلعة هيكوني في عام 1604 بأمر من توكوغاوا إياسو. كانت هذه القلعة في الأصل مقر إقامة عشيرة لي، ورئيس تابعي توكوغاوا، والتي وفرت أربعة قادة عظماء للشوغونية. على الرغم من صغر حجمها إلا أنها تحافظ على مظهر جذاب. ويعد مشهد قلعة هيكوني تحت ضوء القمر أحد مواقع الجمال الثمانية لبحيرة بيوا.

الموقع باللغة الإنكليزية: /visit.hikoneshi.com/en

قلعة هيجيمي

(الصورة من بلدية هيجيمي)

تعتبر قلعة هيجيمي الأكثر إثارة للإعجاب من بين القلاع اليابانية وخاصة قلاع العصر الإقطاعي، وتقع غرب مدينة كوبي عاصمة محافظة هيوغو، وقد بنيت سنة 1601 على موقع قلعة سابقة، وتسمى عادة بلقب قلعة هيرون البيضاء، واشتهرت لكونها كانت مسرح تصوير فيلم ”الساموراي الأخير“. وفي عام 1993، تم تسجيل القلعة كأول موقع تراث عالمي من قبل منظمة اليونسكو في اليابان ووصفت بأنها ”تحفة رائعة مشيدة من الخشب، وتجمع بين وظيفتها كحصن قوي والشكل الجمالي“، و ”أفضل مثال باق على قيد الحياة للعمارة اليابانية في أوائل القرن السابع عشر“.

قلعة ماتسوئي

(الصورة من جمعية ماتسوئي للسياحة)

تحتفظ قلعة ماتسوئي بالهندسة المعمارية في فترة أزوتشي-موموياما (1568-1603)، وهي واحدة من قلاع القرون الوسطى القليلة المتبقية التي لا تزال تحتوي على هيكلها الخشبي الأصلي. ويطلق عليها ”قلعة الزقزاق“ بسبب هيكلها وتلوينها.. توجد بئر يبلغ عمقها 24 متراً في الطابق السفلي من الحصن المركزي للقلعة للاستخدام في حالة تم حصار القلعة.

الموقع باللغة الإنكليزية: https://www.visit-matsue.com

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان لقلعة إينوياما)