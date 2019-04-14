اليابان | كم ساعة يقضيها اليابانيون يوميا في تصفح اﻹنترنت؟

يقضي الشباب الياباني فترة أطول في تصفح الإنترنت. وجدت دراسة لمكتب مجلس الوزراء الياباني أن أكثر من 90% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 17 سنة يستخدمون الإنترنت في السنة المالية 2018. وكان متوسط الوقت الذي تقضيه هذه الفئة العمرية من الأطفال والمراهقين على الإنترنت ساعتين و49 دقيقة، بزيادة 9 دقائق عن العام السابق. كان المتوسط بين طلاب المدارس الثانوية 3 ساعات و37 دقيقة، بزيادة سنوية قدرها 3 دقائق. وفي الوقت نفسه، قضى أطفال المدارس الابتدائية ما متوسطه ساعة واحدة و58 دقيقة في تصفح الإنترنت، بزيادة 21 دقيقة عن السنة المالية 2017، وارتفع متوسط الاستخدام بين طلاب المدارس الثانوية بنسبة 15 دقيقة، ليصل إلى ساعتين و44 دقيقة.

وقد استحوذت الهواتف الذكية على حوالي 60% من الاستخدام، حيث يبدو أن إمكانية استخدام الإنترنت في أي مكان تؤدي إلى مزيد من الوقت الذي يتم قضائه في تصفح الإنترنت. وكانت مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب والتواصل مع الأصدقاء هي الأنشطة الأكثر شيوعًا عن تصفح الإنترنت.

وقد جعلت سهولة الاتصال بشبكة الإنترنت ومحتواها الترفيهي جزءًا لا غنى عنه من حياة الأطفال والكبار على حد سواء، على الرغم من وجود مخاطر مرتبطة بإدمان الإنترنت مثل اضطرابات النوم وضعف الاتصال مع الأصدقاء والوقوع كفريسة سهلة للاكتئاب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)