اليابان | العناية الوثيقة تبقي وفيات الرضع من بين الأدنى في العالم في اليابان

اليابان بلد موات للغاية لصحة الرضع. وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، كان هناك 1761 حالة وفاة للأطفال حديثي الولادة في عام 2017، حيث بلغ معدل وفيات الرضع 1.9 رضيع لكل 1000 مولود – وهو ما يعادل المعدل في عام 2015، وهو أدنى معدل تم تسجيله على الإطلاق. وكان معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة الذين يبلغون من العمر أربعة أسابيع 0.9 رضيع لكل 1000 وفاة. وهما من بين أدنى النسب في العالم.

معدلات وفيات الرضع في جميع أنحاء العالم (لكل 1000 مولود)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى الإحصاءات الحيوية التي نشرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية (الإحصاءات حتى عام 2016) مع أحدث رقم لليابان.

في عام 1947، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كان معدل وفيات الرضع في اليابان 76.7، وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى. ولكن منذ أواخر الخمسينيات إلى الستينيات، عندما كان الاقتصاد الياباني ينمو ويتوسع بشكل متسارع، أحدثت التحسينات في مجال الصرف الصحي والتغذية انخفاضًا ثابتًا في معدل وفيات الرضع.

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يتم إعطاء دليل صحة الأم والطفل عند خضوع الأمهات للمتابعة أثناء الحمل في اليابان. يسرد الكتيب بإيجاز المعلومات المهمة، مثل نقاط الحذر أثناء الحمل، والفحوصات اللازمة قبل الولادة وبعدها، وأنواع اللقاحات التي يحتاجها الأطفال وتوقيتها، وكذلك سجلات العلاج الطبي الذي تلقوه. يسهل هذا النظام الكشف المبكر عن المشكلات المتعلقة بصحة الأم أو الطفل أو نمو الرضيع، وعلى هذا الأساس يستطيع الأطباء إجراء تشخيصات سريعة ودقيقة عندما تخضع الأم أو الطفل لفحص طبي.

تم اعتماد هذا النظام في الأصل في اليابان في عام 1948، وكان عاملاً رئيسيًا آخر في خفض معدل وفيات الرضع. وتستخدم كتيبات صحة الأم والطفل الآن في حوالي 40 دولة حول العالم بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمنظمات الخاصة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)