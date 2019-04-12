اليابان | أهم أحداث شهر مارس 2019

1

محافظ أوكيناوا تاماكي ديني يلتقي برئيس الوزراء شينزو آبي في طوكيو لإبلاغه بنتيجة استفتاء أوكيناوا الذي رفض فيه المواطنون خطط نقل القاعدة العسكرية الأمريكية داخل نطاق المحافظة من فوتينما إلى منطقة هينوكو في ناغو. وقد دعا إلى إنهاء أعمال البناء واقترح إجراء محادثات ثلاثية تضم الحكومتان الأمريكية واليابانية والإدارة المحلية. وأشار آبي إلى أنه يعتزم المضي قدمًا في الخطة الحالية.

5

لجنة متخصصة في وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تمنح موافقة واسعة لفريق من جامعة أوساكا لعلاج المرضى الذين يعانون من تلف القرنية عن طريق زرع الخلايا المنتجة من الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات من أشخاص آخرين. سيقوم الفريق بإجراء أول عملية زراعة في وقت مبكر من يونيو/ حزيران.

فوز المهندس المعماري الياباني البارز إيزوزاكي أراتا بجائزة “بريتزكر” 2019، التي تعرف بـنوبل للهندسة المعمارية.

وقالت لجنة التحكيم، التي أعلنت الجائزة، إن الرجل البالغ من العمر 87 عاما حصل على “بريتزكر” عن 2019، التي تعرف على مستوى العالم بأنها جائزة الهندسة المعمارية الأعلى تكريما له لأسلوبه الفريد ذي الرؤية المستقبلية. وهو الفائز الياباني الثامن بالجائزة والأول منذ عام 2014.

6

الإفراج عن كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة نيسان السابق من سجن طوكيو بعد دفع كفالة قيمتها مليار ين. وقد احتُجز منذ اعتقاله في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بتهمة التصريح عن دخل أقل من دخله الحقيقي في تقارير نيسان المالية.

بدء محاكمة كاغوئيكي ياسونوري، الرئيس السابق لمدرسة موريتومو غاكوئين وزوجته جونكو في محكمة أوساكا المحلية. وقد اتهم الاثنان بالحصول على إعانات مالية من الحكومة المركزية والحكومات المحلية. يقول محامي كاغوئيكي إنه لم يتم الحصول على جميع الإعانات بشكل غير قانوني. وقال كاغوئيكي إنه غير مذنب.

7

مكتب مجلس الوزراء ينشر تقريره عن الاتجاهات الاقتصادية لشهر يناير/ كانون الثاني مقارنة مع عام 2015. حيث كان هناك انخفاض بما يعادل 2.7 نقطة عن ديسمبر/ كانون الأول، كما ارتفع المؤشر إلى 97.9 في الشهر الثالث على التوالي من الانخفاض.

8

استقالة محافظ أوساكا ماتسوي إيتشيرو وعمدة أوساكا يوشيمورا هيروفومي قبل انتهاء فترة ولايتيهما، مما يمهد الطريق أمام صناديق الاقتراع خلال الانتخابات المحلية الموحدة في أبريل/ نيسان. ويخطط ماتسوي، زعيم أوساكا إيشين نو كاي، ويوشيمورا، رئيس المكتب السياسي، للترشيح كل منهم في مكان الآخر. وفي 11 مارس/ آذار، أعلن كونيشي تاداكازو ، نائب المحافظ السابق، عن خطته لخوض الانتخابات بدعم من الحزب الليبرالي الديمقراطي.

9

شرطة أوساكا تلقي القبض على شخصين بشبهة نقل بويضات مخصبة لأبقار واغيو للحوم الفاخرة إلى الصين بشكل غير قانوني. وتقول الشرطة إن توشيكي أوغورا حاول في يوليو/تموز الماضي نقل مئات الحاويات الرفيعة التي تحتوي على بويضات وحيوانات منوية مجمدة إلى شنغهاي بالعبارة. ولم يتمكن من اجتياز الجمارك هناك وصادر المسئولون الحاويات بما فيها لدى عودته إلى اليابان.

11

إحياء الذكرى الثامنة لزلزال شرق اليابان الكبير في جميع أنحاء اليابان. وقد حضر الأمير أكيشينو والأميرة كيكو ورئيس الوزراء شينزو آبي وأفراد أسر الضحايا مراسم إحياء ذكرى الحادث الأليم في المسرح الوطني في طوكيو

إطلاق بالونات على شكل حمائم مع رسائل مكتوبة عليها في ذكرى كارثة زلزال وتسونامي 11 مارس/ آذار، في ناتوري بمحافظة مياغي، التي تأثرت بشدة من تسونامي 2011. جيجي برس.

12

عقد أول سلسلة من الاحتفالات والطقوس المتعلقة بتنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش في القصر الإمبراطوري. وقد أبلغ الإمبراطور عن خطته للتنازل إلى أسلافه والآلهة. وقد حضر الحفل حوالي 40 شخصًا، من بينهم ولي العهد الياباني الأمير ناروهيتو والأمير أكيشينو والأميرة كيكو

قادة نيسان ورينو وميتسوبيشي يعقدون مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر نيسان موتور في يوكوهاما، حيث أعلنوا أنهم سيشكلون مجلس إدارة جديد لمناقشة استراتيجية التحالف بينهم. الهدف هو منع تركز السلطة في يد شخص واحد، مثلما كان الحال عندما ترأس كارلوس غصن الشركات الثلاث.

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توقيف الموسيقي والممثل الياباني بيير تاكي بسبب مزاعم حول إدمانه الكوكايين في انتهاك لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

14

الائتلاف الحاكم ومجموعة من المشرعين من الأحزاب يتفقون على تشريع يقضي بتقديم مدفوعات تبلغ 3.2 مليون ين لكل ضحية من ضحايا التعقيم القسري بموجب قانون مكافحة تحسين النسل السابق الذي يستهدف كان يستهدف المعاقين.

18

لجنة تابعة لجهة خارجية تحقق في العيوب في أبنية تابعة لشركة Leopalace21 السكنية في تقريرها المرحلي. وقد وجد التقرير أن العيوب ناتجة عن اتجاه المؤسس والرئيس السابق مياما يوسوكي لاستخدام يوريتان رغوي في العزل بدلاً من الصوف الزجاجي المحدد في الرسومات الخاصة بالمباني.

مجلس الشؤون الثقافية يزكي ثلاث مجموعات من الأصول الثقافية لاختيارها ككنوز وطنية لوزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا شيباياما ماساهيكو. وهي تشمل الجداريات من تل دفن كيتورا في محافظة نارا ومجموعة من التماثيل الخشبية من معبد توشودايجي في محافظة نارا. كما أوصى المجلس أيضًا بـ 41 مجموعة من الأصول كممتلكات ثقافية مهمة.

19

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية تاكيدا تسونكازو أنه سيتنحى في نهاية فترة ولايته الحالية في يونيو/ حزيران. يخضع تاكيدا حاليًا للتحقيق بشبهة دفع رشوة مرتبطة باستضافة طوكيو لأولمبياد 2020.

20

الحكومة اليابانية تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر مارس/ آذار. وقد خفضت الحكومة تقييمها الرئيسي لأول مرة منذ ثلاث سنوات، قائلة إن الاقتصاد “يتعافى بوتيرة معتدلة في حين أن هناك ضعف في الصادرات والإنتاج الصناعي في بعض القطاعات”.

21

أسطورة البيسبول الياباني إيتشيرو سوزوكي، اللاعب في فريق سياتل مارينرز بالدوري الأمريكي الكبير، يعلن اعتزاله اللعبة. فقد عقد اللاعب ذو الشهرة الهائلة في اليابان والولايات المتحدة مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء ثاني وآخر مباراة في السلسلة الافتتاحية للدوري الأمريكي ضد أوكلاند أثليتيكس في طوكيو. وقال إيتشيرو إنه سينهي الآن مشواره كلاعب محترف. وقال إنه قرر الاعتزال عندما أوشك المعسكر التدريبي لفريق مارينرز على الانتهاء.

سوزوكي إيتشيرو يحي الجماهير بعد مباراة فريقه سياتل مارينرز ضد أوكلاند في طوكيو في 21 مارس/ آذار 2019.جيجي برس.

27

صادق البرلمان الياباني اليوم الأربعاء على ميزانية بلغت 101.46 تريليون ين (920 مليار دولار) للسنة المالية 2019 التي تبدأ في الأول من أبريل/ نيسان المقبل، لتمويل الإنفاق المتزايد على الضمان الاجتماعي والدفاع بالإضافة إلى إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد بعد زيادة ضريبة الاستهلاك المقررة في وقت لاحق من هذا العام. وهذه أول ميزانية تتجاوز 100 تريليون ين وتم تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية، وهو رقم قياسي قدره 34.06 تريليون ين، للإنفاق على الضمان الاجتماعي بما في ذلك الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، التي تتضخم وسط التزايد السريع في عدد المسنين.

28

محكمة محافظة كوماموتو تبرئ مياتا كوكي من جريمة قتل وقعت أحداثها في عام 1985 وأدين بها وأمضى 13 سنة في السجن.

29

مكتب مجلس الوزراء يعلن عن نتائج أول دراسة استقصائية عن الهيكوموري، حيث تتراوح أعمارهم بين 40 و64 عامًا. ويقدر أن هناك 613000 هيكوموموري في هذه الفئة العمرية على مستوى البلاد، حوالي 3 من كل 4 منهم من الرجال.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان رئيس نيسان موتور السابق كارلوس غصن بعد إطلاق سراحه بكفالة، في 6 مارس/ آذار 2019)