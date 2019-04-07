اليابان | صادرات اليابان من الأغذية والمشروبات تقترب من التريليون ين

تظهر الأرقام الأولية للصادرات لقطاعات الزراعية والغابات وصيد الأسماك في عام 2018 زيادة قدرها 12.4% من عام 2017 لتصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 906.8 مليار ين. هذا هو أكثر من ضعف المبلغ وهو 451.1 مليار ين الذي سجل في عام 2011، وهو العام الذي ضرب في اليابان زلزال شرق اليابان الكبير. ومع دخول الشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، يبدو أن هدف الحكومة المتمثل في الوصول بالصادرات إل 1 تريليون ين في عام 2019 سيصبح حقيقة.

وقد ارتفعت صادرات لحوم البقر بنسبة 29.1% في عام 2017 إلى 24.73 مليار ين، مدفوعة بشعبية لحوم البقر اليابانية كوبي وغيرها من العلامات التجارية للحوم البقر اليابانية الشهيرة الواغيو. حيث يزداد الاهتمام الدولي والتقدير للمطبخ الياباني، مما يزيد الطلب على المنتجات المميزة مثل الساكي الياباني والشاي الأخضر.

كما تكسب الفواكه اليابانية العديد من المحبين والعشاق حول العالم لمذاقها الرائع ومظهرها الخالي من العيوب. حيث ارتفعت صادرات التفاح الياباني بنسبة 27.6% في 2017 إلى 13.97 مليار ين. ولا تزال صادرات الفراولة منخفضة نسبيا بمبلغ 2.5 مليار ين، ولكن هذا في الواقع زيادة ضخمة بنسبة 40.7% عن عام 2017. علامات تجارية مشهورة بالفراولة مثل Amaou معروفة بشكل خاص في آسيا. وشهد سمك الماكريل، الذي يحظى بشعبية في السوق الأفريقية زيادة بنسبة 22.0% لتصل إلى 26.69 مليار ين.

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الصادرات الزراعية والسمكية والغابات الرئيسية اليابانية في عام 2018

جمعت من قبل Nippon.com على أساس الوثائق التي نشرتها وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

كانت هونغ كونغ هي الوجهة التصديرية الأعلى بقيمة 211.5 مليار ين، بزيادة قدرها 12.7% عن عام 2017. تلتها الصين، الولايات المتحدة، تايوان، وكوريا الجنوبية.

هناك قضية معلقة هي أن 24 دولة ومنطقة حتى 15 يناير/ كانون الثاني 2019 لا تزال تفرض قيودًا على استيراد المنتجات الغذائية من محافظة فوكوشيما، بسبب كارثة محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية عام 2011. وعلى وجه الخصوص، أوقفت الصين، هونغ كونغ، تايوان، وماكاو استيراد مجموعة واسعة من المنتجات من تلك المنطقة. وفي يناير/ كانون الثاني 2019، زار محافظ فوكوشيما أوتشيبوري ماساو هونغ كونغ للتحدث عن عمليات التفتيش والتدقيق الصارمة للإشعاعات التي تجرى ولتعزيز سلامة منتجات المحافظة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)