اليابان | اختلال التوازن بين الجنسين: التمثيل السياسي للمراءة في اليابان هو الأقل بين دول مجموعة العشرين

احتلت اليابان المرتبة 165 من أصل 193 دولة في تقرير “النساء في البرلمان” في 2018 الذي نشره الاتحاد البرلماني الدولي قبل يوم المرأة العالمي في 8 مارس/ آذار. وكما في العام الماضي، فإن 10.2% من المشرعين اليابانيين في مجلس النواب هم من النساء – لم تكن هناك انتخابات في هذه الأثناء – ولكن زيادة التمثيل في البلدان الأخرى يعني أن اليابان قد تراجعت سبعة مراكز في الترتيب

ووجد التقرير أن نسبة النساء الأعضاء في البرلمانات الوطنية في جميع أنحاء العالم قد ارتفعت من 11.3% في عام 1995 إلى 24.3% في يناير/ كانون الثاني 2019 – ومع ذلك لا تزال اليابان دون مستوى عام 1995.

Women in National Parliament (Lower or Single House)

يشير اللون الأصفر إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. نسخة مستخلصة من الجدول الذي نشره الاتحاد البرلماني الدولي.

نسبة اليابان من المشرعات النساء أقل بكثير من نظرائها في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وهي أيضا الأسوأ بين دول مجموعة العشرين.

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نواب مجلس النواب النساء في اليابان (1مارس/ آذار 2019)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com على أساس البيانات المتاحة من مجلس النواب. مجموع مقاعد مجلس النواب 465 مقعدا، لكن هناك 3 مقاعد شاغرة حاليا.

نواب مجلس الشيوخ من النساء في اليابان (1مارس/ آذار 2019)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com على أساس البيانات المتاحة من مجلس الشيوخ. من مجموع 242 مقعدا هناك مقعد واحد فقط فارغ.

)النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان مشرّع معارض يسأل رئيسة لجنة الميزانية في مجلس النواب نودا سيكو، جيجي برس)