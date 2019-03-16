اليابان | الاستخدام المذهل للعبوات البلاستيكية وإعادة التدوير في اليابان

سمح لأول مرة باستخدام عبوات البولي إيثيلين تيرفثالات للمشروبات الغازية في اليابان في عام 1982. وكانت هذه العبوات الرائدة أخف، أقل سمكًا، وأسهل للحمل من الزجاجات المستخدمة بشكل أساسي حتى ذلك الوقت. وقد اعتمد صناعة المشروبات الغازية في البداية حظرا طوعيا على استخدام عبوات البولي للمشروبات الأصغر من لتر واحد بسبب المخاوف من زيادة القمامة والنفايات، ولكن تم رفع هذا الحظر في عام 1996 مما حفز توسيع نطاق على استخدام العبوات البلاستيكية.

ووفقاً لمجلس إعادة تدوير العبوات البلاستيكية، فإن شحنات العبوات البلاستيكية في السنة المالية 2017 بلغت 22.7 مليار حاوية، بمتوسط ضخم بلغ 180 عبوة لكل شخص في اليابان.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى المواد المنشورة من قِبل المجلس لإعادة تدوير عبوات البولي إيثيلين تيرفثالات.

وبما أن عبوات البولي إيثيلين تيرفثالات أصبحت أمر واقعًا وواسعة الانتشار، فقد سعت مجموعات الصناعة إلى تقليل حجم النفايات من خلال إعادة تدويرها وجعل العبوات أخف وزنا. واعتبارا من السنة المالية 2017، كان معدل إعادة تدوير العبوات 84.8%، وهو أقل بقليل من المعدل المستهدف البالغ 85%. يعد مستوى إعادة تدوير عبوات البولي إيثيلين تيرفثالات في اليابان من بين أعلى المعدلات في العالم.

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أصبحت العديد من العبوات المستخدمة حاليا رقيقة بشكل مثير للدهشة، حيث، ساهمت التطورات في تقنيات التشكيل والحشو في تقليل وزن العبوة بنسبة 23.8% خلال الفترة من 2004 إلى 2017.

وفي حدود عام 2004، بلغ وزن العبوة 500 مل بشكل عام من 25 غرام إلى 30 غرام، ولكن في السنوات الأخيرة هناك المزيد والمزيد من العبوات أقل من 20 غرام، بعض من أخف العبوات اليوم هي المياه المعدنية مثل العبوة التي يبلغ وزنها 11.3 غرام والتي تسع 500 مل، من شركة سانتوري، والعبوة التي يبلغ وزنها 12 غرام وتسع 555 مل الخاصة بشركة كوكاكولا اليابان. كما تتبنى الشركات تدابير خاصة صديقة للبيئة مثل استخدام المواد النباتية في إنتاج العبوات.

إن إعلان إعادة تدوير واستخدام الموارد البلاستيكية – الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 من قبل جمعية المشروبات الغازية اليابانية جنباً إلى جنب مع مصنعي المشروبات الغازية ومجموعات الصناعة الأخرى – يرفع شعار تحقيق الاستخدام الفعال لـ 100% من العبوات البلاستيكية بحلول عام 2030.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)