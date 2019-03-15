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كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | 84% من السكان الأجانب يتركزون في طوكيو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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