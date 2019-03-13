اليابان | منتجع ينابيع المياه الساخنة ناروكو: تجربة فريدة لإراحة الروح والجسد

خمس ينابيع ساخنة بتنويعات من المياه

يقع منتجع ينابيع المياه الساخنة ناروكو عند المستويات المرتفعة لنهر إيئاي حين يجري خلال منطقة أوساكي في شمالي محافظة مياغي. وتتضمن تلك المنطقة التي يعتقد أنها تشكلت طوال ألف عام، خمس ينابيع مياه ساخنة: ناروكو، ناروكو-هيغاشي، كاواتابي، ناكايامادايرا، وأونيكوبي.

وتتميز المنطقة بتنوع خصائص مياهها. وتعرف اليابان 10 أنواع من مياه الينابيع الساخنة، وثمان أنواع منها بالفعل توجد في هذه المنطقة متمثلة في حوالي 400 ينبوع مياه ساخنة. ومن الشائع تقسيم عين المياه الساخنة بين عدد من الأنشطة التجارية المحيطة، ولكن في ناروكو، يحظى عدد من النزل والحمامات العامة بهذه الينابيع داخل منشآتهم الخاصة. والبعض يملك أكثر من ينبوع، مما يسمح للزائرين برفاهية الاختيار بين الأنواع المتعددة من ينابيع المياه الساخنة أثناء اقامتهم في نفس الفندق، بعكس التنقل من نزل ريوكان لآخر لتجربة الأنواع المختلفة من المياه الساخنة.

الواجهة الراقية لأحد نزل ريوكان بمنطقة ينابيع المياه الساخنة. (الصورة إهداء من يوسايا ريوكان).

بلاد الكوكيشي

وتصنف ينابيع المياه الساخنة ناروكو، الواقعة في قلب منطقة المنتجعات، من بين أفضل 3 مناطق للمنتجات اليدوية لصناعة الدمى الأسطوانية المصنوعة من الخشب والمسماة كوكيشي. ويوجد بها عدد من الورش حيث يقوم الحرفيين بعمل دمى كوكيشي التي تعد من المنتجات اليدوية لهذه المنطقة. وهذه الدمى التي صنعت في البداية كتمائم لجلب الحظ واحتواء الرغبات في النمو الصحي للأطفال، قد أصبحت هدايا تذكارية ذات شعبية مع الوقت. وبدأ ذلك الاتجاه في عصر تايشو (26-1912). ويوجد شارع بالقرب من محطة القطار، حيث يوجد الاسم الفريد للشارع كوكيشي-دوري، أو شارع الكوكيشي، حيث تتراص المتاجر التي تبيع هذا النوع من الهدايا. كما تأخذ كل العناصر العامة شكل دمى كوكيشي بالمثل، بما فيها صناديق البريد، أكشاك التليفونات إلخ، مما يوفر العديد من الفرص لصور الإنستغرام يلتقطها السائحون السائرون في الشوارع.

صندوق البريد هذا، خارج مكتب البريد، مصمم ليبدو كما لو كان دمية كوكيشي. (شو برس).

ويشتهر مضيق ناروكو-كيو، الواقع على مسافة 10 دقائق بالسيارة من ينابيع المياه الساخنة ناروكو، بمناظر أوراق الخريف. حيث يستطيع الزائرون مشاهدة الألوان البراقة للغابة من شرفات الاستطلاع وممرات المشي في الفترة بين منتصف أوكتوبر/ تشرين الأول وحتى أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

طرق ممشى وشرفات بانوراميه تمنح الزائرين طريقة سهلة للاستمتاع بروعة ناروكو-كيو. (شو برس).

حمامات رائعة ونزل تاريخية

تمتلك ينابيع المياه الساخنة ناروكو، مجموعة خاصة وكبيرة من الينابيع، يصل عددها إلى أكثر من 300 من بين العيون الطبيعية البالغ عددها 400 بالمنطقة. ويجعل ذلك منها أحد مناطق الاستحمام الثلاث الشهيرة في أوشو، أو الإسم القديم للمنطقة بمحاذاة ساحل المحيط الهادي بمنطقة توهوكو. بينما المناطق الشهيرة الأخرى هي ينابيع المياه الساخنة أكيئو، في مياغي كذلك وينابيع مياه ساخنة إيزاكا، في محافظة فوكوشيما.

بينما يوجد العديد من النزل بمنطقة الينابيع، فإن أوناغي-يو (حمام سمك الانقليس) بنزل يوسايا ريوكان، هو أحد الينابيع التي لا يجب تفويت فرصة الاستمتاع به. وترجع التسمية الغريبة إلى التأثيرات التجميلية للمياه الملساء والزلقة بأحد الحمامات الموجودة به). ويرتبط هذا الريوكان تقليديًا ببداية ينابيع المياه الساخنة ناروكو، فقد تأسس عام 1632، ويحظى بالهيبة كونه أدير من قبل إقطاع أراضي داتي ليكون مشرفًا على حمام تاكي-نو-يو، والذي يعد أحد الحمامات ذات الشعبية حتى يومنا هذا. ووقع الاختيار على القاعة الرئيسية الخشبية ذات الطابقين والمخزن، عام 2000، ليسجلوا ضمن التراث الثقافي الملموس بفضل أهميتها التاريخية.

الغرف الراقية تمنح بكل سهولة الاسترخاء والراحة. (الصورة إهداء من يوسايا ريوكان).

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ويتوافر للزائرين فرصة الغطس في ثلاث أنواع من الحمامات في ريوكان يوسايا: المياه القلوية في أوناغ-يو (حمام الانقليس)، والمياه الكبريتية في تاكي-نو-يو (حمام الشلال)، وأكاني-نو-يو (حمام نبات الفوة). والأخير هو عبارة عن حمام بالهواء الطلق متاح بالحجز. ويعد أوناغي-يو، ذو شهرة خاصة ويتميز بتغير لون مياهه بحسب الطقس أو درجة الحرارة، فقد يكون معتمًا أو أخضر فاتح من بين عدة ألوان أخرى.

أما أكاني-نو-يو الموجود في مكان مرتفع قليلًا، فيمكن حجزه مجانًا لمدة ٣٠ دقيقة للزوار المقيمين في الريوكان ويتيح الحمام المفتوح بالهواء الطلق، تجربة استثنائية للاستحمام أثناء مشاهدة فصول السنة المختلفة.

البيانات

يوسايا ريوكان

العنوان: 84 يوموتو، ناروكو أونسين، مدينة أوساكي، محافظة مياغي

طريقة الوصول: 4 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة JR ناروكو أونسين

التواصل: الهاتف (في اليابان) 0229-83-2565

أسعار الغرف تبدأ من 13500¥ لليلة، تتضمن وجبتين

يوجد موظفون يتحدثون الإنكليزية والفرنسية (في فبراير/ شباط 2019)

يأتي العديد من الزائرين خصيصًا من أوناغي-يو، أو حمام الأنقليس (الصورة من اهداء يوسايا ريوكان).

حمامات القدم: تجربة مريحة بينابيع المياه الساخنة

يستطيع كذلك زائري اليوم الواحد القادمين إلى ناروكو، الاستمتاع بالحمامات العامة العادية وحمامات القدم. وبينما تعد الأخيرة مجانية، إلا أنه لا تتوافر المناشف. لذا ينصح بإحضار المناشف الخاصة أو شراءها من المتاجر المحلية قبل الذهاب.

أحد الحمامات العامة الأخرى بخلاف تاكي-نو-يو، في ينبوع المياه الساخنة ناروكو، هي واسيدا-ساجيكي-يو، وكاواتابي أونسين يوكوجو في ينبوع المياه الساخنة كاواتابي، وشينتارو-نو-يو في ينبوع المياه الساخنة ناكايامادايرا، وسوبا أونيكوبي-نو -يو في ينبوع المياه الساخنة أونيكوبي. ويستخدم السكان المحليين هذه الحمامات كذلك. لذا لا تترددوا في تبادل أطراف الحديث معهم لجعل زيارتكم مليئة بالذكريات التي لا تنسى.

ويوجد أحد حمامات القدم القريبة من محطة القطارات ناروكو أونسين أيضًا. (الصورة من إهداء جمعية السائح ناروكو سبا).

تسوق الدمى في ساكوراي كوكيشي

الدمية الضخمة أمام ورشة ساكوراي كوكيشي تجعل من السهل العثور عليها. (شو برس)

توارثت ٦ أجيال ورشة ساموراي كوكيشي منذ أونوما ماتاغورو، المبتكر الشهير لناروكو كوكيشي. وبالإضافة لهذه الدمى الخشبية التقليدية، تقوم الورشة بتصنيع وبيع دمى كوكيشي وكيجيبينا (نوع تقليدي آخر من الدمى الخشبية اليابانية) في أسلوب أحدث وأكثر جرأة. كما يستطيع الزائرون تجربة تلوين دمى ناروكو كوكيشي وكوكيشي لتغليف الأقلام وحتى الدمى المصممة لحمل رسائل بداخلها، بأنفسهم.

البيانات

ساكوراي كوكيشي

العنوان: 26 يوموتو، ناروكو أونسين، مدينة أوساكي، محافظة مياغي

طريقة الوصول: 3 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة JR ناروكو أونسين

التواصل: الهاتف (في اليابان) 0229-87-3575

مواعيد العمل من 8 صباحًا حتى 7 مساءًا، قد يغلق الحمام دون سابق إخطار

الموقع الإلكتروني: https://en.sakuraikokeshiten.com (النشرات الخاصة بالحمام متاحة باللغة الإنكليزية)

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. تقرير وكتابة شو برس. صورة العنوان: أكاني-نو-يو الواقع خارج يوسايا ريوكان. الصورة من اهداء يوسايا ريوكان)