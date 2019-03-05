اليابان | وجهاً لوجه مع الثعالب: تعرّف على قرية الثعالب في اليابان!

قرية زأو الثعالب: موطن لأكثر من 100 ثعلب

تقع قرية الثعالب ببلدة زأو على سفوح جبل زأو في محافظة مياغي، وهي موطن لأكثر من 100 ثعلب من ستة أنواع مختلفة، بالإضافة إلى حيوانات أخرى متنوعة. ومعظم الثعالب تتجول بحرية داخل المحمية المخصصة لها.

تولد صغار الثعالب في الربيع، وفي شهر مايو/ أيار تتاح الفرصة للزوار لحملهم بين ذراعيهم (الصورة مقدمة من قرية الثعالب ببلدة زأو)

قبل الدخول إلى المحمية، يتلقى الزوار محاضرة حول التعليمات الخاصة بالسلامة باللغة اليابانية وبها صور توضح الأفعال المحظور القيام بها أو الممنوعة. (تشمل الصور شرحاً باللغتين اليابانية والإنكليزية، ويمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للقرية)

داخل المحمية، تتجول الثعالب بحرية دون قيود، ومن ينتابها الفضول منهم تتبع الزائرين وهم يتجولون في المسارات المحددة للزيارة. بينما البعض الآخر يمكن رؤيته أثناء فترة قيلولته أو يتشاكسون مع بعضهم البعض. وهناك أيضا موقع مخصص يمكن للزوار من خلاله إلقاء الطعام من منصة مرتفعة إلى الثعالب الجائعة التي تتجمع أسفل المنصة.

تبدو الثعالب نحيلة في كسوتها الصيفية، ولكن يكثر فراؤها في فصل الشتاء. (الصورة مقدمة من قرية الثعالب ببلدة زأو)

في الركن المخصص للعب مع الحيوانات، يمكن للزوار لمس الثعالب والأرانب والماعز والمهور. ومن الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يسمح الطقس وحالة الحيوانات الجسدية للزوار بإمكانية حمل الثعالب بين ذراعيهم. ويحظى هذا الخيار بشعبية كبيرة خاصة في الموسم الذي يمكن فيه حمل أشبال الثعالب، والذي يكون عادة من أواخر أبريل/ نيسان إلى مايو/ أيار.

بعضاً من زوار القرية يحملون أشبال الثعالب بين ذراعيهم (الصورة مقدمة من قرية الثعالب ببلدة زأو)

معلومات أساسية

العنوان : 3-11 فوكوأوكا ياتسوميا كاواراغو، مدينة شيروشي، محافظة مياغي.

: 3-11 فوكوأوكا ياتسوميا كاواراغو، مدينة شيروشي، محافظة مياغي. إمكانية الوصول : حوالي 20 دقيقة بسيارة الأجرة من محطة شيروشي زأو، قطار توهوكو شينكانسن

: حوالي 20 دقيقة بسيارة الأجرة من محطة شيروشي زأو، قطار توهوكو شينكانسن الهاتف : 0224-24-881

: 0224-24-881 ساعات العمل : من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً (وحتى الساعة الرابعة مساءً من الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى العشرين من مارس/ آذار).

: من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً (وحتى الساعة الرابعة مساءً من الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى العشرين من مارس/ آذار). تُغلق القرية أيام الأربعاء من كل أسبوع

أسعار الدخول : 1000 ين ياباني (حوالي 9 $)، ومجاناً لأطفال المدارس الإبتدائية ومن هم دون ذلك.

: 1000 ين ياباني (حوالي 9 $)، ومجاناً لأطفال المدارس الإبتدائية ومن هم دون ذلك. اللغات الأجنبية المتاحة: بعضاً من اللغة الإنكليزية على الموقع الإلكتروني، وفي الكتيبات التوضيحية وعلى اللفتات الإرشادية

جزيرة تاشيروجيما، جزيرة القطط بمحافظة مياغي

تشتهر جزيرة تاشيروجيما التي تقع قبالة ساحل مدينة إيشينوماكي بمحافظة مياغي بقططها العديدة. وسكان الجزيرة تقريبًا جميعهم عائلات تمتهن حرفة الصيد، وقد اعتاد هؤلاء السكان منذ فترة طويلة الاحتفاظ بالقطط باعتبارها تميمة حظ جالبة للصيد الوفير. وبفضل هذه البيئة الصديقة للقطط، نما عدد القطط، وعددهن الآن فاق عدد الأشخاص قاطني الجزيرة، وأصبح المكان يعرف باسم (Neko-jima) أو ”جزيرة القطط“ و (Neko no Rakuen) ”جنة القطط“، الأمر الذي يجذب بشكل مستمر الزوار من محبي القطط من اليابان وخارجها.

تتجمع القطط لاستقبال الركاب القادمين على متن العبارة من البر الرئيسي الصورة من شوو برس.

يغلب على بعض من قطط جزيرة تاشيروجيما التودد حتى مع الأشخاص غير المألوفين. فعندما تصل العبارة القادمة من البر الرئيسي، عادة ما تتوجه مجموعة صغيرة منهن إلى رصيف المرسى لتحية الركاب. وآخرون منهن يكن أكثر تحفظاً ويفضلن مراقبة الناس بحذر من على بعد، وهناك منهن من لا يدركن قدوم البشر، حيث ينعمن بالنوم في رضا وقنوع أو ينشغلن بشؤونهن الخاصة. وتختار القطط بقعاً مختلفة اعتمادًا على الطقس والوقت من اليوم، ولكن الزوار الذين يتجولون في أنحاء الجزيرة سيجدون الكثير منهن هنا وهناك أينما ذهبوا.

زوج من القطط يأخذن قيلولتهن تحت أشعة الشمس على إحدى شباك صيد السمك (© شوو برس)

وتضم جزيرة تاشيروجيما بقعة تسمى جزيرة مانغا (Manga Island)، وهي منطقة تخييم عامة، تتميز بوجود بيوت للإيجار على شكل قطط صممها العديد من فناني المانغا المعروفين، أمثال تشيبا تيتسويا و ساطوناكا ميتشيكو. حيث يمكن لعشاق القطط أن يجدوا ضالتهم المفقودة في المنطقة المجاورة لمركز مقر الجزيرة.

يكثر وجود الهرر التي تتودد إلى المارة في المناطق المخصصة للتخييم في جزيرة مانغا. الصورة من شوإيه برس.

ومن ضمن البقع المميزة لأخذ قسط من الراحة منطقة (shima no eki)، أو ”استراحة الجزيرة“ ، والتي تقع في الجزء الأوسط من الجزيرة. حيث يتوفر بها الأطعمة والمشروبات، إلى جانب مجموعة كبيرة من الهدايا التذكارية على هيئة وأشكال القطط. ولا تفوتوا فرصة التوقف لزيارة معبد القطط (Neko Jinja) الذي يبعد خمس دقائق أو أكثر من منطقة الاستراحة.

موقع الاستراحة الحالي الذي كان مدرسة فيما سبق يُستخدم الآن بمثابة استراحة للزوار يمكنهم فيها تناول الأطعمة والمشروبات والتسوق لشراء الهدايا التذكارية. الصورة من شوو برس.

معلومات أساسية

الموقع: تاشيروجيما، مدينة إشينوماكي، محافظة مياغي

إمكانية الوصول: من 40 إلى 60 دقيقة تبعاً لمواعيد العبًّارات خط أجيشيما المغادرة من ميناء إشينوماكي

الهاتف: 0225-93-6448، (جمعية السياحة التابعة لبلدية إيشينوماكي)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2019 والترجمة من اللغة الإنكليزية. التقرير والمادة النصية من إعداد مجلة شوو برس. صورة الموضوع: أحد مشاهد فصل الشتاء بقرية زأو للثعالب بمحافظة مياغي، حيث يمكن للزوار مواجهة العديد من الثعالب وجهاً لوجه في بيئة طبيعية. الصورة مقدمة من قرية زأو للثعالب)