اليابان | اليابان تسجل ميزانية قياسية من أجل دعم البحث والتطوير

ارتفع الإنفاق الياباني على أبحاث العلوم والتكنولوجيا في عام 2017 بنسبة 3.4% عن العام السابق ليبلغ رقما قياسيا هو 19.05 تريليون ين ياباني. وتعد هذه هي الزيادة الأولى في ثلاث سنوات. ووجدت الدراسة التي أجرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في البحث والتطوير أن الإنفاق على الأبحاث يعادل 3.48% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، بزيادة قدرها 0.05 نقطة عن عام 2016.

بلغ الإنفاق البحثي للشركات 13.79 تريليون ين، وهو ما يمثل أكثر من 70% من الإجمالي، في حين بلغ الإنفاق البحثي الأكاديمي 3.64 تريليون ين، وبلغ الإنفاق البحثي للمؤسسات العامة غير الربحية 1.6 تريليون ين.

وحسب الصناعة، سيطر التصنيع بـمبلغ \ 11.98 تريليون ين (86.8%)، يليه البحث الأكاديمي/ الخدمات المتخصصة والتقنية بـمبلغ 881.7 مليار ين، ثم المعلومات والاتصالات بمبلغ 606.2 مليان ين. وفي الصناعة التحويلية، كان تصنيع الآلات النقل أكبر إنفاق بمبلغ 3.06 تريليون ين، ثم تصنيع الأدوية بمبلغ 1.46 تريليون ين.

وفي 31 مارس/ آذار 2018 بلغ عدد الباحثين 867 ألف باحث، بزيادة للعام الثاني على التوالي وبنسبة 1.6% عن العام السابق. وبلغ متوسط الإنفاق لكل باحث 21.97 مليون ين. كما ارتفع عدد النساء الباحثات بنسبة 4.5% إلى رقم قياسي جديد قدره 150500 باحثة. وقد شكلت النساء 16.2% من مجموع الباحثين، بزيادة 0.5 نقطة عن العام السابق.

ومقارنة بالدول الكبرى الأخرى، تحتل اليابان المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، فإن إجمالي الإنفاق على الأبحاث العلمية والتكنولوجية في اليابان أقل من نصف الإنفاق في كلا البلدين.

مقارنة الإنفاق على الأبحاث العلمية والتكنولوجية مع دول مجموعة السبع، الصين، كوريا الجنوبية، وروسيا

عدد الباحثين المحسوبين بدوام كامل. تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناء على مقتطفات من مسح وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات للاتصالات للبحوث والتنمية.

وقد أدت المخاوف المتزايدة بشأن تراجع قدرات اليابان في مجال العلوم والتكنولوجيا بسبب التخفيضات في الميزانيات ذات الصلة إلى قيام الحكومة بتعزيز الإجراءات، بما في ذلك زيادة قدرها 8.6 مليار ين في عام 2019 في إطار المنح الدراسية للبحوث العلمية التي تدعم مجموعة واسعة من البحوث الأكاديمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)