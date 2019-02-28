اليابان | الانغماس في التاريخ في ينابيع المياه الساخنة بغينزان

نزل على ضفتي نهر غينزان

اكتشف عمال المناجم الذين يعملون في منجم نوبيزاوا القديم للفضة، في بادئ الأمر المياه الحارة لينابيع المياه الساخنة في غينزان قبل نحو 500 عام. وقد ازدهر المكان إبان ذروة أعمال التنجيم في أوائل القرن السابع عشر، ولكن في نهاية المطاف تراجعت أهميته بعد تضاءل إنتاج الفضة. ولكن شهدت ينابيع المياه الساخنة تلك فترة ازدهار جديدة بدءا من عصر تايشو (1912-1926) مع بناء نزل يابانية ’’ريوكان‘‘ خشبية متعددة الطوابق على امتداد ضفتي نهر غينزان.

تغطي الثلوج مباني ريوكان على طول نهر غينزان (حقوق الصورة لغرفة التجارة في أوبانازاوا).

حصى ومصابيح غازية

تجتذب ينابيع المياه الساخنة في غينزان الزوار لمياهها الحارة وسحرها العريق. يمكن للضيوف أن ينغمسوا في جو مفعم بالتاريخ من خلال استئجار زي ’’كيمونو‘‘ للتجول في الطرق المرصوفة بالحصى والمزينة بقرميد يبهر الأنظار والإعجاب بنزل ريوكان الخشبية التقليدية المنتشرة على طول النهر.

ومع حلول غروب الشمس تقريبا، تُضاء مصابيح غازية على جسور فوق ضفتي نهر غينزان فتنير البلدة بضوء دافئ. والمشهد يكون مؤثرا ولا سيما في أشهر الشتاء حين تضيء المصابيح ذات التوهج الخافت بحرارة المنتجعات التي تكسوها الثلوج.

مارة يغمسون أرجلهم في أحواض مياه ساخنة مخصصة للأرجل (حقوق الصورة لـShoe Press).

ريوكان نوتويا

صورة من الخارج تظهر عمودا خارج النزل منحوتا عليه بشكل بارز وفق فن ’’كوتي-إي‘‘ اسم كيدو سازائمون مكتشف منجم الفضة (حقوق الصورة لـShoe Press).

يتربع على عرش ينابيع المياه الساخنة في غينزان ريوكان نوتويا المكون من أربعة طوابق. أنشئ النزل في عام 1892، ولكن الهيكل الحالي مبني في عام 1921 وهو مصنف على أنه أحد الأصول الثقافية القومية غير المادية.

تشمل الهندسة المعمارية الفريدة للمبنى عددا لا يحصى من نقوش جصية دقيقة تدعى ’’كوتي-إي‘‘ على الأعمدة ومقصورات شبيهة بالصناديق توضع فيها مصاريع الوقاية من المطر. كما تزين الأعمال التقليدية المباني الأخرى حول المنتجع، مما يضفي على المدينة أجواء فنية.

صورة تظهر غرفة على الطراز الياباني داخل ريوكان نوتويا (حقوق الصورة لـShoe Press).

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يضفي البناء الخشبي من الداخل لهذا النزل جوا مفعما بالدفء يعززه ألواح الأرضية للمدخل والدرابزون الذي صقله عدد لا يحصى من أيدي الزوار حتى أصبح بلون العنبر. يمكن للضيوف الإقامة في غرف في المبنى الرئيسي، الذي لا يزال يحتفظ بأجواء تعود إلى عصر تايشو أو الإقامة في الملحق الأكثر حداثة. يحتوي كلا المبنيين على غرف فسيحة على الطراز الياباني حيث يمكن للضيوف قضاء الوقت في جو من الأناقة.

تصاعد البخار من حمام النزل (حقوق الصورة لـShoe Press).

يضم ريوكان نوتويا حوض استحمام في الهواء الطلق يطل على مياه شلال شيراغاني المتدفقة بشكل متواصل، بالإضافة إلى حمامات واسعة خاصة بالرجال وأخرى بالنساء. يمكن للضيوف أيضا حجز مناطق استحمام خاصة بهم، من بينها غرف تحت الأرض. ويقال إن مياه الينابيع الساخنة في غينزان فعالة لعلاج الجروح والخدوش وكذلك الآلام العصبية.

معلومات

العنوان: 446 غينزانشينهاتا، أوبانازاوا، محافظة ياماغاتا

طريقة الوصول: استقل حافلة هاناغاسا المتجهة إلى ينابيع المياه الساخنة ’’غينزان أونسين‘‘ انطلاقا من محطة أوشيدا التابعة لشركة JR. يبعد المنتجع حوالي 8 دقائق سيرا على الأقدام من آخر موقف للحافلة.

الهاتف: 0237282327

التصميم المميز لشيروغاني-يو

يقع شيروغاني-يو على قطعة ضيقة من الأرض (حقوق الصورة لـShoe Press).

يقع حمام شيروغاني-يو على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام عبر جسر شيروغاني عند مدخل ينبوع المياه الساخنة، ويتميز بواجهة شبكية الشكل عصرية فريدة سوداء اللون. يمتزج مظهره الفريد المصمم من قبل المهندس المعماري الشهير كوما كينغو، مع الأجواء القديمة لمنطقة المنتجع. تأخذ الحمامات والمبنى الذي يضمها شكلا مثلثيا. يمكن لزوار شيروغاني-يو الاستمتاع بالانغماس في المياه الساخنة الكبريتية المنعشة بينما يشاهدون بإعجاب عملا فريدا من تصميم خبير معماري معاصر.

معلومات

العنوان: 433 غينزانشينهاتا، أوبانازاوا، محافظة ياماغاتا

الهاتف: 0237283933 (مركز السياحة لمنطقة ينابيع المياه الساخنة في غينزان).

ساعات العمل: 8 صباحا – 4:30 عصرا (يمكن للزوار البقاء حتى 5 مساء).

يعمل المنتجع على مدار العام (يمكن أن يغلق مؤقتا بدون سابق إنذار بسبب الطقس في الشتاء)

يعمل المنتجع على مدار العام (يمكن أن يغلق مؤقتا بدون سابق إنذار بسبب الطقس في الشتاء) رسم الدخول: 500 ين

معلومات إضافية

نوغاوا توفو

طبقان أحدهما لوجبة توفو (أمام) والآخر لتوفو مقلية (حقوق الصورة لـShoe Press).

دأب متجر نوغاوا توفو على تقديم طبقه الشهير لزوار ينابيع المياه الساخنة في غينزان على مدى قرن من الزمن. حيث يقدم هذا المتجر توفو بعدة أشكال من بينها توفو منكهة بقليل من صلصة صويا حلوة المذاق وتوفو مقلية. وحجم الطبق مثالي لتناوله أثناء التجول أو غمس الأرجل المتعبة بأحواض مخصصة للأقدام منتشرة في أرجاء البلدة.

معلومات

العنوان: 427 غينزانشينهاتا، أوبانازاوا، محافظة ياماغاتا

الهاتف: 0237282494

ساعات العمل: من 7 صباحا وحتى بيع الأطباق بالكامل.

يغلق المتجر في أوقات غير منتظمة

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص من Shoe Press. صورة العنوان: ينابيع المياه الساخنة في غينزان مضاءة في فصل الشتاء بمصابيح غازية. الصورة بإذن من غرفة التجارة في أوبانازاوا).