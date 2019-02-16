اليابان | توقعات غائمة لشركات الطاقة الشمسية في اليابان

بلغت حالات الإفلاس بين شركات الطاقة الشمسية، بما في ذلك الشركات العاملة في بيع أو تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2018، وفقاً لشركة الأبحاث الخاصة .Teikoku Databank وقد بلغ إجمالي عدد حالات الإفلاس للسنة 95 شركة، بزيادة قدرها 7 شركات مقارنة بعام 2017. وقد ارتفعت حالات الإفلاس السنوية في هذا القطاع على أساس سنوي على مدى خمس سنوات متتالية منذ عام 2013.

بلغ إجمالي المستحقات المالية للشركات التي تعرضت للإفلاس في عام 2018 مبلغ 24.013 مليار ين، بانخفاض 6.233 مليار ين أو 20.6% عن العام السابق للتراجع السنوي الثاني على التوالي. ويعود سبب الانخفاض جزئيا إلى أنه في السنوات السابقة مباشرة قد تزامنت مع إفلاس شركتين كبيرتين للطاقة الشمسية، مع خروج شركة Logitec Cooperative Association في عام 2016 (المستحقات المالية 16.282 مليار ين) و Zen Power التي أعلنت إفلاسها في عام 2017 (المستحقات المالية 520 مليار ين).

قدمت الحكومة تعرفة حسب التغذية في يوليو/ تموز 2012، مما جعل لزاما على شركات الطاقة في اليابان شراء جميع الطاقة المتجددة المتاحة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تم اتخاذ هذا الإجراء بعد زلزال شرق اليابان الكبير في عام 2011، عندما واجهت البلاد نقصًا حادًا في الطاقة. وكان الهدف هو تشجيع استخدام الطاقة المتجددة من خلال تحديد سعر شراء مرتفع نسبيا.

ومع ذلك، فإن ارتفاع التكلفة قد تسبب في وضع عبء على كاهل المستهلكين. وقد أدى هذا الوضع إلى قيام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بالتخفيض التدريجي لسعر الشراء، بحيث أنه اعتبارًا من عام 2019 هو تم تحديد سعر 14 ين لكل كيلوواط/ ساعة، فقط ثلث السعر في الوقت الذي تم فيه إدخال نظام تعرفة حسب التغذية. وهي تخطط لخفض هذا السعر أكثر من ذلك إلى 8.5 ين في السنة المالية 2022. وقد أدت هذه التحركات إلى انخفاض حاد في الأرباح للشركات التي دخلت السوق على أساس افتراض أن سعر الشراء سيكون مرتفعًا. ومن المرجح أن تستمر موجة الإفلاس وتقليص النشاط التجاري بسبب انخفاض الأسعار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)