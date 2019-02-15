اليابان | من أين يأتي تمويل الأحزاب السياسية في اليابان؟

أظهر تقرير عام 2017 عن إيرادات ونفقات التمويل السياسي الذي نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن الحزب الليبرالي الديمقراطي جاء في المرتبة الأولى للسنة الخامسة على التوالي لدخل حزب سياسي بمبلغ يصل إلى 25.8 مليار ين، بزيادة قدرها 7% عن عام 2016. بعد الحزب الليبرالي الديمقراطي كان الحزب الشيوعي الياباني، حزب كوميتو، والحزب الديمقراطي السابق.

دخل الأحزاب السياسية والإنفاق في عام 2017 (مليار ين)

الدخل الإنفاق الحزب الليبرالي الديمقراطي 25.9 25.8 الحزب الشيوعي الياباني 21.3 21.5 حزب كوميتو 12.1 13.9 الحزب الديمقراطي السابق 9.0 12.5 حزب الأمل 2.1 1.8 نيبون إيشينوكاي 1.8 1.6 الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني 1.3 5.2 الحزب الاشتراكي الديمقراطي 0.9 1.1 الحزب الليبرالي 0.5 0.3 المجموع 74.7 78.9

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com استنادا إلى بيانات من تقرير التمويل السياسي لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وبلغ مجوع الإيرادات الإجمالية للأحزاب السياسية 74.6 مليار ين، حيث بلغت نسبة التمويل الحكومي لحزب للأحزاب 42% أو 31.3 مليار ين. وباستثناء خطة العمل المشتركة التي ترفض قبول هذه الإعانات الحكومية وتدعو إلى إلغائها، كان اعتماد الأحزاب على تمويل الدولة أكثر من 58.7%. وكانت الأحزاب التي أبدت اعتمادًا كبيرًا هي الحزب الديمقراطي السابق بنسبة 87.2%، والحزب الليبرالي بنسبة 83.5%، والحزب الليبرالي الديمقراطي 68.1%.

وقد شكلت التبرعات حوالي 10% من دخل الحزب الليبرالي الديمقراطي. المدفوعات إلى منظمة إدارة الأموال التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي بلغت 2.8 مليار ين. وكانت أبرز الشركات المساهمة والهيئات الصناعية هي الجمعية اليابانية لمصنعي السيارات، اتحاد اليابان للحديد والصلب، والاتحاد الياباني لمصنعي الأجهزة الكهربائية. بالإضافة إلى الجمعية اليابانية لمصنعي السيارات، تبرع عدد من شركات تصنيع السيارات الفردية بأموال ضخمة، بما في ذلك تويوتا بمبلغ 64.4 مليون ين، نيسان بمبلغ 37 مليون ين، وسوبارو بمبلغ 30.6 مليون ين. وقد جمعت الجمعية اليابانية لمصنعي السيارات والشركات التابعة لها وحدها أكثر من 300 مليون ين. في الوقت نفسه، بين جماعات الضغط، تبرع واحد برز بشكل خاص وهو مبلغ 200 مليون ين من الجمعية الطبية اليابانية.

أكثر 20 جمعية/ شركة صناعية تقوم بدفع التبرعات السياسية

الشركات/ المنظمات التبرعات (مليون ين) 1 جمعية مصنعي السيارات اليابانية 80.4 2 اتحاد اليابان للحديد والصلب 80.0 3 الاتحاد الياباني لمصنعي الأجهزة الكهربائية 77.0 4 تويوتا 64.4 5 توري 50.0 6 جمعية البترول اليابانية 50.0 7 كانون 40.0 8 جمعية الشركات العقارية في اليابان 40.0 9 نيسان 37.0 10 سوميتومو كيميكال 36.0 11 نيبون ستيل وسوميتومو ميتال 35.0 12 ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 33.0 13 نومورا القابضة 32.0 14 سوبارو 30.6 15 مجموعة دايوا للأوراق المالية 30.0 16 جمعية الأبنية الجاهزة 30.0 17 هيتاتشي 28.5 18 باناسونيك 28.5 19 شركة ميتسوي 28.0 20 ميتسوبيشي 28.0

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com استنادا إلى بيانات من تقرير التمويل السياسي لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنون من جيجي برس)