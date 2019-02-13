اليابان | شمال اليابان في ثوبه الأبيض والأسود

قديماً أيام دراستي وقت حلول العطلة الصيفية، كنت أتوجه لركوب القطار المسائي من محطة أوينو في طوكيو متجهاً إلى مدينة أوموري، ومن ثم الانتقال إلى ركوب العبّارة عبر مضيق تسوغارو إلى محافظة هوكايدو. كان مشهد جبل هاكوداتي الذي كان يلوح في الأفق دائماً ما يذكرني بمدى بعدي عن منزلي. أتذكر بوضوح مدى تأثري برؤية الطرق شديدة الانحدار التي تسير في اتجاهها من سفح الجبل وصولاً إلى الميناء.

أنشأت هذه الطرق المستقيمة الواسعة كمصدات للحرائق، فبعد نشوب أكثر من حريق مدمر تبين الغرض من ضرورة تصميمها بهذا الشكل. ويبلغ عددها 18 شارعاً ومنحدراً، إلا أن أكبرها وأشهرها: شارع منحدر موتوي، شارع هاتشيمان، شارع نيجوكين، شارع تشاتشا الصاعد، شارع داي سن.

ولا تزال مآثر التاريخ والقصص الدرامية المتراكمة عن هاكوداتي منذ افتتاح ميناء المدينة لأول مرة باقية على أرض هذه الطرق والمنحدرات. فيحكى أن أحد التجار الإنكليز ويدعى توماس بلاكيستون والذي كان أحد قاطني المنطقة، وعلى حين غرة أثناء إفطاره، حدث أن أُطلقت قذيفة مدفعية من إحدى السفن الحربية التابعة للبحرية ومرت من جواره وسحبت معها قطعة القماش التي كانت مفروشة على مائدة طعامه.

شارع داي سن في فصل الربيع (2010)

ومن بين هذه الشوارع المنحدرة في اتجاهها يبقى شارعي المفضل الشخصي هو شارع دايسن. فمع الاتجاه نزولاً مع حركة سير الشارع يمكن رؤية حجارة التبليط المستخدمة لرصف الشارع أمام كنيسة موتوماتشي الكاثوليكية بجرسها الشهير، بخلاف المباني التي تجمع بين فن العمارة اليابانية والغربية المتراصة هنا وهناك. ولا عجب في أن هذا الشارع الفريد في هاكوداتي قد تم اختياره كواحد من أكثر 100 شارع أيقوني في اليابان. وإذا كنت بحاجة إلى المرطبات، فيمكنك الذهاب إلى مقهى (She Told Me)، وهو المقهى الذي يقبع في الطابق الأرضي لمبنى شارع داي سن التاريخي المجدد، حيث تناول القهوة والاستمتاع بالأجواء هناك يجعلك تشعر كما لو كنت في حي ويست فيليج بمدينة نيويورك.

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آمل يوماً ما أن أسافر إلى هناك وأن استمتع بالمرور في كل شوارع ومنحدرات هاكوداتي، واحداً تلو الآخر، وأن أكون أقرب من أي وقت مضى إلى فترة صباي.

شارع داي سن في فصل الشتاء (2017)

شارع داي سن

إمكانية الوصول: المشي خمس دقائق من محطة جوجيغاي على خط قطار ترام هاكوداتى

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