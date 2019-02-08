اليابان | شمال اليابان موطنا لبعض أشد موجات تساقط الثلوج في العالم

يتعرض شمال اليابان في فصل الشتاء واحدًا من أشد موجات تساقط الثلوج في العالم. وتظهر الخرائط المستندة إلى سجلات الثلوج التي جمعتها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية كيف أن تراكم الثلوج في الشمال يتركز في المناطق الداخلية الأقرب إلى بحر اليابان من المحيط الهادي.

في فصل الشتاء، يمتص الهواء البارد والجاف الذي يهب من القارة الآسيوية الحرارة وبخار الماء عند مروره فوق بحر اليابان، مما يؤدي إلى سحب السحب الثلجية. عندما تصطدم الغيوم بسلسلة جبال Ōu التي تمتد من الشمال إلى الجنوب من خلال مركز منطقة توهوكو وسلسلة جبال إيشيغو الممتدة جنوبًا، فإنها تسقط رطوبتها في هيئة ثلوج عند سفح الجبال. ويؤدي تكثيف أنماط الطقس في الشتاء إلى تساقط الثلوج بكثافة حتى في العديد من المناطق المنخفضة، مما يتطلب عمليات واسعة لإزالة الثلوج.

وعلى النقيض من ذلك، فإن جانب ساحل المحيط الهادئ – وخاصة المناطق الساحلية والمنخفضة – تنعم بأيام جافة ومشمسة، نتيجة لرياح الشتاء التي تجف أثناء مرورها فوق الجبال. وهناك تساقط للثلوج عندما تكون الظروف مواتية لذلك، لكن هناك فترات قليلة جدا من الثلج الكثيف من النوع الذي يحدث في الجزء القريب من بحر اليابان.

سجل تساقط الثلوج في اليابان

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com استنادا إلى بيانات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (الترتيب على أساس تساقط الثلوج الأعلى لكل من المناطق المذكورة.)

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ووقع أكبر تساقط للثلوج في عام 1927 في جبل إيبوكي في محافظة شيغا. وعلى الرغم من أن المنطقة تقع شرق مدينة كيوتو، أقصى جنوب منطقة توهوكو، فإن المنطقة تشترك في نفس الآلية الأساسية التي تتسبب في تساقط الثلوج، حيث يمر الهواء الرطب فوق بحر اليابان وبحيرة بيوا قبل أن يصطدم بالجبال مما ينتج عنه تساقط الثلوج. ومنذ تساقط الثلوج القياسي منذ ما يقرب من قرن، تختلف الطرق المستخدمة لقياس تساقط الثلوج عن تلك المستخدمة اليوم. ومع ذلك، فإن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تعتبر جبل إيبوكي هو أشد كثافة ثلوج تسجل على الإطلاق في منطقة جبلية في العالم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان سوكايا، محافظة أوموري، فبراير/شباط 2013، عندما غطى المنطقة ثاني أكبر تساقط للثلوج في تاريخ اليابان، جيجي برس)